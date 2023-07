Iscriviti al programma di partnership di carVertical

27 mercati

carVertical vanta influencer in più di 25 mercati, in costante crescita. I nostri partner hanno realizzato per noi più di 3.500 video, contribuendo a generare oltre 2 milioni di report sullo storico delle auto. Le informazioni contenute nei nostri report provengono da più di 1.000 fonti di dati, il che rende il nostro prodotto il più affidabile sul mercato.