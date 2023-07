Mijn carVertical rapportage is verlopen. Heb ik er nog toegang toe? 

Helaas – nee. Rapportages zijn niet beschikbaar nadat deze zijn verlopen (30 dagen nadat de rapportage is gegenereerd).

Het is voor ons van essentieel belang om up-to-date informatie in onze rapportages aan te bieden. Door oude rapportages toegankelijk te houden via onze website, lopen we zo het risico om kopers en verkopers van voertuigen te misleiden.

Als u uw carVertical rapportage later nodig heeft, druk of download deze dan af als een PDF voordat deze verloopt!