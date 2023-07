Dekoder Volkswagen VIN

Czym jest numer VIN w samochodach Volkswagen

Numer VIN w pojazdach marki Volkswagen jest unikalnym 17-znakowym kodem alfanumerycznym, którego można użyć do identyfikacji każdego pojazdu VW na świecie.

Informacje o numerze VIN są szczególnie przydatne przy poszukiwaniu części zamiennych lub zakupie używanego samochodu lub motocykla. Wprowadzenie numeru VIN do naszego Dekodera pomoże Ci uzyskać dane o specyfikacji Twojego pojazdu, przydatne informacje historyczne, takie jak historia właścicieli, historia wypadków, a także dane o wadach modelu i dużo więcej.

Z czego składa się numer VIN w samochodach Volkswagen?

Znaki i cyfry numeru VIN w pojazdach Volkswagen można podzielić na trzy części: znaki 1-3 to światowy identyfikator producenta, 4-9 to sekcja opisu pojazdu, zaś znaki 10-17 to sekcja identyfikatora pojazdu. Wiedząc co oznaczają te znaki (lub korzystając z naszego dekodera Volkswagen VIN), dowiesz się:

O kraju pochodzenia i typie pojazdu O specyfikacjach, takie jak rodzaj skrzyni biegów, silnik oraz typ nadwozia O zakładzie produkcyjnym oraz numerze seryjnym VW

Gdzie znaleźć numer VIN w samochodach Volkswagen?

Numer VIN znajdziesz na swoim pojeździe Volkswagen. W tym celu:

Podejdź do przedniej szyby po stronie kierowcy Poszukaj metalowej płytki na desce rozdzielczej - powinna zawierać numer VIN VIN w pojazdach VW wygląda następująco:WVWZZZ3BZ1E179218

Jeśli nie znajdziesz numeru VIN za przednią szybą, poszukaj go na framudze drzwi kierowcy, w miejscu gdzie znajduje się mechanizm zatrzaskowy. Opcjonalnie, możesz również poszukać tego numeru w dokumentach pojazdu - dowodzie rejestracyjnym lub dokumentach ubezpieczeniowych.

Weryfikacja historii pojazdu Volkswagen

Specyfikacja oraz charakterystyka pojazdu zakodowane w numerze VIN są jedynie niewielką częścią tego, czego można się dowiedzieć za jego pomocą - możesz też zweryfikować historię pojazdu. Wprowadź numer VIN do naszego dekodera VW VIN, aby znaleźć dane powiązane z tym numerem. Mogą one zawierać raporty organów ścigania, agencji ubezpieczeniowych, producenta pojazdu i innych instytucji.

Jeśli kupujesz używany samochód marki Volkswagen, jest to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy pojazd: