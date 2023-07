Co To jest numer VIN w pojazdach Mercedes-Benz

Numer VIN w pojazdach Mercedes-Benz to kod alfanumeryczny składający się z 17 znaków identyfikujących każdy pojazd Mercedesa na świecie. Dzięki niemu dowiesz się naprawdę dużo o historii i specyfikacji dowolnego samochodu lub motocykla.

Zastanawiasz się, jaki model części zamiennych kupić do swojego samochodu, a może nie wiesz czy samochód który chcesz kupić brał udział w poważnym wypadku? Numer Mercedes VIN to Twój najlepszy przyjaciel - wystarczy, że wrzucisz go do naszego dekodera VIN, a dowiesz się wszystkiego.

Z czego składa się numer VIN w samochodach Mercedes-Benz?

Numer VIN w samochodach Mercedes-Benz składa się z trzech odrębnych części: światowego identyfikatora producenta(WMI), sekcji opisu pojazdu (VDS) , oraz sekcji identyfikacji pojazdu (VIS) 17 znaków numeru VIN oferuje cały szereg przydatnych informacji o pojeździe:

Znaki 1-3. Kraj pochodzenia, producent i typ pojazdu Znaki 4-9. Specyfikacje, takie jak skrzynia biegów, silnik oraz typ nadwozia Cyfry 10-17. Zakład produkcyjny i unikalny numer seryjny

Możesz również użyć numeru VIN swojego pojazdu Mercedes, aby uzyskać pełny raport dotyczący jego historii.

Gdzie znaleźć numer VIN w samochodach Mercedes-Benz?

Numer VIN swojego Mercedesa znajdziesz na pojeździe lub w jego dokumentach, takich jak dowód rejestracyjny lub ubezpieczenie. Aby go znaleźć:

Wyjdź z samochodu i z stań z przodu po stronie kierowcy Poszukaj metalowej płytki na desce rozdzielczej za przednią szybą Numer VIN Twojego pojazdu Mercedes będzie wyglądał podobnie do: WDB2201751A432136

Wiele pojazdów marki Mercedes-Benz ma również nadrukowany numer VIN na framudze drzwi kierowcy.

Weryfikacja historii pojazdu marki Mercedes-Benz

Wpisz numer VIN swojego pojazdu do naszego dekodera Mercedes-Benz VIN, aby uzyskać jego pełną historię. Agencje ubezpieczeniowe, agencje rządowe i producenci samochodowi korzystają z numeru VIN do rejestrowania ważnych informacji o pojeździe. Dane te są później szczególnie przydatne przy zakupie używanego pojazdu i mogą obejmować:

Historyczne fotografie pojazdu

Zgłoszenia kradzieży pojazdu

Historię napraw

Historię wypadków

Dane dotyczące fabrykacji wskazania licznika kilometrów

Historię właścicieli

Dane o wycofaniu pojazdu przez producenta

Upewnij się, że sprawdzisz samochód cyfrowo, zanim włożysz komuś pieniądze do kieszeni