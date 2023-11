Decoder VIN Kawasaki

Kawasaki è uno dei maggiori produttori di motociclette al mondo e un forte rivale di marchi noti come Yamaha, Honda e Suzuki. Kawasaki Heavy Industries è stata fondata nel 1896, ma l’azienda è entrata nel settore motociclistico solo nel 1960, dopo aver rilevato la Meguro Motorcycles.

Nel 1983, la società affiliata Kawasaki Motors stupì la stampa con l’introduzione della Kawasaki GPz900R Ninja, a 4 cilindri e raffreddata a liquido. Questo fu l’inizio della leggendaria serie "Ninja", che oggi comprende anche la Kawasaki Ninja H2R, e i suoi 310 CV. Attualmente, l’azienda offre motociclette, ATV, moto d’acqua e veicoli commerciali.

Cos’è un VIN Kawasaki?

Il VIN (numero di identificazione del veicolo) è una combinazione univoca di 17 caratteri utilizzata per identificare in modo inequivocabile un veicolo. L’attuale formato del VIN è stato stabilito nel 1981 dalla NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration americana.

Ogni moto Kawasaki ha un codice VIN, necessario al momento della registrazione o dell’assicurazione della motocicletta. Ecco perché una ricerca del VIN Kawasaki può rivelare informazioni su cambi di proprietà, anomalie del chilometraggio, danni e altri aspetti importanti.

Cosa contiene il VIN di una Kawasaki?

Ciascuno dei 17 caratteri di un codice VIN fornisce una particolare informazione. Ad esempio, il carattere in decima posizione indica l’anno di produzione ("1" significa 2001, "B" significa 1981 o 2011, ecc.). Questa è una delle informazioni più semplici da rivelare.

Per una decodifica più rapida, puoi dividere un VIN in 3 sezioni principali:

World Manufacturer Identifier (WMI). I primi 3 caratteri indicano il Paese del costruttore e il tipo di veicolo;

I primi 3 caratteri indicano il Paese del costruttore e il tipo di veicolo; Vehicle Description Section (VDS). Questa sezione è composta dai caratteri 4-9, che rivelano la marca, il tipo di motore, il tipo di carrozzeria e includono il numero di controllo;

Questa sezione è composta dai caratteri 4-9, che rivelano la marca, il tipo di motore, il tipo di carrozzeria e includono il numero di controllo; Vehicle Identifier Section (VIS). Gli ultimi 7 caratteri mostrano l’anno di produzione, lo stabilimento di assemblaggio e includono un numero di serie di 6 cifre.

Una semplice ricerca del VIN Kawasaki può rivelare tutte queste informazioni, mentre un rapporto sulla cronologia può mostrare le tappe essenziali nella storia della motocicletta.

Dove trovare il numero VIN su una Kawasaki?

Il numero VIN di una moto corrisponde grossomodo a una carta d’identità e falsificarlo è illegale. Di solito, i produttori inseriscono il numero VIN su più parti della carrozzeria della moto, spesso insostituibili o difficilmente sostituibili. Questo numero può essere impresso sul metallo o stampato su un adesivo. L’esatta posizione del VIN Kawasaki dipende dal tipo di veicolo:

Motociclette: sulla testa dello sterzo e sotto il manubrio ;

; ATV: sul longherone del telaio anteriore sinistro o destro e dietro al volante ;

; Utilitarie: sulla guida del telaio anteriore sotto il sedile, sulla guida del telaio del sedile del conducente o vicino alla parte anteriore del veicolo.

Puoi trovare il numero VIN anche sul documento di immatricolazione del veicolo. Per informazioni dettagliate, se non riesci a individuare il VIN sulla tua moto Kawasaki, puoi fare riferimento al manuale di istruzioni.

Con quali modelli di Kawasaki funziona il nostro Decoder VIN?

Il nostro Decoder VIN Kawasaki funziona con tutte le moto prodotte a partire dal 1981 (tutte quelle che utilizzano il formato a 17 caratteri). Puoi utilizzare il Decoder VIN carVertical Kawasaki per controllare tutte le attuali motociclette Kawasaki, tra cui:

Supersportive – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Vintage – Z650RS, Z900RS ;

; Classiche – W800 ;

; Touring– Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruiser – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport: KLX 230, KLX 300, KLR 650 .

Con gli anni, molte moto Kawasaki sono state dismesse, tuttavia, il nostro Decoder VIN funzionerà anche con molti altri modelli Kawasaki non presenti in questo elenco.

Verifica della cronologia di una Kawasaki: cosa puoi scoprire dal VIN di una Kawasaki?

Puoi utilizzare il numero VIN Kawasaki per assicurarti che corrisponda alle specifiche della moto, ma dovresti anche consultare un rapporto completo sulla cronologia del veicolo per rivelare le informazioni più sensibili. Sebbene le moto Kawasaki siano affidabili, molte moto, soprattutto della gamma Ninja, finiscono per essere recuperate a causa di proprietari inesperti. Dovresti controllare il VIN della moto prima di acquistarla per scoprire informazioni come:

Chilometraggio falsificato

Veicoli da rottamare

Manutenzione

Storico dei danni

Furti

Equipaggiamento originale

Non dare al venditore un vantaggio nella trattativa: ottieni un rapporto sulla cronologia se stai acquistando una moto Kawasaki. Anche il venditore non sempre è a conoscenza dei problemi avuti dai precedenti proprietari, quindi uno storico trasparente potrebbe essere un ottimo affare.