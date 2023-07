Regole per l’uso del sito web e la fornitura di servizi

1. Disposizioni generali

1.1. Le presenti regole (di seguito - le Regole) stabiliscono i termini e le condizioni per l’utilizzo del sito web Carvertical.com (di seguito - Carvertical.com) e dei servizi forniti da Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com è gestito e amministrato da cV Group, UAB, codice societario 303134915, indirizzo Via Aukštaičių 7, Vilnius, Repubblica di Lituania (di seguito - Carvertical).

1.3. L’utente esprime la sua accettazione delle Regole e il suo impegno a rispettarle utilizzando Carvertical.com in qualsiasi modo e forma. Le persone che non sono d’accordo con uno qualsiasi dei termini delle Regole non sono autorizzate a utilizzare Carvertical.com.

2. Definizioni

2.1. Nelle presenti Regole, i seguenti termini con la lettera maiuscola hanno il significato indicato in presente articolo delle Regole.

2.1.1. Il Rapporto è un rapporto che gli Utenti di Carvertical.com possono richiedere, che contiene vari tipi di informazioni sulla storia del veicolo.

2.1.2. L’Utente commerciale è una persona fisica o giuridica che utilizza i Servizi per scopi legati a un’impresa, un commercio, un’attività artigianale o una professione (diversi dagli scopi di consumo) o per un doppio uso, cioè sia per scopi di consumo che per scopi commerciali, ma dove, tenendo conto di tutte le circostanze relative ai Servizi, prevalgono gli scopi commerciali.

2.1.3. I Crediti sono crediti accreditati sull’Account dell’Utente, che vengono acquistati dall’Utente e possono essere scambiati con il Rapporto. Uno Credito viene scambiato con uno Rapporto.

2.1.4. L’Utente è una persona che richiede un Rapporto o utilizza in altro modo Carvertical.com, compresi gli Utenti e gli Utenti Commerciali.

2.1.5. L’Account è l’account dell’Utente su Carvertical.com che l’Utente crea al fine di utilizzare parte dei Servizi.

2.1.6. I Servizi sono i servizi messi a disposizione dell’Utente a titolo oneroso da Carvertical.com, incluso ma non limitato, l’ordine e la fornitura di Rapporti o Crediti.

2.1.7. Il Rapporto iniziale è l’informazione fornita da Carvertical.com dopo aver inserito il VIN del veicolo, quali elementi (categorie di dati) sono controllati e inclusi nel Rapporto.

2.1.8. L’Utente è una persona fisica che utilizza i Servizi per scopi estranei alla propria attività commerciale, artigianale o professionale (scopi di consumo) o per un uso duplice, cioè sia per scopi di consumo che d’attività commerciale, ma dove, tenendo conto di tutte le circostanze relative ai Servizi, gli scopi d’attività commerciale non sono predominanti.

2.1.9. Il numero VIN è un gruppo unico di 17 caratteri assegnati dal produttore a ogni veicolo che esce dalla fabbrica (in inglese Vehicle Identification Number).

2.1.10. I siti web di Terze parti sono indipendenti, ovvero i siti web di Terzi che non sono collegati a Carvertical.

3. Account

3.1. Per poter utilizzare parte dei Servizi, ad esempio per gestire dei Crediti aggiuntivi, l’Utente deve creare un Account. L’Utente può creare l’Account:

3.1.1. inserendo il suo indirizzo e-mail e la sua password preferita. In questo caso, l’Utente deve attivare l’Account cliccando sul link nell’e-mail che Carvertical invierà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione dell’Account, oppure

3.1.2. inserendo il suo indirizzo e-mail al momento dell’acquisto di Crediti o di un Rapporto su Carvertical.com per il numero VIN inserito. In questo caso, l’Utente creerà una password cliccando sul link nell’e-mail inviata da Carvertical all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’acquisto dei Crediti, oppure

3.1.3. utilizzando account di terzi, ad esempio Facebook, Google e Apple, e fornendo a Carvertical l’accesso ai dati di tali account di terzi.

3.2. L’Utente è responsabile del mantenimento della riservatezza delle credenziali di accesso all’Account e di qualsiasi attività svolta da terzi sull’Account per conto dell’Utente in conseguenza del mancato mantenimento della riservatezza di tali credenziali di accesso da parte dell’Utente. L’Utente si impegna a notificare immediatamente a Carvertical all’indirizzo info@carvertical.com qualsiasi perdita di dati di accesso, uso non autorizzato dei dati di accesso o qualsiasi altra violazione della sicurezza o della riservatezza di tali dati.

3.3. Nel caso in cui l’Utente non desideri più utilizzare l’Account, l’Utente ha il diritto di cancellare l’Account in qualsiasi momento inviando una notifica scritta all’indirizzo e-mail di Carvertical info@carvertical.com o utilizzando le impostazioni dell’Account.

4. Rapporto

4.1. Gli Utenti di Carvertical.com possono acquistare i Crediti a pagamento, che possono essere riscattati per il Rapporto o inserire un numero VIN su Carvertical.com e ricevere il Rapporto basato sullo specifico numero VIN (in questo caso, il Credito acquistato dall’Utente viene automaticamente riscattato per il Rapporto basato sullo specifico numero VIN). I Crediti saranno accreditati sull’Account dell’Utente non più tardi di 60 minuti dopo la ricezione del pagamento in conformità con le presenti Regole (o, nel caso di Crediti ordinati dall’Utente Commerciale, dopo la ricezione del pagamento in conformità con le presenti Regole, o entro i tempi che possono essere concordati in un accordo separato tra Carvertical e l’Utente Commerciale).

4.2. I prezzi dei Crediti sono soggetti a cambiamenti costanti in risposta alle tendenze del mercato, alle offerte speciali, alle fluttuazioni di valuta e ad altri elementi, ma è sempre possibile trovare gli ultimi prezzi per Crediti e altri Servizi su Carvertical.com. Nella finestra in cui scegli il metodo di pagamento dei Crediti, vedrai sempre il prezzo finale dei Crediti applicabile al momento del tuo ordine.

4.3. I Crediti acquistati dall’Utente sono validi per 6 mesi dalla data di acquisto. Alla scadenza di tale periodo, i Crediti dell’Utente non saranno più validi, saranno cancellati dall’Account e non potranno essere scambiati dall’Utente con il Rapporto.

4.4. Inserendo il numero VIN del veicolo su Carvertical.com, l’Utente può visualizzare il Rapporto iniziale su Carvertical.com, che indicherà le informazioni che saranno controllate e, se vengono rilevate voci rilevanti, presentate nel Rapporto. Il Rapporto potrebbe non contenere voci per alcuni dei soggetti (categorie di dati) identificati nel Rapporto iniziale, il che a sua volta significa che le fonti di Carvertical non hanno trovato voci rilevanti per una specifica categoria di dati o più categorie di dati.

4.5. Il Rapporto sarà caricato sull’Account dell’Utente entro e non oltre 5 minuti dal momento dell’addebito del Credito sull’Account dell’Utente (o, nel caso di un Rapporto ordinato da un Utente Commerciale, dal momento dell’addebito del Credito sull’Account dell’Utente, o entro i tempi che possono essere specificati in un accordo separato tra Carvertical e l’Utente Commerciale), e all’Utente sarà inviata una e-mail contenente un link al Rapporto all’indirizzo e-mail specificato nel suo Account.

4.6. Il Rapporto sarà messo a disposizione dell’Utente in un browser web per un periodo di tempo limitato, come stabilito nel paragrafo 4.7 delle presenti Regole, e potrà essere consultato attraverso l’Account o attraverso un link attivo. Carvertical.com permette anche di salvare il Rapporto su un supporto durevole sul dispositivo dell’Utente in formato PDF.

4.7. Il Rapporto sarà disponibile per l’Utente in un browser web per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data di caricamento del Rapporto sull’Account dell’Utente. Dopo la scadenza del termine stabilito in questo paragrafo delle Regole, il Rapporto non sarà più disponibile per l’Utente e non potrà essere scaricato in formato PDF, e l’Utente dovrà ordinare un nuovo Rapporto per ottenere nuovamente i dati per un veicolo specifico.

4.8. Carvertical si impegna a fornire informazioni il più possibile accurate e complete nel Rapporto. In ogni caso, per essere presentate nel Rapporto, le informazioni sono raccolte da un’ampia varietà di database pubblici e altre fonti, il cui contenuto, così come la loro accuratezza, pertinenza e completezza, è al di fuori del controllo di Carvertical, ovvero Carvertical si limita a comunicare queste informazioni aggregate all’Utente sotto forma di Rapporto. Di conseguenza, acquistando un Rapporto, l’Utente riconosce di comprendere e accettare che:

4.8.1. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Carvertical non garantisce né assicura che le informazioni contenute nel Rapporto siano accurate, attuali o complete;

4.8.2. Per alcune giurisdizioni, tutte o parte delle informazioni contenute nel Rapporto potrebbero non essere disponibili per Carvertical anche se sono disponibili per altre terze parti. Di conseguenza, è possibile anche l’inverso, dove, per quanto riguarda alcune giurisdizioni, tutte o parte delle informazioni contenute nel Rapporto sono disponibili per Carvertical ma non per altre terze parti;

4.8.3. L’Utente accetta la piena responsabilità delle sue decisioni, come l’acquisto o il rifiuto di acquistare un veicolo, sulla base delle informazioni fornite nel Rapporto. In caso di dubbi sulle informazioni contenute nel Rapporto, l’Utente dovrebbe verificarle presso le autorità competenti. Carvertical raccomanda che un tale controllo sia effettuato in tutti i casi prima di prendere una decisione sulla base del Rapporto, per esempio, l’acquisto di un veicolo;

4.8.4. Nessun consiglio o informazione contenuta nei Rapporti o sul sito web deve essere interpretata come un’offerta, una sollecitazione o una raccomandazione per l’acquisto, il leasing o l’acquisizione di qualsiasi diritto sul veicolo a cui si fa riferimento nel Rapporto.

4.9. Carvertical non proibisce e incoraggia gli Utenti a divulgare, pubblicare o utilizzare in altro modo il Rapporto in relazione all’intenzione dell’Utente di valutare il Veicolo o di fornire una valutazione del Veicolo a terzi al fine di comprovare le caratteristiche rilevanti e l’affidabilità del Veicolo. Tuttavia, all’Utente è proibito rivendere o altrimenti utilizzare direttamente il Rapporto in un’attività commerciale in cui il Rapporto stesso o parte di esso sia oggetto di una transazione commerciale o di un’attività commerciale.

5. Obblighi dell’Utente

5.1. L’Utente si impegna a:

5.1.1. non utilizzare alcun dispositivo automatico, programma, algoritmo o tecnica, o qualsiasi processo manuale simile o equivalente, per accedere, acquisire, copiare o monitorare qualsiasi parte di Carvertical.com o qualsiasi contenuto ivi presente, o per riprodurre o aggirare in qualsiasi modo la struttura di navigazione di Carvertical.com o la presentazione di Carvertical.com o qualsiasi contenuto ivi presente, al fine di ottenere o tentare di ottenere qualsiasi materiale o informazione non specificamente messa a disposizione dell’Utente su Carvertical.com;

5.1.2. non cercare di ottenere un accesso non autorizzato a qualsiasi parte o funzione di Carvertical.com, o ai sistemi o alle reti associate a Carvertical.com, tramite hackeraggio non autorizzato (angl. hacking), raccogliendo password (angl. password mining) o altri mezzi illegali;

5.1.3. non intraprendere alcuna azione che imponga un carico irragionevole o sproporzionato sull’infrastruttura di Carvertical.com o sui sistemi o reti connesse a Carvertical.com;

5.1.4. non utilizzare alcun dispositivo, software o intraprendere qualsiasi altra azione che interferisca con, o sia intesa a interferire con, il corretto funzionamento di Carvertical.com o qualsiasi operazione di Carvertical.com, o l’uso di Carvertical.com da parte di qualsiasi altra persona;

5.1.5. non utilizzare Carvertical.com o qualsiasi contenuto in esso contenuto per qualsiasi scopo che sia illegale o incompatibile con tali Regole, o per sollecitare qualsiasi attività illegale o altre attività che violino i diritti di Carvertical o di altre persone;

5.1.6. rispettare le presenti Regole e i requisiti della legge applicabile, utilizzando il sito Carvertical.com, i Servizi o pagando per loro.

6. Servizi

6.1. L’accordo di Carvertical con l’Utente per la fornitura dei Servizi sarà considerato formato al ricevimento del pagamento in conformità con le presenti Regole (o, nel caso dell’Utente Commerciale, al ricevimento del pagamento in conformità con le presenti Regole o in altro modo che può essere specificato in un accordo separato tra Carvertical e l’Utente Commerciale).

6.2. Gli Utenti per i servizi forniti pagheranno Carvertical.com con carta di credito o di debito, bonifico bancario, PayPal o criptovaluta a scelta dell’Utente. I Servizi saranno forniti all’Utente solo dopo che l’Utente avrà pagato per essi in conformità con le procedure stabilite nelle presenti Regole e in Carvertical.com. Intanto, i Servizi saranno forniti all’Utente Commerciale a seguito del pagamento da parte dell’Utente Commerciale in conformità con le procedure stabilite nelle presenti Regole e su Carvertical.com, o secondo i termini e le condizioni che possono essere stabiliti in un accordo separato tra Carvertical e l’Utente Commerciale, se previsto.

6.3. Se l’Utente paga per i Servizi in criptovaluta, l’Utente è l’unico responsabile di garantire che tale pagamento sia conforme ai requisiti legali della giurisdizione di tale Utente, e Carvertical declina, nella misura massima consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità per la sicurezza di tale pagamento.

6.4. Carvertical ha il diritto di organizzare promozioni di marketing in cui gli Utenti possono ricevere codici di sconto per i Servizi. Carvertical ha il diritto di determinare le condizioni di applicazione di un codice sconto specifico, compreso, ma non limitato a, la durata della validità del codice di sconto, i tipi di Servizi a cui si applica, e altre restrizioni. Per utilizzare il codice di sconto ricevuto per i Servizi, l’Utente deve inserirlo nella finestra in cui l’Utente sceglie il metodo di pagamento dei Servizi. Se il codice di sconto non viene inserito nel modo descritto in tale paragrafo delle Regole, non verrà applicato ai Servizi ordinati dall’Utente.

6.5. A causa dei fattori economici dei diversi mercati, Carvertical.com si riserva il diritto di applicare prezzi diversi per i Servizi in ogni paese.

6.6. Ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA), i Servizi sono considerati come servizi forniti per via elettronica, e quindi Carvertical, nel determinare il luogo di fornitura dei Servizi agli Utenti, è guidata dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Regolamento di esecuzione (UE) No. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013, così come dal punto 15 comma 2 dell’articolo 13 della Legge della Repubblica di Lituania sull’Imposta sul valore aggiunto, e applicherà ai Servizi l’aliquota IVA applicabile nel luogo di residenza dell’Utente. Nel determinare il luogo di residenza dell’Utente, Carvertical utilizzerà mezzi tecnologici, di comunicazione e altri mezzi oggettivamente disponibili per localizzare l’Utente. In caso di discordanze tra i dati ottenuti con i mezzi di cui sopra, Carvertical si baserà anche sui dati forniti dall’Utente, la cui autenticità dovrà essere confermata e la cui affidabilità sarà responsabilità dell’Utente. Nel fornire i Servizi agli Utenti commerciali, Carvertical applicherà le regole generali per determinare il luogo di fornitura dei Servizi ai fini dell’IVA come stabilito dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica di Lituania.

6.7 L’Utente che acquista i Servizi può ricevere una fattura IVA nell’account utente aperto presso Carvertical. La fattura può essere inviata via e-mail o scaricata da Carvertical.com.

7. Protezione degli Utenti

7.1. Nel caso in cui i Servizi, come l’acquisto di Crediti, siano ordinati dall’Utente, l’Utente avrà il diritto di recedere da tale contratto entro 14 giorni avvisando Carvertical all’indirizzo info@carvertical.com, senza fornire alcuna motivazione, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 7.2 delle presenti Regole. L’Utente dovrà fornire la notifica di annullamento dei Servizi di cui al presente paragrafo all’indirizzo e-mail di cui sopra in forma libera, indicando il numero e la data dell’ordine dei Servizi in questione, i suoi dati di contatto e la sua volontà di annullare l’ordine dei Servizi specifici. Carvertical rimborserà all’Utente qualsiasi somma pagata dall’Utente senza indugio e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui riceve la notifica di recesso dell’Utente.

7.2. Nel caso in cui l’Utente cerchi di scambiare Crediti per un Rapporto, l’Utente riconosce e accetta espressamente, prima dello scambio di Crediti per un Rapporto, che poiché il Rapporto è un contenuto digitale che sarà reso disponibile all’Utente immediatamente, l’Utente perderà il diritto di recedere dal Contratto di servizi di contenuto digitale entro quattordici giorni. Nel caso in cui l’Utente acquisti un pacchetto di Crediti, ovvero acquisti più di un Credito in un unico acquisto, tenendo conto della complessità del pacchetto di Crediti (ad esempio, sconti per pacchetti di Crediti rispetto all’acquisto di un singolo Credito), una volta che l’Utente abbia utilizzato almeno un Credito dal relativo pacchetto di Crediti, l’Utente perderà il suo diritto di recedere dal contratto di Servizi di contenuto digitale relativamente all’intero pacchetto di Crediti.

8. Protezione dei dati personali

8.1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali degli Utenti sono fornite nell’Informativa sulla privacy di Carvertical.com. Confermando di aver letto le presenti Regole, l’Utente conferma anche di aver letto l’Informativa sulla Privacy di Carvertical.com, a cui si fa riferimento in presente articolo delle Regole.

9. Cambiamento o cessazione dei servizi

9.1. Carvertical ha il diritto di modificare unilateralmente i Servizi forniti da Carvertical.com e le relative tariffe, e qualsiasi altra disposizione delle Regole. Se le modifiche influiscono negativamente (ad esempio, limitano) i diritti degli Utenti, le faremo solo se abbiamo motivi sufficienti, ad esempio, se c’è un cambiamento nelle disposizioni legali pertinenti o se ristrutturiamo o adattiamo il nostro modello di attività. Gli Utenti saranno informati di qualsiasi modifica in un tempo ragionevole, ma non più tardi di 5 giorni di calendario in anticipo, all’indirizzo e-mail fornito nell’Account. Se, a seguito di un cambiamento, modifica o aggiunta alle Regole e dopo aver informato l’Utente in conformità con la procedura di cui al presente paragrafo delle Regole, l’Utente continua a utilizzare Carvertical.com, tale fatto costituirà l’accettazione da parte dell’Utente delle modifiche alle Regole. Carvertical conferma che in nessun caso le modifiche influiranno negativamente sui diritti degli Utenti nell’ambito dei servizi già eseguiti o in corso.

9.2. Carvertical ha anche il diritto di limitare o interrompere l’accesso dell’Utente a Carvertical.com e/o ai Servizi in qualsiasi momento se l’Utente viola i requisiti di presenti Regole e/o la legge applicabile. Se l’Utente che viola i requisiti delle presenti Regole e/o della legge applicabile ha l’Account, l’Utente sarà informato della restrizione o della cessazione dell’accesso dell’Utente all’indirizzo e-mail specificato nell’Account. Se Carvertical limita o termina l’accesso dell’Utente a Carvertical.com e/o ai Servizi, tale Utente non potrà utilizzare Carvertical.com e/o i Servizi in futuro, ad esempio creando un nuovo Account.

9.3. Carvertical avrà il diritto di limitare temporaneamente il funzionamento di Carvertical.com al fine di eseguire il controllo tecnico o funzioni tecniche correlate di Carvertical.com dando agli Utenti un ragionevole preavviso all’indirizzo e-mail fornito nell’Account. In caso di necessità urgente, Carvertical.com si riserva il diritto di limitare temporaneamente le sue attività senza informare gli Utenti, a condizione che in ogni caso tali restrizioni non pregiudichino i diritti degli Utenti nell’ambito dei Servizi già eseguiti o in corso di esecuzione.

9.4. Carvertical informa inoltre che Carvertical.com può essere temporaneamente limitato per cause di forza maggiore (force majeure). In tal caso, Carvertical informerà immediatamente gli Utenti dell’esistenza di circostanze di forza maggiore (force majeure), ma Carvertical non sarà responsabile per qualsiasi interruzione di Carvertical.com causata da circostanze di forza maggiore (force majeure).

10. Responsabilità

10.1. L’Utente accetta e si impegna a difendere, indennizzare e tenere indenne Carvertical, le sue affiliate, i fornitori di servizi e gli agenti, responsabili, funzionari autorizzati, dipendenti o consulenti di Carvertical da qualsiasi perdita, danno, reclamo, richiesta e/o spesa derivante da (i) la violazione delle Regole da parte dell’Utente, (ii) qualsiasi violazione da parte dell’Utente dei requisiti legali applicabili all’Utente e (iii) le decisioni dell’Utente prese sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto.

10.2. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Carvertical non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno subito dagli Utenti, ad eccezione delle perdite (danni):

10.2.1. causati dalla perdita della vita, lesioni alla salute, o danni non pecuniari all’Utente.

10.2.2. alla proprietà dell’Utente, e

10.2.3. causati dall’intenzione o dalla negligenza grave di Carvertical.

10.3. Carvertical.com è responsabile solo del posizionamento tecnico delle informazioni contenute nel Rapporto su Carvertical.com, a condizione che il Rapporto sia conforme a tutti i requisiti delle Regole, e al supporto tecnico per il database di Carvertical.com. Nella misura massima consentita dalla legge, Carvertical non sarà responsabile dell’inesattezza delle informazioni contenute nel Rapporto o del suo contenuto.

10.4. Carvertical.com può contenere link ad altri siti di Terze parti. Tali link sono forniti esclusivamente per la comodità degli Utenti di Carvertical.com. Tali link, così come i siti di Terze parti, non sono sotto il controllo di Carvertical e Carvertical non è responsabile del contenuto dei siti di Terze parti, comprese le informazioni o i materiali contenuti in tali siti.

11. Diritti di proprietà intellettuale

11.1. Carvertical.com, il relativo materiale, il codice, il design, il nome di dominio Carvertical.com, tutti i diritti d’autore, i marchi, i database, i nomi e le altre proprietà intellettuali o altri diritti proprietari associati a Carvertical.com e/o il materiale in esso contenuto è interamente di proprietà o utilizzato da Carvertical per scopi leciti, fatta eccezione per le proprietà intellettuali (marchi, loghi, ecc.) relative a partner o fornitori di Carvertical, ed è protetto da leggi e regolamenti nazionali e internazionali a tutela della proprietà intellettuale.

11.2. Senza l’espressa autorizzazione di Carvertical, non si può, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, copiare, fissare, riprodurre, mostrare, pubblicare, diffondere, trasmettere, vendere, elaborare, presentare, concedere in licenza, modificare, ripubblicare, editare, trasmettere, ritrasmettere, o pubblicare in altro modo, mostrare o rappresentare pubblicamente, adattare, distribuire, o sfruttare il materiale di Carvertical.com o qualsiasi codice o parte di esso, o creare lavori derivati basati su di esso.

12. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

12.1. Carvertical.com opera in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania e tali leggi si applicano a suddette Regole. Qualsiasi controversia derivante da o in relazione all’attività di Carvertical.com, ai Servizi sarà risolta mediante negoziazione o, in caso di mancato accordo, nel tribunale della giurisdizione competente in conformità con le disposizioni della legge applicabile.

12.2. Le controversie che sorgono tra Carvertical e gli Utenti commerciali saranno risolte dal tribunale della sede di Carvertical.

12.3. L’Utente che ritiene che Carvertical abbia violato i suoi diritti o interessi legittimi in relazione ai Servizi forniti da Carvertical.com deve prima presentare il suo reclamo per iscritto a Carvertical, indicando le sue richieste. Si prega di inviare tali documenti via e-mail all’indirizzo info@carvertical.com. In caso di disaccordo con la risposta di Carvertical, l’Utente può contattare l’Ufficio Statale di Protezione dei Diritti dei Consumatori, il sito web www.vvtat.lt, o compilare il modulo di richiesta sulla Piattaforma Elettronica di Risoluzione delle Controversie dei Consumatori, il sito web http://ec.europa.eu/odr/. Le controversie legali verranno trattate secondo le procedure previste dalla legislazione applicabile, compreso l’articolo 29 della legge sulla protezione dei diritti dei consumatori della Repubblica di Lituania.

13. Misure di sicurezza delle informazioni

13.1. Carvertical ricorda che è responsabilità dell’Utente mantenere la riservatezza dei dati di accesso all’Account. Carvertical chiede all’Utente di fare attenzione nell’uso e nella memorizzazione dei dati di accesso. L’Utente dovrebbe uscire dal browser quando ha finito di lavorare per assicurarsi che nessuno abbia accesso alla sua posta elettronica o alle sue informazioni personali, specialmente quando l’Utente sta usando un computer accessibile al pubblico (per esempio in un Internet caffè, una biblioteca).

13.2. Carvertical si impegna a cercare di proteggere i dati dell’Utente che tratta, tuttavia, dato che le informazioni dell’Utente sono trasmesse su Internet, Carvertical avverte che Carvertical non può e non garantisce la completa sicurezza delle informazioni trasmesse dall’Utente, compresi i dati personali.

14. Disposizioni finali

14.1. Le presenti Regole costituiscono l’intero accordo tra l’Utente e Carvertical e sostituiscono e annullano tutti i precedenti accordi scritti o orali, le promesse, le rappresentazioni e le intese tra l’Utente e Carvertical relative all’argomento oggetto delle presenti Regole. Carvertical ha il diritto di stipulare un accordo scritto separato con l’Utente. I termini delle Regole si applicano a tale contratto, a meno che non sia espressamente indicato altrimenti in tale contratto.

14.2. Se una qualsiasi parte delle presenti Regole è ritenuta dalla legge applicabile non valida, illegale o inapplicabile in qualsiasi misura, l’invalidità, l’illegalità o l’inapplicabilità di qualsiasi disposizione non renderà invalide, illegali o inapplicabili le restanti disposizioni delle Regole, che continueranno ad essere valide e applicabili nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

14.3. Carvertical avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di assegnare tutti o parte dei suoi diritti e/o obblighi ai sensi delle presenti Regole senza il previo consenso dell’Utente, a condizione che tale assegnazione non pregiudichi le garanzie fornite all’Utente. La cessione dei diritti e/o degli obblighi di Carvertical effettuata in conformità con tale articolo delle presenti Regole solleverà Carvertical da tutti gli obblighi previsti dalle presenti Regole. L’Utente non può cedere o trasferire le presenti Regole o alcuni o tutti i suoi diritti e/o obblighi ai sensi delle presenti Regole, sia per effetto di legge o altrimenti, senza il preventivo consenso scritto di Carvertical.

14.4. Nel caso in cui l’Utente o Carvertical non riesca ad esercitare uno dei diritti stabiliti in presenti Regole, tale fatto non sarà considerato come una rinuncia a tale diritto.