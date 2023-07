Käytettyjen tuontiautojen prosenttiosuus

Globaali keskiarvo : 63,81%

Maasta toiseen siirtyvillä ajoneuvoilla on paljon todennäköisemmin väärennetty historia. Arviot osoittavat, että 30–50 prosentissa EU:n rajojen yli myytävissä käytetyissä autoissa ajokilometrejä on muutettu. Tuontiautojen suuri prosenttiosuus merkitsee myös sitä, että vaurioituneita ajoneuvoja, joilla on väärennetty historia, on enemmän.