Jeśli kupujesz używany samochód, warto sprawdzić dane o historii pojazdu. Dostępna w sieci historia auta pozwoli ci sprawdzić nie tylko numer VIN, ale także datę pierwszej rejestracji. Dane w dowodzie rejestracyjnym wcale nie muszą się zgadzać z rzeczywistym stanem historii pojazdu. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie daje sprawdzanie archiwalnych zapisów, aby ominąć pułapki czyhające na kupującego samochód.

Numer VIN pojazdu

Numer VIN samochodu zawiera podstawowe dane na temat serii samochodu, producenta, czy kraju pochodzenia samochodu. Dane, jakie kryje w sobie numer VIN, można odczytać dzięki dekoderowi, dostępnemu na stronach internetowych lub w aplikacji. Numer VIN jest przetwarzany na konkretne informacje, nadawane mu przez producenta. Historia pojazdu po VIN to najpełniejsze źródło informacji o samochodzie i choć paru szczegółów może tam brakować, to jednak znajdziemy w raporcie kilka wskazówek przydatnych w zakupie używanego auta. Nie obejmuje on na przykład daty pierwszej rejestracji, bo ta już wykonywana jest przez właściciela i trzeba ją sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym.

Na podstawie numeru VIN możesz zweryfikować także wiele innych parametrów historii pojazdu. Wpisz numer VIN w wyszukiwarce VIN dostępnej na naszej stronie i poznaj jeszcze więcej informacji na temat samochodu, w tym jego dane techniczne.

Bazy pojazdów skradzionych

Służby ścigania w krajach Unii Europejskiej prowadzą bazy pojazdów kradzionych. Taką bazę tworzy również polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Porównując dane z dowodu rejestracyjnego lub z numeru VIN, możesz przekonać się, czy pojazd nie jest poszukiwany przez policję. Zakup takiego samochodu może bowiem kosztować Cię więcej, niż myślisz. Tego samodzielnie nie sprawdzisz po dowodzie rejestracyjnym – jeśli jest fałszywy, to raczej się nie zorientujesz.

Zakup auta, którego numer VIN figuruje w bazie samochodów kradzionych, może przysporzyć ci zarzutów paserstwa. W skrajnych przypadkach niesprawdzona historia samochodu może grozić nawet karą więzienia, a na pewno narazi cię na niepotrzebne dochodzenie. Warto więc zweryfikować online więcej danych niż tylko data pierwszej rejestracji, numer VIN, czy informacje z dowodu rejestracyjnego, który dla skradzionych aut może być sfałszowany.

Wyposażenie pojazdu

Kupując auto używane, warto porównać istniejące wyposażenie samochodu z jego wyposażeniem fabrycznym. Jeżeli występują tu jakieś nieścisłości, na przykład od pierwszej rejestracji zniknęły poduszki powietrzne, albo nie zgadzają się urządzenia audio w kabinie, może to oznaczać, że samochód jest powypadkowy. Dobrze jest także sprawdzić, czy części są oryginalne, czy też nie zostały zastosowane jakieś niemarkowe zamienniki. Można to zrobić, sprawdzając oryginalne wyposażenie oraz datę pierwszej rejestracji. Listę wyposażenia pojazdu można uzyskać w bazie carVertical, wpisując numer VIN auta, które nas interesuje. Od daty pierwszej rejestracji mogło minąć wiele czasu, ale VIN jest nadawany na stałe.

W dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji o wyposażeniu, więc jeśli chcesz je poznać, musisz sięgnąć do zewnętrznych źródeł.

Korekta licznika

Obecnie korekta licznika jest w Polsce nielegalna i karana grzywną lub nawet więzieniem. Nie brakuje jednak nieuczciwych sprzedawców, którzy dalej uprawiają ten proceder. Niestety, dużo kierowców dało się na to nabrać, nie sprawdzając starannie danych i nie weryfikując korekty, podając numer VIN w serwisach takich jak carVertical, a ograniczając się do tego, co jest w dowodzie rejestracyjnym i państwowej bazie.

Sprawdzając historię pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, można dowiedzieć się, czy w aucie nie przekręcano licznika. W naszym serwisie można znaleźć dane, jakich nie ma w dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to także liczników, w których wykonano korektę za granicą, trudną do weryfikacji w polskim rejestrze państwowym. Wiele samochodów od pierwszej rejestracji miało licznik korygowany po parę razy.

Przeznaczenie auta

Kupujący auto używane powinni też sprawdzić, jakie było wcześniejsze przeznaczenie pojazdu (od pierwszej rejestracji), czyli dodatkowe adnotacje w dowodzie rejestracyjnym. Polskie prawo przewiduje oznaczenia samochodów między innymi jako taksówka oraz jako pojazd nauki jazdy. Te auta na ogół są w słabym stanie technicznym, a ich przebieg nierzadko przekracza nawet 500 tysięcy kilometrów. Choć od daty pierwszej rejestracji w przypadku taksówek wcale nie musiało minąć wiele czasu, to jednak zużycie części na skutek przebiegu sprawia, że są to samochody zawodne. W bazach carVertical mamy informacje na temat przeznaczenia aut. Dobrze też byłoby znać moment pierwszej rejestracji na przykład jako auta po modyfikacji wyposażenia.

Nie wszystkie zmiany będą odnotowane w dowodzie rejestracyjnym, stąd właśnie potrzeba weryfikacji ich z zewnętrznymi źródłami.

Auta powypadkowe i uszkodzone

Polscy kierowcy mają coraz większą świadomość, że auta powypadkowe są mało bezpieczne. Uważna analiza historii pojazdów powie nam, czy samochód nie był wcześniej rozbity. Niestety, nie znajdziemy tej informacji w dowodzie rejestracyjnym. Takie auto, składane potem z różnych części w małych i nieprofesjonalnych warsztatach nie tylko zapewniają niższy poziom bezpieczeństwa, ale po prostu prowadzi się je gorzej.

Dlatego właśnie nie tylko VIN sprawdź, gdy kupujesz używane auto. Skorzystaj z ogromnej bazy online samochodów w serwisie carVertical, aby nie kupować kota w worku. Mamy wszelkie prawa zastrzeżone do danych znajdujących się w bazie i zapewniamy solidne i potwierdzone informacje. Pamiętaj, że sprawdzenie informacji w dowodzie rejestracyjnym to za mało, żeby mieć pewność co do rzeczywistego stanu auta.

Zdjęcia pojazdu

Cennym punktem analizy samochodu przed zakupem jest nie tylko przeszłość auta, czy data pierwszej rejestracji określona w dowodzie rejestracyjnym. To także zdjęcia, które przedstawiają wcześniejszy stan pojazdu. Można się z nich dowiedzieć wielu rzeczy: czy samochód był wcześniej remontowany, czy nie znajdował się w złym stanie technicznym, czy był parkowany w garażu. Od pierwszej rejestracji mogło wydarzyć się naprawdę wiele! Duża liczba zdjęć dostępnych w bazie może także świadczyć o tym, że pojazd był wcześniej wiele razy już wystawiane na sprzedaż, ale nie znalazło nabywcy. Wszystko to pomoże w podjęciu jeszcze lepszej decyzji o ewentualnym zakupie wymarzonego samochodu – warto więc dobrze sprawdzić historię pojazdu!