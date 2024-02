Politika privatnosti za korisnike usluga na veb sajtu/aplikaciji

Administracija platforme, razvoj, osiguranje bezbednosti, sprečavanje prevara.

IP adresa, informacije o uređaju, podaci koji se prikupljaju kolačićima, analitički podaci (posete, pregledi, pretrage, kliknute veze i datum i vreme ovih klikova), URL veze ka platformi, informacije o izmenama i brisanju podataka.

Podaci platforme čuvaju se kao što je navedeno u Politici o korišćenju kolačića i, ukoliko nisu uključeni u informacije o kolačićima, do 2 godine nakon prikupljanja; Kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja istog; Logovi se čuvaju od 14 dana do 2 godine.