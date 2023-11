Come utilizzare il Decoder VIN

Il nostro decoder VIN per moto è facile da usare. Ecco come funziona:

Digita il VIN della tua moto nel campo Inserisci numero VIN .

. Fai clic su Decodifica VIN.

La decodifica del VIN garantisce un controllo rapido del VIN, per verificare che esso sia autentico e riporti fedelmente le informazioni sulla tua motocicletta. Per avere maggiori dettagli è invece necessario consultare il rapporto completo sulla cronologia.

Cos’è il numero VIN di una moto?

Tutte le auto e le moto hanno un VIN (numero di identificazione del veicolo) univoco, allo scopo di identificarle. Le case costruttrici di veicoli hanno iniziato ad utilizzare i VIN negli anni ’50, tuttavia questo nuovo sistema presentava dei difetti perché i formati differivano tra i diversi produttori.

Nel 1981, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha uniformato la sua configurazione. Il nuovo standard imponeva che tutti i veicoli a motore e i rimorchi avessero un numero identificativo univoco composto da 17 caratteri e diviso in più parti, ognuna con uno specifico significato.

Troverai il VIN su moto da turismo, supersportive, ciclomotori, ATV, moto da cross e persino (occasionalmente) sugli scooter elettrici. Alcune moto da corsa potrebbero non avere un VIN in quanto non possono essere immatricolate, ma se sono omologate per la circolazione su strada, devono avere questo codice identificativo. Tieni presente che la posizione del VIN dipende dal tipo di moto.

I numeri sono posizionati su un adesivo o incisi su metallo e non possono essere rimossi, sostituiti o manomessi.

Dove trovare il VIN sulla mia moto

Il numero VIN è importante per varie ragioni perché serve all’identificazione del veicolo, quindi, di solito, i produttori lo inseriscono sulle parti non sostituibili. La sua posizione sulle motociclette varia a seconda del costruttore, ma in generale dovresti trovarlo vicino alla testa dello sterzo, su una guida del telaio o, in rare occasioni, sul fondo del motore.

Non dimenticare di controllare i documenti di immatricolazione e di assicurazione della moto, in quanto il VIN è riportato anche su di essi. Accertati che i numeri sui documenti e quelli che trovi sulla moto corrispondano.

Quali informazioni forniscono la decodifica del VIN e il rapporto sulla cronologia della moto?

Lo scopo principale di un numero VIN rimane l’identificazione dei veicoli. Tuttavia, gli acquirenti di moto usate possono eseguire una rapida ricerca del VIN per decodificarlo e ottenere un rapporto sulla cronologia.

Puoi provare il nostro Decoder VIN gratuito per assicurarti che il VIN sia legittimo e controllare i dati di base della motocicletta, inclusi produttore, marca, modello, anno ed elenco degli equipaggiamenti.

Un rapporto completo sulla cronologia invece, fornisce informazioni più preziose sul passato della moto, svelando storie che nemmeno il suo proprietario conosceva. Una ricerca completa del VIN della motocicletta su carVertical può rivelare:

Rollback del chilometraggio

Registri di furti

Danni (a volte con foto)

Date di registrazione e ispezione

Cambi di proprietà

Informazioni sul titolo della motocicletta

Problemi e richiami di modelli specifici

I registri storici aiutano a valutare le condizioni del veicolo e a prevedere potenziali spese e rischi per la sicurezza. Non lesinare sul controllo completo dello storico quando acquisti una motocicletta usata.

Qual è la differenza tra un controllo gratuito del VIN della moto e un rapporto completo sulla cronologia?

Il nostro Decoder VIN gratuito fornisce solo i dati di identificazione di base del veicolo, che sono disponibili gratuitamente. Una rapida ricerca del VIN rivela la marca, il modello, l’anno di produzione e l’elenco degli equipaggiamenti della moto.

Tuttavia, i dati relativi al chilometraggio, la cronologia dei danni, le foto e altre informazioni utili fornite nei rapporti storici completi non sono disponibili gratuitamente. Collaboriamo con aste, compagnie assicurative, costruttori e altre istituzioni per accedere a database affidabili in tutto il mondo e garantire ai nostri clienti informazioni dettagliate.

Decodificare il numero VIN della moto

I numeri VIN delle moto utilizzano lo stesso formato dei VIN delle auto: una combinazione di 17 caratteri che possono essere separati in più sezioni per la decodifica. Diamo un’occhiata alle diverse sezioni del numero di identificazione del veicolo:

World Manufacturer Identifier (WMI)

I primi 3 caratteri di un VIN rappresentano il codice WMI, che identifica univocamente il produttore di una moto:

Il primo carattere indica il Paese in cui è stata costruita la motocicletta. I caratteri di questa sezione possono essere sia numeri che lettere e ogni paese ha un carattere unico che lo rappresenta.

Il secondo carattere mostra il nome del marchio. Ad esempio, "Y" sta per "Yamaha", "S" per "Suzuki", "K" o "S" per "Kawasaki".

La terza cifra indica il settore del costruttore o il tipo di motocicletta (ATV, scooter, supersportiva, moto da cross, ecc.).

La sezione WMI può avere una struttura diversa se la moto non è prodotta in serie.

Vehicle Description Section (VDS)

I successivi 5 caratteri compongono la sezione in cui viene descritto il veicolo, rivelando la maggior parte dei dettagli della motocicletta. Il VDS indica marca, cilindrata del motore, tipo e stile del telaio. Il significato e la posizione dei caratteri in questa sezione dipendono dal produttore.

Il numero di controllo

Il numero di controllo di sicurezza è necessario per garantire che il VIN sia legittimo. Questa cifra è la risultante di una speciale operazione matematica che inserisce tutti gli altri caratteri VIN in una formula. Il numero VIN è errato o falso se il risultato non corrisponde al numero di controllo. I decoder VIN eseguono questa operazione durante un controllo VIN.

Vehicle Identifier Section (VIS)

La Vehicle Identifier Section è composta dagli ultimi 8 caratteri e indica l’anno di produzione, lo stabilimento di assemblaggio e il numero di serie univoco di una motocicletta.

Quando acquisti una moto usata, puoi sempre controllare il decimo carattere, che rivela l’anno di produzione: "1", "2" e altri numeri successivi rappresentano gli anni "2001", "2002", ecc. La lettera "A" sta per "2010", mentre "B" per "2011", ecc.

Perché è importante controllare il numero VIN di una moto?

Le moto subiscono incidenti, vengono rubate, i truffatori manomettono il loro chilometraggio e altro ancora. Nessuno vuole pagare più del dovuto per della merce danneggiata. Ancora più importante, vuoi assicurarti che la moto che stai acquistando sia sicura? Un controllo del VIN ti aiuterà a scoprirlo.

Mentre il controllo gratuito del VIN della moto aiuta a determinare se il VIN è autentico (e conferma altri dettagli di base), un rapporto completo sulla cronologia rivela vari problemi materiali e legali e consente di valutare potenziali spese.

Molti acquirenti di motociclette usate sono sedotti dai prezzi bassi delle moto con titoli di recupero. Gli esperti concordano sul fatto che acquistare una moto danneggiata va bene a patto che si sappia quale è stato il danno e, se è stato riparato, quanto sono state fatte bene le riparazioni. Sostituire le parti di carrozzeria danneggiate è facile, ma i danni al telaio sono i peggiori e spesso non vale la pena ripararli.