Hoe lang duurt het voordat rapportage credits zijn toegevoegd via bankoverschrijving? (Enkel beschikbaar voor zakelijke klanten)

Normaal gesproken verschijnen de rapportage credits binnen enkele minuten nadat de betaling is ontvangen op uw account. Deze service werkt 24 uur per dat, 7 dagen per week en de credits worden automatisch gegenereerd. Echter, afhankelijk van uw bank kan het 1 – 2 dagen duren voordat een betaling via overboeking is verwerkt.

Om onmiddellijk uw carVertical credits te ontvangen kunt u betalen met een creditcard.