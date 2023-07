1. Disposizioni generali

La presente Informativa sulla privacy (di seguito Informativa sulla privacy) contiene informazioni su come cV Group, UAB, codice della persona giuridica 303134915, indirizzo Via Aukštaičių 7, Vilnius, Repubblica di Lituania (di seguito carVertical oppure noi) tratta i dati personali quando si utilizza il sito web www.carVertical.com (di seguito carVertical.com) o altrimenti si forniscono dati personali a carVertical.

I dati personali sono qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Anche le informazioni separate che, se prese insieme, possono aiutare a identificare una persona particolare, costituiscono dati personali.

La presente Informativa sulla privacy descrive i dati personali che raccogliamo, come li otteniamo, su quale base, per quali scopi e come li usiamo, per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali, con chi li condividiamo, come ci occupiamo della protezione dei vostri dati personali e quali sono i vostri diritti.

È molto importante leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy perché ogni volta che si visita carVertical.com o si forniscono dati personali a carVertical in altro modo, si accettano i termini e le condizioni descritte nella presente Informativa sulla privacy. Il che significa che voi siete legalmente obbligati a rispettare la presente Informativa sulla Privacy. Se non accettate tali condizioni, non dovreste fornire i vostri dati personali a carVertical.

Rispettiamo la vostra privacy e ci sforziamo di proteggere i vostri dati personali. carVertical tratterà i vostri dati personali in conformità con i requisiti della legislazione applicabile dell’Unione europea e della Repubblica di Lituania, compreso il Regolamento (UE) No. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito GDPR) e altre leggi applicabili sulla protezione dei dati personali, nonché le istruzioni delle autorità competenti. I termini utilizzati in presente Informativa sulla privacy devono essere intesi come sono definiti nel GDPR.

2. Titolare del trattamento dei vostri dati personali

carVertical è il titolare del trattamento dei vostri dati personali indicati in presente Informativa sulla privacy:

Denominazione: cV Group, UAB

Codice della persona giuridica: 303134915

Indirizzo: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Repubblica di Lituania

Posta elettronica: info@carVertical.com

Telefono: +370 5 261 6770

3. Finalità del trattamento dei vostri dati personali

carVertical tratta i vostri dati personali per le seguenti finalità:

3.1. Fornitura di servizi carVertical.com

Obiettivo

carVertical ha come obiettivo di fornirvi i servizi che avete richiesto (per esempio, crediti che possono essere scambiati con un rapporto contenente informazioni sulla storia del veicolo) e di garantire la fornitura regolare di tali servizi (per esempio, il pagamento veloce e sicuro o la notifica delle modifiche ai servizi).

Interessati

Le persone che acquistano servizi carVertical su carVertical.com o i rappresentanti dei clienti commerciali che acquistano suddetti servizi.

Dati personali

Nome, cognome;

Indirizzo di posta elettronica;

Altri dettagli di contatto come indirizzo, numero di telefono (se li fornite volontariamente);

I dettagli dei servizi carVertical acquistati (storia degli acquisti);

I dettagli del pagamento (importo, metodo di pagamento scelto, informazioni relative come il numero di conto bancario);

La vostra comunicazione con carVertical riguardo ai servizi che avete acquistato.

Visto che i servizi di carVertical vengono forniti attraverso l’account carVertical.com (per esempio, i crediti acquistati sono accreditati sul rispettivo account), i dati dell’account specificati nella sezione 3.2 della presente Informativa sulla privacy vengono rattati allo stesso tempo.

Fonte dei dati personali

carVertical riceve i dati personali direttamente da voi, oppure da:

I fornitori di servizi di incasso o amministrazione dei pagamenti, istituti finanziari o altri intermediari di pagamento, a seconda del metodo di pagamento scelto per i servizi;

Le piattaforme Apple, Google o Facebook se acquisti servizi attraverso un account carVertical collegato ad account su suddette piattaforme.

Base giuridica

L’esecuzione di un contratto tra voi e carVertical per la fornitura dei servizi pertinenti (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR) o il nostro legittimo interesse a concludere un contratto per la fornitura dei servizi pertinenti con la persona giuridica che rappresentate (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

La mancata fornitura di tali dati personali non consentirà a carVertical di fornirvi i servizi richiesti.

Conservazione

I dati contenuti in documenti per i quali la legislazione stabilisce periodi minimi di conservazione (ad esempio nell’Indice dei termini di conservazione dei documenti generali) saranno conservati per i periodi stabiliti dalla legislazione pertinente, ad esempio i documenti contabili che attestano una transazione o un evento economico (fatture, ordini di pagamento, ecc.) e i dati personali in essi contenuti saranno conservati per 10 anni.

In singoli casi, in conformità con i requisiti della legislazione applicabile o nel caso di cui alla sezione 3.7 della presente Informativa sulla privacy, i vostri dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo più lungo.

3.2. Creazione e la gestione di un account

Obiettivo

carVertical ha come obiettivo di permettere all’utente di creare e gestire un account attraverso il quale vengono ordinati i servizi carVertical (ad esempio, i crediti acquistati vengono accreditati sul relativo account).

Interessati

Le persone fisiche che creano un account su carVertical.com, oppure i rappresentanti dei clienti commerciali che creano un account su carVertical.com.

Dati personali

Le persone che creano un account su carVertical.com utilizzando il modulo di registrazione o per le quali viene creato automaticamente un account quando si ordinano i servizi carVertical:

Indirizzo di posta elettronica;

Password.

Le persone che creano un account su carVertical.com usando un account Facebook:

Nome, cognome;

Indirizzo di posta elettronica;

Informazioni pubbliche sul conto.

Le persone che creano un account su carVertical.com usando un account Apple:

Nome, cognome;

Indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica Apple impersonale.



Le persone che creano un account su carVertical.com usando un account Google:

Nome, cognome;

Indirizzo di posta elettronica.



Tutti i titolari di account di persone fisiche su carVertical.com:

Altri dettagli di contatto come indirizzo, numero di telefono (se vengono forniti volontariamente);

Informazioni sull’attività dell’account;

Dettagli dei servizi carVertical acquistati (storia degli acquisti);

Vostra comunicazione con carVertical riguardo all’account.



Tutti i titolari di account di persone giuridiche su carVertical.com:

La società rappresentata e i dettagli della società;

Altri dettagli di contatto come indirizzo, numero di telefono (se vengono forniti volontariamente);

Informazioni sull’attività dell’account;

Dettagli dei servizi carVertical acquistati (storia degli acquisti);

Vostra comunicazione con carVertical riguardo all’account.

Fonte dei dati personali

carVertical riceve i dati personali direttamente da voi o dalle piattaforme Apple, Google o Facebook se create un account carVertical.com utilizzando gli account su tali piattaforme.

Base giuridica

L’esecuzione di un contratto tra voi e carVertical per la registrazione dell’account e per la fornitura dei servizi pertinenti (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR) o il nostro legittimo interesse a permettere la creazione di un account per una persona giuridica rappresentata da voi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

La mancata fornitura di tali dati personali non consentirà a carVertical di fornirvi i servizi richiesti, inclusa la creazione di un account.

Conservazione

Nel caso in cui non desideriate più utilizzare il vostro account, avete il diritto di cancellarlo (e i relativi dati personali) in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta a carVertical all’indirizzo info@carVertical.com o utilizzando le impostazioni dell’account.

Si prega di notare che se avete ordinato servizi carVertical (ad esempio, i crediti) utilizzando il relativo account, i relativi dati personali saranno conservati per i periodi indicati nella sezione 3.1 della presente Informativa sulla privacy.

In singoli casi, in conformità con i requisiti della legislazione applicabile o nel caso di cui alla sezione 3.7 della presente Informativa sulla privacy, i vostri dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo più lungo.

3.3. Creazione e la gestione di un account

Obiettivo

carVertical ha come obiettivo di fornire notizie e altre informazioni sui prodotti e/o sulle offerte che proponiamo.

Interessati

Le persone che hanno acquistato servizi carVertical (crediti, ecc.) su carVertical.com e non si sono opposte in quel momento o in qualsiasi momento successivo all’utilizzo dei loro dati personali ai fini del marketing diretto di beni e/o servizi simili di carVertical;

Le persone che hanno acconsentito al trattamento dei loro dati personali per obiettivi di marketing diretto.

Dati personali

Nome, cognome;

Indirizzo di posta elettronica;

Numero di telefono;

Informazioni su servizi carVertical simili acquistati (cronologia degli acquisti).

Fonte dei dati personali

carVertical riceve i dati personali direttamente da voi o dalle piattaforme Apple, Google o Facebook se create un account carVertical.com utilizzando gli account su queste piattaforme.

Base giuridica

Il vostro consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR), oppure

Il nostro legittimo interesse a informare i nostri clienti su beni e/o servizi simili di carVertical (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

Sulla base del nostro legittimo interesse a informare i clienti su beni e/o servizi simili di carVertical, carVertical tratterà i vostri dati personali per finalità di marketing diretto solo alle seguenti condizioni:

Voi non rinunciate espressamente a ricevere comunicazioni di marketing diretto quando acquistate un prodotto e/o un servizio da carVertical.com;

Ogni volta che viene inviato un messaggio di marketing diretto, vi sarà data l’opportunità di rinunciare ai messaggi di marketing diretto notificandoci tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito o con gli altri mezzi indicati nella presente Informativa sulla privacy;

Per tale motivo, i vostri dati personali saranno trattati solo allo scopo di commercializzare beni e/o servizi simili a quelli di carVertical.

Conservazione

I vostri dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente sezione per un periodo di 2 anni dalla data di raccolta, o fino a quando non si opporrà a tale trattamento, o fino a quando il vostro consenso al trattamento dei vostri dati personali per tale finalità sarà revocato, a seconda di, quale delle seguenti circostanze si verificherà per prima.

In singoli casi, in conformità con i requisiti della legislazione applicabile o nel caso di cui alla sezione 3.7 della presente Informativa sulla privacy, i vostri dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo più lungo.

3.4. Comunicazione diretta

Obiettivo

carVertical ha come obiettivo di rispondere alle vostre richieste fatte a noi via posta elettronica o posta ordinaria, scrivendoci o chiamandoci per telefono, utilizzando un modulo speciale su carVertical.com o direttamente.

Interessati

Le persone che fanno richieste acarVertical per posta elettronica o ordinaria, scrivendo o chiamando al telefono, utilizzando un modulo speciale su carVertical.com o direttamente.

Dati personali

Nome, cognome;

Indirizzo;

Indirizzo di posta elettronica;

Numero di telefono;

Contenuto della corrispondenza con carVertical.

In base alle modalità scelte per comunicare con carVertical, carVertical può trattare solo una parte dei vostri dati personali suindicati.

Fonte dei dati personali

carVertical riceve i dati personali direttamente da voi.

Base giuridica

Il nostro legittimo interesse è quello di rispondere alle vostre richieste e/o di fornirvi informazioni dettagliate sui servizi di carVertical (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

Conservazione

I vostri dati personali saranno trattati per le finalità indicate in questa sezione per un periodo di 2 anni dalla data di raccolta.

In singoli casi, in conformità con i requisiti della legislazione applicabile o nel caso di cui alla sezione 3.7 della presente Informativa sulla privacy, i vostri dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo più lungo.

3.5. Social network

Obiettivo

carVertical ha come obiettivo di gestire i suoi account di social network (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), e di comunicare con i suoi utenti di social network.

Interessati

Gli utenti dei social network (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) che interagiscono con gli account carVertical.

Dati personali

Denominazione o nome del profilo del social network;

Foto del profilo;

Commenti pubblici e altre interazioni con gli account dei social media di carVertical;

Il contenuto della corrispondenza con carVertical, se presente.

In base alle modalità scelte per comunicare con carVertical, carVertical può trattare solo una parte dei vostri dati personali suindicati.

Fonte dei dati personali

carVertical riceve i dati personali direttamente dall’utente e/o dal relativo social network.

Base giuridica

Il nostro legittimo interesse a comunicare con i nostri utenti dei social media sui nostri account (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).

Conservazione

Tenendo conto che non amministra i suddetti social network, ma solo il proprio account su di essi, e che agisce in qualità di corresponsabile del trattamento dei dati con le società che amministrano i suddetti social network, vi invitiamo a leggere le informazioni sulla conservazione dei vostri dati personali nei documenti sulla privacy di questi social network:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en);

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Caratteristiche del sito web

Per i dettagli completi degli strumenti che utilizziamo per far funzionare carVertical.com (compresi i cookie) e le questioni di privacy dei dati ad essi relative, consulta la nostra Informativa sui cookie.

3.7. Requisiti giuridici e risoluzione delle controversie

carVertical può trattare tutti i dati personali di cui sopra allo scopo di reclamare, esercitare o difendere rivendicazioni legali. Per tale finalità, tratteremo i dati personali sulla base del nostro legittimo interesse a rivendicare, esercitare o difendere rivendicazioni legali (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR). Tratteremo i dati a questo scopo per 1 anno dopo la fine del procedimento legale in questione (ad esempio, la liquidazione di un reclamo, la sentenza finale di un tribunale o di un arbitrato).

4. Dati personali dei minori

I servizi di carVertical sono riservati alle persone di età superiore ai 14 anni. Se avremo ragionevoli motivi per sospettare che stiamo trattando i dati di una persona di età inferiore ai 14 anni, li rimuoveremo immediatamente dai nostri database.

Se avete almeno 14 anni ma non più di 18, vi preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa sulla Privacy con il vostro genitore o tutore in modo che possiate comprenderla e rispettarla.

5. Destinatari

Possiamo divulgare le informazioni su di voi ai nostri dipendenti, agenti, rappresentanti, agenti, fornitori o subappaltatori come ragionevolmente necessario, per esempio, ai nostri fornitori di servizi di pagamento che elaborano le transazioni finanziarie su carVertical.com, ai fornitori di hosting di carVertical.com, ai nostri fornitori di server e di manutenzione dei server, ai nostri fornitori di servizi e-mail e simili.

Inoltre, possiamo divulgare informazioni su di voi a:

tribunali, arbitri, mediatori, parti opposte e i loro avvocati (se necessario ai fini di procedimenti legali o simili);

polizia, forze dell’ordine, autorità fiscali, altre autorità statali o locali (se espressamente richiesto dalla legislazione pertinente) o altre persone che svolgono le loro funzioni ufficiali (ad esempio, notai, società di recupero crediti);

consulenti professionali, come avvocati, consiglieri, revisori o contabili (se necessario per salvaguardare i nostri interessi legittimi);

fornitori di servizi che forniscono servizi di tecnologia dell’informazione, cloud computing e amministrazione dei sistemi, raccolta o amministrazione dei pagamenti, marketing, contabilità, servizi postali o di corriere e altri servizi e solo nella misura necessaria per la corretta fornitura dei servizi;

altre entità dello stesso gruppo e solo nella misura necessaria per la corretta amministrazione del gruppo;

nelle transazioni commerciali (vendita di beni di carVertical, o parte di essi) o di azioni (o parte di esse), collegando, unendo o separando carVertical e simili) ad acquirenti potenziali o finali (i loro rappresentanti), persone che effettuano un controllo di carVertical o altrimenti coinvolte nella transazione commerciale in questione. In tal caso, carVertical trasferirà solo i dati personali necessari ai fini della transazione commerciale in questione e garantirà che la riservatezza dei dati personali sia mantenuta.

Inoltre, in ogni caso in cui trasferiamo i vostri dati personali in un paese terzo (al di fuori dell’UE/SEE), si applica una delle seguenti condizioni:

i dati sono trasmessi allo Stato per il quale viene presa la decisione di ammissibilità;

I trasferimenti di dati sono effettuati con le opportune garanzie richieste dalla legge;

le deroghe previste dalla legislazione sono rispettate se non è possibile trasmettere i dati secondo le condizioni di cui sopra.

carVertical si impegna al massimo per garantire che i requisiti del GDPR siano rispettati quando si trasferiscono i dati in questo modo e implementa misure appropriate per garantire che i vostri dati personali siano sicuri. Per ulteriori informazioni su tali misure, si prega di contattarci direttamente ai dettagli di contatto di cui alla sezione 2 della presente Informativa sulla privacy.

6. Sicurezza dei vostri dati personali

I vostri dati personali saranno trattati in conformità con il GDPR, la legge sulla protezione legale dei dati personali della Repubblica di Lituania e altri atti legali applicabili. Durante il trattamento dei vostri dati personali, implementiamo misure organizzative e tecniche per garantire la protezione dei dati personali contro la distruzione accidentale o illegale, l’alterazione, la divulgazione, così come contro qualsiasi altro trattamento illegale.

Nonostante carVertical si impegni a proteggere i vostri dati personali, la trasmissione dei dati su internet non è sicura al 100% e non possiamo garantire la sicurezza del trasferimento dei dati sulle reti internet.

7. Diritti

Disponete dei seguenti diritti:

Diritto di essere informato e il diritto di accesso ai dati personali

Avete il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei vostri dati personali in una forma trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice. Questo viene stabilito in presente Informativa sulla privacy. Se non vi è chiara una qualsiasi parte di presente Informativa sulla Privacy, siete invitati a contattarci utilizzando i dettagli di contatto indicati nella Sezione 2 di presente Informativa sulla Privacy.

Avete inoltre il diritto di ottenere da carVertical se i dati che vi riguardano vengono trattati e, se tali dati vengono trattati, il diritto di accedere ai vostri dati personali e a tale informazione:

per le finalità di trattamento dei dati;

le categorie di dati personali interessati;

i destinatari o le categorie di destinatari;

il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

il diritto di chiedere a carVertical di rettificare o cancellare i dati personali o di limitare o opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, e il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo;

informazioni sulle fonti dei vostri dati personali;

se i dati personali vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, informazioni sulle garanzie appropriate relative al trasferimento dei dati.

Avete anche il diritto di ricevere una copia dei dati personali di cui disponiamo su di voi. Per qualsiasi copia aggiuntiva richiesta, abbiamo il diritto di addebitare una tassa ragionevole basata sui costi amministrativi.

Diritto di rettifica

Avete il diritto di chiedere che carVertical rettifichi i dati personali inesatti o incompleti.

Siete responsabili di assicurare che i dati che ci fornite siano esatti, corretti e completi. Se i dati che avete fornito cambiano, dovete informarci immediatamente cambiando i dati pertinenti nel modulo di registrazione o, se i dati non sono indicati nel modulo di registrazione, informandoci via e-mail. In nessun caso saremo responsabili di eventuali danni causati all’utente in seguito alla fornitura di dati personali errati o incompleti o alla mancata comunicazione di eventuali modifiche a tali dati.

Si prega di notare che i dati del veicolo (ad esempio il chilometraggio) contenuti nei rapporti sono ottenuti da carVertical da terze parti e sono presentati nel rapporto in modo non modificato e automatizzato, come ricevuto. Per tale motivo, carVertical non è responsabile di eventuali incongruenze tra le informazioni contenute nei rapporti e i dati in essi contenuti.

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

Avete il diritto di chiederci di cancellare o eliminare i dati personali se non c’è più un motivo valido per continuare a trattarli, se i dati personali non sono più necessari ai fini per i quali sono stati raccolti o trattati, se revocate il consenso in base al quale i dati personali sono stati trattati e non c’è altra base legittima per il loro trattamento, o se ci sono altri motivi di cui all’articolo 17 del GDPR.

Si prega di notare che carVertical, effettua il backup dei dati personali per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e dei dati personali. Sono validi per 35 giorni di calendario e poi vengono automaticamente sovrascritti. Di conseguenza, cancelleremo o rimuoveremo i vostri dati personali da tutti i backup tranne i seguenti entro i limiti di tempo stabiliti di seguito. Nel caso in cui, prima della scadenza del periodo di cui al presente paragrafo, siamo costretti a ripristinare una copia di backup contenente i vostri dati personali, la cancelleremo immediatamente e non la utilizzeremo per nessun altro obiettivo.

Si prega di notare che l’articolo 17 paragrafo 3 del GDPR prevede eccezioni ai casi di cui sopra quando il trattamento è necessario. Se tali esenzioni si applicano nel vostro caso, vi informeremo di conseguenza.

Diritto di limitazione di trattamento

Avete il diritto di chiedere a carVertical di limitare (o sospendere) il trattamento dei vostri dati personali se:

voi contestate l’esattezza dei dati personali - fino alla loro verifica;

il trattamento è illegale e voi non acconsentite alla cancellazione dei dati personali e chiedete invece la limitazione del loro uso;

non abbiamo più bisogno dei dati personali ai fini del loro trattamento, ma ne avete bisogno per dichiarare, esercitare o difendere rivendicazioni legali;

vi opponete al trattamento dei vostri dati personali secondo la procedura indicata di seguito, in attesa di verificare che i nostri motivi legittimi prevalgano sui vostri.

Se il trattamento dei dati personali è limitato, tali dati personali possono essere trattati (oltre che memorizzati) solo con il vostro consenso per accertare, esercitare o difendere rivendicazioni legali, per la protezione dei diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per un importante interesse pubblico.

Diritto alla portabilità dei dati

Avete il diritto di ricevere i vostri dati personali che avete fornito a carVertical, in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da un computer, e di trasferire tali dati a un altro titolare se:

i dati vengono trattati sulla base del consenso o di un contratto; e

i dati vengono trattati con mezzi automatizzati.

Avete anche il diritto di richiedere a carVertical di trasferire i vostri dati personali direttamente ad un altro titolare del trattamento se questo è tecnicamente possibile.

Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali che vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il legittimo interesse di carVertical.

In tal caso, carVertical non tratterà più i vostri dati personali a meno che possiamo dimostrare motivi legittimi per il trattamento dei vostri dati personali che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà o che sono necessari per l’istituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

Se i dati personali sono trattati per obiettivi di marketing diretto, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per tali obiettivi e di far cessare il trattamento dei vostri dati personali a tale obiettivo.

Diritto di revocare il consenso

Se i vostri dati personali vengono trattati sulla base del vostro consenso, avete il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso effettuato prima della revoca del consenso.

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Se ritenete che il trattamento dei vostri dati personali violi il GDPR, avete il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro dell’UE in cui siete domiciliati, avete il vostro luogo di lavoro o dove ha avuto luogo la presunta violazione.

L’autorità di controllo in Lituania è l’Ispettorato statale per la protezione dei dati, indirizzo via L. Sapiegos No. 17, 10312 Vilnius, Lituania, e-mail ada@ada.lt, sito web https://vdai.lrv.lt/.

Prima di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente, vi saremmo grati se ci contattaste con le vostre domande. Faremo del nostro meglio per risolvere il vostro problema in maniera tempestiva e accurata.

La vostra richiesta di esercitare i diritti dell’interessato carVertical elaborerà entro 1 mese. Tale periodo può essere prolungato per altri 2 mesi se necessario, a seconda della complessità e del numero di richieste. In tal caso, carVertical vi informerà della proroga entro 1 mese dal ricevimento della richiesta, insieme ai motivi del ritardo.

Nel caso in cui, a seguito di una richiesta, un reclamo o una rivendicazione, abbiamo dei dubbi sulla vostra identità, abbiamo il diritto di chiedervi di fornire ulteriori informazioni necessarie per confermare la vostra identità.

8. Aggiornamenti dell’Informativa sulla privacy

Abbiamo il diritto di aggiornare o modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. Tale Informativa sulla privacy aggiornata o modificata sarà effettiva al momento della pubblicazione su carVertical.com. Nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali all’Informativa sulla privacy, verrà dato un ulteriore avviso.