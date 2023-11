Da oltre un secolo, Suzuki ha ottenuto grandi successi nella produzione di motociclette, automobili, veicoli fuoristrada e motori nautici fuoribordo.

"Se non è rotto, non sostituirlo" è uno dei principi guida sostenuti dalla Suzuki Motor Corporation e dalle sue divisioni. Nonostante non si tratti dell’azienda più innovativa, Suzuki si è sempre distinta per altre caratteristiche, come l’affidabilità e per un reparto corse particolarmente efficiente.

Cos’è un Decoder VIN Suzuki?

Ogni veicolo Suzuki che gira per le strade del mondo possiede un numero VIN che funge da carta d’identità. Questo codice univoco di 17 cifre aiuta anche gli acquirenti di automobili o moto usate a evitare le truffe.

Il numero di identificazione del veicolo è un codice di riferimento utile per registrare una serie di informazioni e i diversi eventi che si sono succeduti nel corso della vita di un’auto o di una moto Suzuki.

Cosa contiene il VIN di una Suzuki?

Le lettere e i numeri che compongono un VIN Suzuki sono suddivisi in World Manufacturer Identifier, Vehicle Descriptor Section e Vehicle Identifier Section e indicano:

Il Paese del costruttore e il tipo di veicolo (cifre 1-3).

Le specifiche del veicolo, come cilindrata, tipo di motore e tipo di cambio (difre 4-9).

Anno di fabbricazione, stabilimento di assemblaggio e numero di serie univoco (cifre 10-17).

Molte di queste informazioni possono essere reperite utilizzando un Decoder VIN Suzuki.

Dove trovare il numero VIN su una Suzuki?

I produttori inseriscono il numero VIN su parti non sostituibili per proteggere la targhetta VIN originale.

Di solito, il VIN della Suzuki si trova stampato direttamente sul telaio della moto, vicino alla testa dello sterzo.

Per trovare il numero di identificazione del veicolo Suzuki, dovrai cercare nei seguenti posti:

Stampato direttamente sul telaio della moto, vicino alla testa dello sterzo

Sulla guida del telaio

(Raramente) sul fondo del motore

Se hai difficoltà a trovare il numero VIN, segui le istruzioni presenti nel manuale di istruzioni.

Con quali modelli di Suzuki funziona il nostro Decoder VIN?

Il nostro Decoder VIN Suzuki può eseguire ricerche su qualsiasi veicolo Suzuki prodotto dopo l’introduzione dell’attuale standard VIN (negli anni ’80).

Sebbene la gamma Suzuki non sia cambiata radicalmente negli ultimi decenni, il nostro Decoder VIN supporta tutti i tipi di moto Suzuki:

Sport – Hayabusa, GSX e GSX-R;

Strada: Katana, Boulevard, GSX-S e serie SV;

Adventure: serie V-Storm, DR e RMX;

Scooter – Burgman, Avenis, Adress;

MX – serie RM.

Verifica della cronologia di una Suzuki: cosa puoi scoprire dal VIN di una Suzuki?

Un numero VIN ti consente di identificare un modello di Suzuki e apprendere informazioni preziose e dettagliate sulla sua storia.

Un rapporto sulla cronologia fornisce i dati archiviati nei database di polizia, compagnie assicurative o dei costruttori. Un rapporto sullo storico Suzuki può indicare se un veicolo:

è stato rubato;

è stato oggetto di frode sul contachilometri;

ha subito un grave incidente.

Le Suzuki sono molto apprezzate in tutto il mondo per valore, qualità e affidabilità. Tuttavia, anche i veicoli di questo marchio finiscono nelle mani di proprietari poco propensi a manutenerli adeguatamente.

Ogni volta che vuoi acquistare una moto o un’auto Suzuki usata, utilizza il nostro Decoder VIN (e ottieni un rapporto sullo storico) per evitare un acquisto sbagliato.