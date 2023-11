Dekoder VIN dla Ducati

Ducati Motor Holding (oddział produkcyjny firmy Ducati) jest jednym z wiodących producentów motocykli na świecie, należącym do jednej z największych grup motoryzacyjnych – Volkswagena.

Chociaż firma Ducati została założona w 1926 roku, produkcja motocykli rozpoczęła się dopiero w 1950 roku, kiedy to firma zaczęła produkować małe jednocylindrowe maszyny, które odniosły duży sukces we Włoszech – ojczyźnie Ducati.

Obecnie na całym świecie istnieje ponad 400 klubów Ducati, które doceniają kunszt włoskiego rzemiosła firmy i jej zaangażowanie w wyścigi superbike.

Czym jest numer VIN na motocyklach Ducati?

Numer VIN motocykla Ducati (numer identyfikacyjny pojazdu) to unikatowy 17-znakowy kod, który pozwala zidentyfikować każdy motocykl wyprodukowany przez firmę.

Numer ten może być wykorzystany do sprawdzenia cennych informacji, w tym szczegółowych specyfikacji technicznych i historii pojazdu.

W przeciwieństwie do numeru rejestracyjnego motocykla, numeru VIN nie można legalnie zmienić ani podmienić – jest on na stałe przypisany do konkretnego pojazdu Ducati. Dlatego też wyszukiwanie numeru VIN jest niezwykle przydatne przed zakupem używanego motocykla Ducati.

Co zawiera numer VIN motocykla Ducati?

Numer identyfikacyjny motocykla Ducati jest podzielony na 3 sekcje: WMI (ang. World Manufacturer Identifier), czyli światowy identyfikator producenta (znaki 1–3), sekcję opisu pojazdu VDS (ang. Vehicle Description Section) (znaki 4–9) oraz VIS (ang. Vehicle Identifier Section), czyli sekcję identyfikatora pojazdu (znaki 10–17).

Każda sekcja numeru VIN zawiera określone informacje o konkretnym motocyklu:

WMI – pozwala poznać kraj pochodzenia producenta i typ motocykla;

– pozwala poznać kraj pochodzenia producenta i typ motocykla; VDS – ujawnia szczegółowe specyfikacje techniczne (takie jak typ, pojemność i moc silnika, moc hamowania netto) określone przez producenta w fabryce;

– ujawnia szczegółowe specyfikacje techniczne (takie jak typ, pojemność i moc silnika, moc hamowania netto) określone przez producenta w fabryce; VIS – pomaga rozszyfrować zakład produkcyjny oraz rok modelowy i zawiera numer seryjny.

Oczywiście możesz samodzielnie odkodować numer VIN, ale nasz dekoder zrobi wszystko za Ciebie w ciągu zaledwie kilku sekund.

Gdzie znaleźć numer VIN na motocyklu Ducati?

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie numeru VIN motocykla Ducati jest sprawdzenie dokumentów rejestracyjnych lub ubezpieczeniowych motocykla lub dokumentów własności.

Przyszłym właścicielom Ducati zaleca się jednak porównanie numeru VIN w dokumentach i na podwoziu motocykla. Numer VIN znajdziesz w następujących miejscach:

Po prawej stronie główki ramy.

Pomiędzy cylindrem a górną śrubą mocującą (w starszych motocyklach Ducati).

Jakie modele Ducati sprawdzisz w naszym dekoderze VIN?

Przemysł motocyklowy używa numerów VIN od lat 80-tych. W rezultacie prawie wszystkie modele Ducati sprawdzisz za pomocą dekodera VIN i raportu historii, w tym Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard i Diavel.

Sprawdzanie historii motocykla Ducati: czego możesz się dowiedzieć na podstawie numeru VIN?

Numer VIN możesz wpisać w naszym dekoderze, ale możesz go też użyć do sprawdzenia pełnej historii motocykla Ducati. Jako że numery VIN są unikatowe i trwałe, idealnie nadają się do przechowywania informacji o historii motocykla. Podczas sprawdzania historii przeszukiwane są rządowe i ubezpieczeniowe bazy danych, dzięki czemu powstaje raport historii, w którym znajdują się następujące informacje:

Historia wypadków

Kradzieże

Przypadki oszustw związanych z fałszowaniem licznika przebiegu

Historia własności

Wyposażenie

Biorąc pod uwagę, że motocykle Ducati nie należą do najtańszych w utrzymaniu, każda ukryta wada może poważnie wpłynąć na przyszłe koszty konserwacji. Przy zakupie używanego modelu zalecamy skorzystanie z naszego dekodera VIN dla Ducati. Warto też sprawdzić historię motocykla, ale ta usługa nie jest darmowa.