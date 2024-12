carVertical mira sempre a fornire le informazioni più complete e accurate disponibili su qualsiasi veicolo. Tuttavia, comprendiamo che talvolta il report potrebbe non soddisfare le tue aspettative. La seguente Politica di rimborso descrive le condizioni in base alle quali potresti ricevere un rimborso del credito.

Rimborso automatico del credito per report senza informazioni

Quando utilizzi un credito per generare un report carVertical, se esso non contiene alcun dato storico (in genere visualizzati nelle sezioni Contachilometri, Danni e Cronologia), viene considerato un "report senza informazioni". In questo caso, riceverai automaticamente un rimborso del credito.

Questo processo è istantaneo e il credito rimborsato può essere utilizzato immediatamente per controllare un altro veicolo.

Richiedere un rimborso del credito

Se non hai ricevuto un report senza informazioni (o il rimborso del credito), potresti comunque avere diritto a un rimborso nelle seguenti circostanze:

Ci sono errori o discrepanze nel report

Non hai ricevuto alcun report

Altre circostanze legittime

Per avere diritto al rimborso del credito, la richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'utilizzo del credito per generare il report. Per inviare la richiesta di rimborso, inviaci un'email a support+switzerland@carvertical.com con i dettagli del problema: ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!