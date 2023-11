Decoder VIN Harley Davidson

Harley-Davidson Motor Company è un costruttore di motociclette americano che produce moto pesanti di tipo cruiser con motori di grandi dimensioni. L’azienda è stata fondata nel 1903 ed è sopravvissuta alla Grande Depressione, alla guerra e a molteplici crisi economiche.

Oggi, le moto Harley Davidson sono elogiate per la loro qualità costruttiva e il design accattivante. Distinguendosi dalla concorrenza, questo è uno dei marchi motociclistici più iconici al mondo.

Cos’è un VIN Harley Davidson?

Un numero VIN è una combinazione di 17 caratteri presente su ogni motocicletta Harley Davidson, simile ad una carta di identità personale della moto, necessario per la sua identificazione. Per assicurare, immatricolare o controllare la cronologia della moto hai bisogno del numero VIN.

Harley Davidson ha iniziato a utilizzare il formato attuale di numero VIN a 17 caratteri nel 1981. Nei modelli precedenti, il numero del motore fungeva da VIN e non includeva tanti caratteri presenti oggi. Ad esempio, i modelli dal 1930 al 1962 avevano numeri VIN di 8 caratteri che includevano solo l’anno di produzione, la denominazione del modello e un numero di produzione. Negli esemplari successivi, la prima cifra del numero di produzione era dispari negli anni di produzione dispari e pari negli anni di produzione pari.

Cosa contiene il VIN di una Harley Davidson?

Il numero VIN Harley Davidson è composto da 3 sezioni principali, che in un attimo aiutano a rivelare alcune informazioni:

World Manufacturer Identifier (WMI) (caratteri 1-3) mostra il Paese di origine del costruttore e la tipologia di veicolo;

mostra il Paese di origine del costruttore e la tipologia di veicolo; Vehicle Description Section (VDS) (caratteri 4-9) rivela il tipo di motore e le specifiche della moto;

rivela il tipo di motore e le specifiche della moto; Vehicle Identifier Section (VIS) (caratteri 10-17) mostra l’anno di produzione, lo stabilimento di assemblaggio e include un numero di serie univoco.

Ad esempio, se il WMI riporta "1HD" la moto è stata prodotta negli Stati Uniti, se riporta "MEG" in Brasile. Tecnicamente, puoi decodificare un VIN manualmente, ma il nostro Decoder VIN Harley Davidson può farlo per te in pochi secondi.

Dove trovare il numero VIN su una Harley Davidson?

Per evitare frodi e rimozioni accidentali, i produttori di veicoli inseriscono i numeri VIN su parti non o raramente sostituibili. Nella maggior parte dei casi, i numeri VIN Harley sono stampati sul lato destro del telaio, vicino alla testa dello sterzo.

A volte è possibile trovare un’etichetta VIN stampata sul tubo obliquo anteriore.

Anche i documenti di registrazione e quelli assicurativi riportano il numero VIN della moto. Ricorda che tutti i numeri situati in posti diversi devono corrispondere.

Su quali modelli di Harley Davidson funziona il nostro Decoder VIN?

Il nostro Decoder VIN Harley Davidson funziona solo con moto prodotte a partire dal 1981, il che significa che il numero VIN deve contenere 17 caratteri. Puoi controllare diversi modelli di motociclette Harley Davidson, dalle più vecchie alle più recenti su carVertical, tra cui:

Touring Adventure: Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruiser: Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American Touring: Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sportive – Nightster, Sportster;

Trike: Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Ogni volta che acquisti una moto Harley Davidson usata o esegui un controllo della tua moto Harley Davidson, puoi decodificare il suo numero VIN per assicurarti che corrisponda alla marca, al modello e ad altre informazioni essenziali.

Verifica della cronologia di una Harley Davidson: cosa puoi scoprire dal VIN di una Harley Davidson?

Gli acquirenti di motociclette usate corrono un alto rischio di frode quando acquistano una moto senza conoscerne il passato. Moto danneggiate e rubate sono sul mercato in vari Paesi, senza che gli acquirenti e nemmeno i venditori siano a conoscenza di questi fatti che le svalutano. Un rapporto completo sulla cronologia di una Harley Davidson può rivelare:

Ripristino del chilometraggio

Salvage Title (auto danneggiata)

Dettagli sui danni passati

Furti

Equipaggiamento originale

La nostra missione è proteggere gli acquirenti di veicoli usati dalle frodi e dare loro maggiore potere nelle trattative. Collaboriamo con produttori, concessionari, compagnie assicurative, officine, centri di ispezione dei veicoli e altre istituzioni e associazioni per fornire rapporti aggiornati e affidabili sullo storico delle Harley-Davidson.