Przez wiele lat zakup używanego samochodu był istną zgadywanką pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Jeszcze tak naprawdę 5-10 lat temu można było tylko trzymać kciuki za szczerość sprzedającego lub polegać na fizycznych kontrolach w celu wykrycia wad. Teraz jednak jest już inaczej!

Dzięki danym motoryzacyjnym możemy poznać historię każdego pojazdu na rynku. W ten sposób kupujący mogą się dowiedzieć o faktycznych przebiegach, historii uszkodzeń, zagrożeniach bezpieczeństwa oraz innych faktach, które mogą zmienić potencjalnie korzystną ofertę w kosztowny koszmar.

Transparentność na rynku pojazdów używanych jest głównym celem carVertical. Z dumą możemy powiedzieć, że wprowadzenie raportów historii pojazdu sprawiło, że sprzedaż trefnych pojazdów stała się trudniejsza i droższa. Kupujący zdali sobie sprawę, że wydanie niewielkiej sumy pieniędzy na sprawdzenie historii pojazdu jest o wiele tańsze niż ponoszenie kosztów potencjalnych napraw.

Wspomniana wcześniej transparentność rynkowa działa także w drugą stronę – sprzedawcy również przekonują się, że dzięki raportom historii sprzedaż staje się szybsza i łatwiejsza. Wszyscy na tym zyskują: jakość pojazdów używanych na rynku rośnie, sprzedawcy są postrzegani jako bardziej godni zaufania, a kupujący czują się bezpieczniejsi podczas wyboru swojego kolejnego pojazdu.

...A my dopiero się rozkręcamy! Nasz zespół w carVertical wciąż pracuje nad wieloma ciekawymi narzędziami, funkcjami i interesującymi rozwiązaniami. Dzięki innowacji mamy zamiar doprowadzić branżę samochodową do takiego poziomu przejrzystości, jakiego rynek pojazdów używanych jeszcze wcześniej nie widział. To nas napędza!"