Il VIN Decoder per Ford offerto da carVertical è lo strumento più efficiente per ottenere informazioni dettagliate sul tuo veicolo in modo autonomo. Controllando il VIN, puoi accedere a un report contenente informazioni quali marca, modello, anno di produzione e altri dati preziosi.

Quali modelli Ford sono compatibili con il nostro VIN Decoder gratuito?

Il nostro VIN Decoder gratuito funziona con qualsiasi modello Ford costruito dagli anni '80 in poi, ovvero da quando è stato introdotto lo standard internazionale del numero di telaio a 17 cifre. Funziona sia per tutte le auto commercializzate in Italia sia per la maggior parte di quelle importate dall’estero.

È quindi possibile effettuare una rapida verifica per tutti i modelli come: Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, Explorer, Transit. Che ti interessi una tra: Escort XR3i, Sierra RS Cosworth, Focus RS, Focus ST o modelli più adatti alla famiglia,il nostro decodificatore VIN Ford ti darà accesso a informazioni complete per un acquisto più consapevole.