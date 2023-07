Sprawdźenie VIN: wyszukaj i sprawdź dowolny numer VIN

Jak użyć dekodera VIN do sprawdzenia numeru VIN?

Korzystanie z naszego uniwersalnego programu do sprawdzania numerów VIN nie może być prostsze:

Wpisz 17 znaków numeru VIN pojazdu w odpowiednim polu. Kliknij Sprawdź samochód.

W większości przypadków dekoder VIN udostępnia podstawowe informacje za darmo. Informacje te powinny być wystarczające, aby:

Sprawdzić, czy numer VIN jest prawdziwy

Potwierdzić, że numer VIN odpowiada sprawdzanemu pojazdowi

Pomóc zdekodować numer, dzieląc go na części

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu, takich jak przebieg, uszkodzenia, stare zdjęcia i dane dotyczące kradzieży, należy pobrać raport carVertical z historii pojazdu.

Co to jest numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu)?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to unikalny kod identyfikujący (prawie) każdy pojazd na świecie. Producenci samochodów zaczęli go używać w połowie XX wieku, ale ponieważ nie istniały ścisłe standardy, każdy z nich stworzył swój własny numer VIN o różnej długości, znaczeniu itp.

Obecny standard opracowano w 1981 roku. Zgodnie z nim numery VIN muszą składać się z 17 znaków i nie mogą mieć liter O (o), I (i) oraz Q (q), aby uniknąć pomylenia ich z liczbami o podobnym wyglądzie – 0, 1 i 9.

Numer VIN jest podzielony na kilka części. Każda z nich zawiera unikalne informacje o roku i kraju produkcji pojazdu, jego cechach, opcjach itp. Chociaż rozszyfrowanie znaczenia numeru VIN może być trudne, dekodery VIN, takie jak nasz, to dobry punkt wyjścia.

Co ważniejsze, numeru VIN można użyć, aby uzyskać dostęp do zapisów w globalnych bazach danych. Jest to bardzo przydatne przy zakupie używanego pojazdu – dane te pomogą Ci uniknąć oszustw, takich jak zmniejszanie przebiegu, ukryte uszkodzenia itd.

Jak znaleźć numer VIN pojazdu?

VIN jest niezbędny, aby przeprowadzić wyszukiwanie i uzyskać dostęp do różnych danych, więc musisz wiedzieć, gdzie go znaleźć. Kod zawsze umieszczony jest w bezpiecznych miejscach w pojeździe, więc nikt nie może go przypadkowo uszkodzić lub usunąć. Oto najczęstsze miejsca, gdzie umieszczany jest VIN:

Pod maską – numer identyfikacyjny pojazdu często znajduje się z przodu bloku silnika

– numer identyfikacyjny pojazdu często znajduje się z przodu bloku silnika Deska rozdzielcza po stronie kierowcy – wysiądź z samochodu i poszukaj za przednią szybą

– wysiądź z samochodu i poszukaj za przednią szybą Słupek drzwi po stronie kierowcy – otwórz drzwi po stronie kierowcy i poszukaj tabliczki VIN po wewnętrznej stronie słupka

– otwórz drzwi po stronie kierowcy i poszukaj tabliczki VIN po wewnętrznej stronie słupka Przedni koniec ramy – w starszych pojazdach często znajduje się na wewnętrznej części przedniego nadkola

– w starszych pojazdach często znajduje się na wewnętrznej części przedniego nadkola Przegroda przeciwpożarowa – w niektórych starszych samochodach numer VIN znajduje się na przegrodzie przeciwpożarowej między kabiną a komorą silnika

VIN można znaleźć właśnie w tych miejscach w samochodzie, ale podany jest również w dokumentach samochodu (dowód rejestracyjny) i polisie ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że wszystkie numery VIN muszą się zgadzać.

Jakie informacje znajdę w danych z dekodera VIN i w historii pojazdu?

Wyszukiwarka numerów VIN carVertical skanuje dane sprzedawcy, bazy danych warsztatów naprawczych, raporty sprzedaży samochodów oraz wypożyczalnie na całym świecie i zapewnia wszelkiego rodzaju informacje, od regularnych kontroli przebiegu po zdjęcia szkód.

Podczas gdy bezpłatny dekoder VIN podaje tylko podstawowe dane, pełny raport historii pojazdu carVertical zawiera:

Informacje o cofaniu liczników przebiegu

Dane dotyczące kradzieży od organów ścigania

Uszkodzenia (czasami nawet zdjęcia po wypadkach)

Daty rejestracji i kontroli

Informacje o stanie pojazdu (czy był używany jako taksówka lub pojazd policyjny, czy był wypożyczany, czy uległ uszkodzeniom w wyniku kontaktu z wodą itp.)

Oryginalne wyposażenie

Problemy specyficzne dla danego modelu i akcje serwisowe

Kraj pochodzenia, rok modelowy

W przykładowym raporcie z historii pojazdu zobaczysz, jakich informacji może dostarczyć numer VIN Twojego samochodu.

Darmowy dekoder VIN udostępni Ci następujące informacje:

Producent

Model

Rok

Podstawowe informacje o wyposażeniu

Elementy składowe numeru VIN

Nie ryzykuj własnym bezpieczeństwem przy zakupie używanego samochodu – wprowadź kod VIN w naszym dekoderze i od razu poznaj potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem.

Bezpłatne sprawdzenie numeru VIN a raport historii pojazdu – dlaczego się różnią?

Jeśli nie są Ci obce ani raporty z historii pojazdów, ani darmowe dekodery VIN, prawdopodobnie znasz już różnicę w informacjach, które można uzyskać za pomocą tych rozwiązań. Powód jest prosty – większość informacji nie można uzyskać bezpłatnie.

Darmowe wyszukiwarki numerów VIN, jak można się domyślać, podają zazwyczaj informacje, które uzyskiwane są bezpłatnie. Zawsze obejmują one markę, model i rok produkcji pojazdu. W niektórych przypadkach podane informacje obejmują więcej danych, np. wskazane są podstawowe specyfikacje poszczególnych pojazdów. Technicznie rzecz biorąc, w celu uzyskania wszystkich tych informacji można przeszukać internet, ale wyszukiwarka VIN udostępni je w ciągu zaledwie kilku sekund, dzięki czemu oszczędzisz dużo czasu.

Informacje, które może znaleźć nasz darmowy dekoder VIN, różnią się w zależności od pojazdu.

W przypadku pełnego raportu z historii pojazdu przeszukujemy różne płatne bazy danych na całym świecie. W carVertical zbudowaliśmy silne relacje biznesowe z różnymi platformami aukcyjnymi, firmami ubezpieczeniowymi, producentami i innymi instytucjami, dzięki czemu możemy uzyskać tak wiele użytecznych informacji, jak to możliwe.

Dane te nie tylko nie są za darmo – czasami zwykła osoba nie może za nie po prostu zapłacić, aby uzyskać do nich dostęp.

Jak rozkodować numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)?

Numer VIN składa się z 17 znaków, które są podzielone na kilka sekcji. Technicznie można rozodkodować VIN bez użycia dekodera. Każdy znak ma określone znaczenie.

Światowy kod identyfikujący producenta (WMI)

Pierwsza sekcja, znana jako kod WMI, ma trzy znaki.

Pierwszy wskazuje kraj pochodzenia i może być różny – od liczby „1” (USA) do litery „Z” (Włochy)

Drugi znak określa nazwę marki. Na przykład „A” oznacza „Audi”, „B” oznacza „BMW”, „N” oznacza „Nissan”. Jednak czasami „A” wskazuje brytyjskich producentów, a „R” może oznaczać „Audi”. Dlatego w sekcji WMI potrzebny jest kolejny (trzeci) znak.

Ostatni znak wskazuje na zakład producenta lub czy pojazd to sedan, kabriolet, SUV lub czy ma on inny typ nadwozia.

Struktura sekcji WMI jest nieco inna, gdy pojazd nie jest produkowany seryjnie.

Człon określający pojazd (VDS)

Druga sekcja określa pojazd (VDS) i składa się z pięciu znaków. Zawierają one informacje o rozmiarze i typie silnika, układzie hamulcowym, serii samochodu, modelu i rodzaju nadwozia. Każdy znak oznacza różne cechy, a jego znaczenie zależy od producenta.

Sekcja identyfikatora pojazdu (VIS)

Ostatnie 9 znaków to sekcja identyfikatora pojazdu, inaczej znana jako VIS. Informacje w tej sekcji różnią się w zależności od tego, czy producent pochodzi z USA, Europy czy Azji.

W przypadku pojazdów amerykańskich pierwsze 2 cyfry oznaczają rok modelowy i zakład produkcyjny, podczas gdy pozostałe znaki to kod seryjny.

W przypadku pojazdów z UE VIS musi jedynie umożliwiać „wyraźną identyfikację konkretnego pojazdu”.

Nie ma wątpliwości, że wiele pojazdów ma taką samą konfigurację znaków i jest montowanych w tym samym miejscu, więc jedyną różnicą w ich numerze VIN jest numer seryjny.

Ustalenie roku modelowego bez wykresu jest skomplikowane. Na przykład, podczas gdy „1” oznacza 2001 r., a „2” oznacza 2002 r., „A” to 2010 r., a „B” to 2011 r.

Każda fabryka ma również własny system kodowania, więc najlepiej najpierw znaleźć znak, a następnie go sprawdzić.

Cyfra kontrolna

Jest to najkrótsza sekcja, która ma tylko jeden znak – „cyfrę kontrolną”. Ta cyfra jest wynikiem operacji matematycznej, wykorzystującej wszystkie pozostałe znaki VIN we wzorze.

Jeśli co najmniej jeden znak jest fałszywy lub nieprawidłowy, wynik nie będzie pasował do cyfry kontrolnej. Możliwe jest samodzielne obliczenie cyfry kontrolnej bez wyszukiwania VIN.

W samochodach amerykańskich i chińskich cyfra kontrolna jest zawsze dziewiątym znakiem w numerze VIN. W pojazdach europejskich nie ma ma ona dokładnej pozycji.

Dlaczego numer VIN jest ważny?

Numer VIN jest jak numer identyfikacyjny osoby – jest głównym identyfikatorem i dzięki niemu można uzyskać informacje. Kod VIN jest nie tylko ważny – jest on niezbędny, jeśli chcesz legalnie prowadzić pojazd. Może jednak również zapewnić istotne informacje.

Kupno używanego samochodu bez ukrytych problemów i usterek jest jak wygranie kumulacji w loterii. Jednak dzięki numerom VIN szanse na trafienie „kumulacji” są znacznie większe.

Uzyskanie przejrzystej historii pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu jest jedynym elementem potrzebnym do sprawdzenia jego historii. Dzięki ogólnoświatowemu formatowi składającemu się z 17 znaków, historia serwisu, problemy prawne, uszkodzenia, przebieg i inne dane mogą być powiązane z jednym kodem.

Dzieje się tak, nawet jeśli samochód był eksploatowany w różnych krajach. Sprawdzanie historii staje się nawykiem wielu nabywców używanych samochodów, ponieważ dostępnych jest coraz więcej istotnych danych.

Ustalenie, czy dokumenty pojazdu są zgodne z prawem

Jedną z rzeczy, której nigdy nie należy pomijać przy zakupie używanego samochodu, jest sprawdzenie, czy numery VIN na dokumentach i w pojeździe są zgodne. Fałszywe dowody rejestracyjne pojazdów i inne dokumenty nadal stanowią częsty problem. Wiele osób wpada w pułapki oszustów tylko dlatego, że nie sprawdza, czy numery VIN się zgadzają.

Sprawdzenie wyposażenia i specyfikacji technicznej

Szukanie pojazdu z nieskazitelnym lakierem i wyposażeniem to jedno, ale równie ważne jest sprawdzenie, czy wszystko to zostało wykonane fabrycznie.

Niektórzy „ulepszają” swoje samochody, wymieniając siedzenia czy zderzak, lakierując pojazd czy nawet zmieniając silnik. Wiele z takich „ulepszeń” nie jest poprawnie wykonanych i po prostu nie powinny mieć one miejsca.

Zawsze sprawdzaj, czy kolor, silnik, siedzenia i inne główne cechy oryginalnego wyposażenia i specyfikacji technicznej odpowiadają rzeczywistemu stanowi pojazdu. W przeciwnym razie możesz dowiedzieć się o kiepskich „ulepszeniach” w warsztacie (lub w gorszej sytuacji).

Różne metody identyfikacji pojazdów

Numer VIN jest tylko jednym z wielu sposobów identyfikacji pojazdu.

Wiele sposobów weryfikacji trzeba stosować ze względu na różne powody. Jednym z nich jest wykrywanie nadużyć finansowych. Mając to na uwadze, standardowy numer VIN zgodny z normą ISO jest najbardziej niezawodną metodą identyfikacji pojazdu.

Stare numery VIN

Nasz uniwersalny dekoder VIN nie wyszukuje starych numerów ze względu na różnice w formacie. Pojazdy wyprodukowane w latach 1954–1981 mają różne formaty VIN, więc musisz użyć specjalnego narzędzia, aby rozkodować takie numery.

Modele sprzed 1981 roku również mogą zostać skradzione, uszkodzone lub odpisane, tak jak każdy inny pojazd. Dlatego stare numery VIN są nadal potrzebne.

Numer ramy lub podwozia (zwłaszcza w Japonii)

Numery VIN nie są tak powszechne w Japonii. Zamiast tego w tym kraju często używa się numerów podwozia lub ramy, których format jest zupełnie inny niż standardowy 17-znakowy kod.

Zwykłe dekodery nie rozpoznają takich „numerów podwozia” i „numerów ramy” występujących w japońskich pojazdach, więc trzeba poszukać dekodera zaprojektowanego specjalnie dla nich.

Numery tablic rejestracyjnych

Większość krajów wymaga rejestracji pojazdu, aby móc z niego korzystać na drogach publicznych. Oznacza to, że istnieją bazy danych zawierające informacje o każdym pojeździe na podstawie numerów rejestracyjnych. Często sprawdzenie tablic rejestracyjnych jest bezpłatne, ale zależy to wyłącznie od kraju.

Taka kontrola powinna udostępnić jedynie podstawowe informacje, takie jak marka i model pojazdu, tytuł i status ubezpieczenia. Poza tym rozwiązanie to nie jest tak przydatne w przypadku, gdy samochód zmienia kraj.