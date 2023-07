De Markttransparantie-index van carVertical meet het niveau van mogelijk verborgen of valse informatie die aan een klant wordt verstrekt bij de aankoop van een gebruikte auto. We hebben dit onderzoek uitgevoerd in de 23 landen waar carVertical al minstens een jaar voertuighistorierapport aanbiedt.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens uit daadwerkelijke autorapporten die onze klanten hebben gekocht over een periode van 12 maanden. We hebben alleen gegevens gebruikt van rapporten die we van hoge kwaliteit beschouwen volgens onze interne kwaliteitsnormen (een kwaliteitsrapport moet bijvoorbeeld ten minste drie kilometertellingen hebben).

We beschouwen een auto als geïmporteerd wanneer deze geschiedenisgegevens heeft in andere landen dan het land waarin het rapport is gekocht.

Bij het tellen van de relatieve schadewaarde hebben we kleine schade onder de € 500, - uitgesloten, zoals een kapotte zijspiegel of kleine krassen. Om de situatie in de verschillende landen te vergelijken, hebben we de gemiddelde schade gedeeld door het BBP per hoofd van de bevolking.

De Markttransparantie-index van carVertical is gebaseerd op 6 factoren, met een maximale totaalscore van 1,2. Aangezien hun voorspelde impact op de markttransparantie kan verschillen, hebben datadeskundigen van CarVertical deze factoren verschillende waarden toegekend.