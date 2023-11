Dekoder VIN dla Yamaha

Yamaha to japoński koncern, który rozpoczął swoją działalność w 1887 roku jako producent fisharmonii (ang. red organs). Wkrótce Yamaha zaczęła oferować więcej instrumentów muzycznych, zakładając również Yamaha Motor Company w 1955 roku.

Dziś Yamaha Motor Co. jest oddzielnym podmiotem produkującym motocykle, skutery, łodzie, małe ciągniki i silniki samochodowe. Motocykle Yamaha są uwielbiane na całym świecie i znane z niższych cen i prostszej konserwacji.

Czym jest numer VIN na motocyklach Yamaha?

Każdy motocykl Yamaha posiada unikatowy numer VIN, który umożliwia jego identyfikację i prześledzenie jego historii. Numery VIN są wykorzystywane w różnych sytuacjach, takich jak sprawdzanie historii, roszczenia ubezpieczeniowe i rejestracja. Odkąd obecny format kodu VIN został ustandaryzowany w 1981 roku, każdy numer identyfikacyjny pojazdu zawiera 17 znaków, z których każdy reprezentuje określone dane o motocyklu.

Sprawdzenie numeru VIN jest ważnym etapem podczas zakupu używanego motocykla. Korzystając z numeru VIN Yamahy, możesz uzyskać dostęp do podstawowych specyfikacji i kluczowych danych z przeszłości, takich jak zdjęcia, informacje o cofniętym przebiegu, dane o uszkodzeniach i nie tylko.

Co zawiera numer VIN motocykla Yamaha?

Każdy znak w numerze VIN motocykla ma swoje oddzielne znaczenie, jednak cały numer można podzielić na 3 sekcje: światowy identyfikator producenta WMS (ang. World Manufacturer Identifier) (znaki 1–3), sekcję opisu pojazdu VDS (ang. Vehicle Descriptor Section) (znaki 4–9) oraz sekcję identyfikatora pojazdu VIS (ang. Vehicle Identifier Section) (znaki 10–17). Każda sekcja koduje określone dane:

WMI – kraj i producent

– kraj i producent VDS – specyfikacje pojazdu, takie jak pojemność i typ silnika, typ nadwozia i klasa pojazdu

– specyfikacje pojazdu, takie jak pojemność i typ silnika, typ nadwozia i klasa pojazdu VIS – identyfikacja konkretnego motocykla (rok modelowy, fabryka, numer seryjny)

Znaczenie niektórych znaków może się różnić. Na przykład, w motocyklach Yamaha produkowanych w Japonii numer VIN zaczyna się od „JY”, podczas gdy w USA jest to „5Y”, a w Indiach „ME”. Technicznie rzecz biorąc, numer możesz odkodować samodzielnie (bez pomocy dekodera), ale nasz dekoder VIN dla motocykli Yamaha zrobi to za Ciebie.

Gdzie znaleźć numer VIN na motocyklu Yamaha?

Producenci umieszczają numer VIN na częściach pojazdu, które są rzadko (jeśli w ogóle) wymieniane. W ten sposób mogą zagwarantować, że oryginalna tabliczka z numerem VIN pozostanie na pojeździe.

Zazwyczaj Yamaha umieszcza numer VIN na ramie pojazdu lub pod siedzeniem. Dokładna lokalizacja zależy również od typu pojazdu: za przednim kołem w przypadku pojazdów ATV lub z tyłu w przypadku skuterów. Jeśli masz problem ze znalezieniem numeru VIN Yamahy, zajrzyj do instrukcji obsługi.

Które modele Yamaha sprawdzisz w naszym dekoderze VIN?

Wszystkie motocykle Yamaha, które zostały wyprodukowane po standaryzacji formatu VIN w 1981 roku, mają 17-znakowe numery identyfikacyjne pojazdu. Numer VIN tego rodzaju bez problemów sprawdzisz w naszym dekoderze, czyli możesz wyszukać numery pojazdów ATV, skuterów śnieżnych, skuterów i motocykli Yamaha, w tym:

Motocykle turystyczne – Super Tenere ES, Tenere 700.

Motocykle crossowe – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Motocykle typu Dual sport – XT250, TW200.

Motocykle typu Hyper naked – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Motocykle Supersport – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sportowe motocykle zabytkowe – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sportowe motocykle turystyczne – FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Motocykle terenowe – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Każdy z tych modeli znajdziesz w aktualnej ofercie Yamahy, ale niektóre z nich są dostępne na rynku od lat 90-tych, więc warto sprawdzić historię swojej Yamahy.

Sprawdzenie historii Yamahy: czego możesz się dowiedzieć na podstawie numeru VIN?

Możesz wpisać numer VIN w naszym dekoderze i sprawdzić podstawowe informacje na jego temat. Ale jeśli chcesz lepiej poznać historię motocykla, możesz użyć numeru VIN do wyszukania większej ilości przydatnych szczegółów. Mamy dostęp do danych z baz producentów, dealerów, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji, które wykorzystujemy do tworzenia pełnych raportów historii obejmujących:

Przebieg

Uszkodzenia

Tytuły własności

Zapisy o kradzieżach

Wyposażenie

W ten sposób poznasz istotne fakty na temat pojazdu, które mogą wpłynąć na jego wartość, więc nie kupuj używanego motocykla bez uprzedniego zapoznania się z jego historią. Nasz dekoder VIN jest darmowy, możesz go więc używać bez ponoszenia opłat – tylko pamiętaj, że narzędzie sprawdza wyłącznie podstawowe informacje. Dokładniejsze dane (np. przebieg, uszkodzenia itp.) możesz znaleźć w raporcie historii, który jest płatny.