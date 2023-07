VIN-koodiavain: etsi ja tarkista VIN-koodeja

Miten VIN-koodiavainta käytetään VIN-koodin tarkistamiseen?

Universaalin VIN-koodin tarkistustyökalumme käyttö on todella yksinkertaista:

Anna ajoneuvon 17-merkkinen VIN-koodi Anna rekisterinumero / VIN -kenttään. Napsauta Tarkista auto.

Useimmissa tapauksissa VIN-koodiavain tarjoaa joitakin perustietoja ilmaiseksi. Näiden tietojen pitäisi riittää

sen tarkistamiseen, onko VIN-koodi oikea

sen varmistamiseen, että VIN-koodi vastaa tarkistamaasi autoa

auttamaan sinua tulkita numeroa jakamalla sen osiin.

Jotta saisit ajoneuvoon liittyviä lisätietoja, kuten ajokilometrit, vauriot, vanhoja valokuvia ja tietoja varkauksista, voit hankkia carVerticalin historiaraportin.

Mikä on VIN-koodi (ajoneuvon valmistenumero)?

Ajoneuvon valmistenumero (VIN-koodi) on ainutkertainen koodi, joka yksilöi (lähes) kaikki maailman ajoneuvot. Autonvalmistajat alkoivat käyttää sitä 1900-luvun puolivälissä, mutta ilman tiukkoja standardeja kaikki valmistajat loivat omat VIN-koodinsa, jotka olivat näin ollen eri pituisia, joilla oli eri merkityksiä jne.

Nykyinen standardi annettiin vuonna 1981. Se edellyttää, että VIN-koodit ovat 17 merkkiä pitkiä ja että niissä ei ole kirjaimia O (o), I (i) ja Q (q), jotta vältetään sekaannus niiden kanssa samannäköisten numeroiden 0, 1 ja 9 kanssa.

Auton VIN-koodi jakautuu useaan osaan. Kaikissa osissa on yksilölliset tiedot ajoneuvon valmistusvuodesta ja -maasta, ominaisuuksista, vaihtoehtoluettelosta jne. Vaikka VIN-koodin merkityksen selvittäminen voi olla vaikeaa, VIN-koodiavaimet, kuten meidän koodiavaimemme, ovat hyvä paikka aloittaa.

Mikä tärkeintä, VIN-koodin avulla pääset ympäri maailmaa sijaitsevien tietokantojen tietueisiin. Ne ovat erittäin hyödyllisiä ostettaessa käytettyä ajoneuvoa, sillä ne auttavat välttämään huijauksia, kuten ajokilometrien peukalointeja, piilotettuja vaurioita ja paljon muuta.

Miten ajoneuvon VIN-koodi löytyy?

Koska VIN-koodi on tarpeen erilaisten tietueiden tallentamiseen ja VIN-koodin hakuun, sinun on tiedettävä, mistä se löytyy. Numero sijaitsee aina turvallisessa sijainnissa ajoneuvossa, jotta kukaan ei voi vahingossa vahingoittaa tai poistaa sitä. Tässä ovat yleisimmät VIN-koodin sijainnit:

Konepellin alla : VIN-koodi on usein moottorilohkon edessä.

: VIN-koodi on usein moottorilohkon edessä. Kuljettajan puolella oleva kojelauta : astu ulos autosta ja etsi numeroa tuulilasin takaa.

: astu ulos autosta ja etsi numeroa tuulilasin takaa. Kuljettajanpuoleisen sivuoven pilari : avaa kuljettajan ovi ja etsi VIN-koodikilpi pilarin sisäpuolelta.

: avaa kuljettajan ovi ja etsi VIN-koodikilpi pilarin sisäpuolelta. Rungon etupää : vanhoissa autoissa se sijaitsee usein etupyörän kaaressa.

: vanhoissa autoissa se sijaitsee usein etupyörän kaaressa. Palomuuri: joissain vanhemmissa autoissa VIN-koodi on ohjaamon ja moottoritilan välissä sijaitsevassa palomuurissa.

Nämä ovat autossa olevat sijainnit, mutta VIN-koodi löytyy myös auton omistusasiakirjoista (rekisteröintitodistuksesta) ja vakuutusasiakirjoista. Muista vain, että kaikkien VIN-koodien on vastattava toisiaan.

Mitä tietoja VIN-koodiavain ja auton historiaraportti tarjoavat?

carVerticalin VIN-koodiavain tutkii jälleenmyyjien sekä korjaamojen tietokantoja, autojen myyntiraportteja ja vuokraamoja ympäri maailman ja tarjoaa sinulle kaikenlaisia tietoja säännöllisistä ajokilometrien tarkastuksista vaurioiden valokuviin saakka.

Vaikka ilmainen VIN-koodiavain tarjoaa vain perustietoja, voit saada tietää seuraavat asiat auton täydellisestä carVertical-historiaraportista:

ajokilometrien peukaloinnit

lainvalvontaviranomaisilta saadut tiedot varkauksista

vauriot (joskus jopa onnettomuuksien jälkeen otettuja valokuvia)

rekisteröinti- ja katsastuspäivät

ajoneuvon omistajatiedot (käytettiinkö ajoneuvoa taksina, vuokra-autona, poliisiautona jne., onko sille aiheutunut veden aiheuttamia vaurioita jne.)

alkuperäiset laitteet

tiettyyn malliin liittyvät ongelmat ja markkinoilta poistamiset

alkuperämaa, mallivuosi.

Näet auton historiaraporttiesimerkistämme, mitä VIN-koodin tarkistustyökalu voi kertoa autostasi.

Sillä välin ilmainen VIN-koodiavain voi kertoa auton

valmistajan

mallin

valmistusvuoden

peruslaitteiden tiedot

VIN-koodin erittelyn.

Älä vaaranna omaa turvallisuuttasi ostaessasi käytetyn auton – kirjoita auton VIN-koodi VIN-koodiavaimeemme ja selvitä mahdolliset turvallisuusongelmat heti.

Ilmainen VIN-koodin tarkistus vs. auton historiaraportti – miksi ne ovat erilaisia?

Jos tunnet auton historiaraportit ja ilmaiset VIN-koodiavaimet, tiedät luultavasti jo niiden antamien tietojen määrän eron. Syy tähän on yksinkertainen: Useimmat tiedot eivät ole ilmaisia.

Ilmainen VIN-koodin tarkistustyökalu tarjoaa useimmiten tietoja, jotka ovat saatavilla ilmaiseksi. Voimme aina kertoa auton merkin, mallin ja valmistusvuoden. Joissakin tapauksissa voimme antaa vieläkin enemmän tietoja, esim. ajoneuvon perusominaisuudet joidenkin autojen osalta. Teknisesti ottaen voisit etsiä kaikki nämä tiedot internetistä, mutta VIN-koodin hakutyökalu tekee sen muutamassa sekunnissa, mikä säästää paljon aikaasi.

Ilmaisen VIN-koodiavaimemme löytämät tiedot vaihtelevat ajoneuvosta toiseen.

Kun kyse on ajoneuvon täydellisestä historiaraportista, tutkimme erilaisia maksullisia ympäri maailmaa sijaitsevia tietokantoja. carVertical on luonut vahvat liikesuhteet huutokauppojen, vakuutusyhtiöiden, valmistajien ja muiden laitosten kanssa saadakseen niin paljon arvokkaita ja luotettavia tietoja kuin mahdollista.

Nämä tiedot eivät ole ilmaisia – tavallinen henkilö ei aina voi yksinkertaisesti ostaa niitä.

Miten ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) tulkitaan?

VIN-koodi koostuu 17 merkistä, jotka on jaettu useisiin osiin. VIN-koodia voi tulkita teknisesti ottaen ilman koodiavainta. Jokaisella merkillä on tietty merkitys.

Valmistajatunnus (WMI)

Ensimmäisessä osassa, joka tunnetaan nimellä WMI-koodi, on kolme merkkiä.

Ensimmäinen merkki ilmoittaa alkuperämaan. Merkki voi vaihdella numerosta 1 (Yhdysvallat) kirjaimeen Z (Italia).

Toinen merkki ilmoittaa tuotemerkin nimen. Esimerkiksi A on Audi, B on BMW ja N on Nissan. Kuitenkin joskus A tarkoittaa brittiläisiä valmistajia ja R tarkoittaa Audia. Siksi WMI-osassa tarvitaan toinen (kolmas) merkki.

Viimeinen merkki ilmoittaa valmistajan osaston tai onko kyseessä sedan-korimallin auto, avoauto, katumaasturi tai muun korityypin auto.

WIM-osan rakenne on hieman erilainen silloin, kun ajoneuvoa ei valmisteta sarjatuotantona.

Ajoneuvon kuvausosa (VDS)

Toinen osa on ajoneuvon kuvausosa (VDS), joka koostuu viidestä merkistä. Ne kertovat moottorin koosta ja tyypistä, jarrujärjestelmästä, auton sarjasta, mallista ja korimallista. Jokainen merkki edustaa erilaisia ominaisuuksia, ja niiden merkitys riippuu valmistajasta.

Ajoneuvon yksilöintiosa (VIS)

Viimeiset 9 merkkiä ovat ajoneuvon yksilöintiosa tai VIS. Tämän osan tiedot ovat erilaisia riippuen siitä, onko ajoneuvon valmistaja amerikkalainen, eurooppalainen vai aasialainen.

Amerikkalaisten ajoneuvojen osalta kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat mallivuoden ja valmistuslaitoksen, ja jäljelle jäävät merkit ovat sarjakoodi.

EU:ssa valmistettujen ajoneuvojen osalta VIS-osan on tarjottava ainoastaan "tietyn ajoneuvon selkeä tunnistaminen".

Ei ole epäilystäkään siitä, että monilla ajoneuvoilla on sama kokoonpano ja että ne kootaan samassa paikassa, joten ainoa ero niiden VIN-koodissa on sarjanumero.

Mallivuoden selvittäminen ilman kaaviota on monimutkaista. Esimerkiksi 1 on vuosi 2001 ja 2 on vuosi 2002, A on vuosi 2010 ja B on vuosi 2011.

Jokaisella kokoonpanotehtaalla on myös oma koodauksensa, joten on parasta etsiä mallivuotta vastaava merkki ensin ja sitten sen merkitys.

Tarkistusnumero

Tämä on lyhin osa, ja siinä on vain yksi merkki: tarkistusnumero. Tämä numero on matemaattisen operaation tulos, jossa kaikki muut VIN-koodin merkit yhdistetään kaavaksi.

Jos vähintään yksi merkki on väärä tai virheellinen, tulos ei vastaa tarkistusnumeroa. Voit laskea tarkistusnumeron itse VIN-koodia hakematta.

Yhdysvaltalaisissa ja kiinalaisissa autoissa tarkistusnumero on aina VIN-koodin yhdeksäs merkki. EU:ssa valmistettujen ajoneuvojen osalta tarkistusnumeron tarkkaa sijaintia VIN-koodissa ei eritellä.

Miksi VIN-koodi on tärkeä?

VIN-koodi on kuin henkilötunnus: Se on tärkein tunnistin ja tiedonhaltija. VIN-koodi ei ole ainoastaan tärkeä, se on tarpeen myös, jos haluat ajaa ajoneuvollasi laillisesti. VIN-koodi voi paljastaa myös erittäin tärkeitä tietoja.

Jos ostaa käytetyn auton, jossa ei ole piilotettuja ongelmia ja vikoja, on kuin voittaisi jättipotin arpajaisissa. Mutta VIN-koodin ansiosta mahdollisuudet saada kyseinen jättipotti on paljon suurempi.

Auton avoimen historian hankkiminen

Ajoneuvon valmistenumero on ainoa asia, joka tarvitaan auton historian tarkistamiseen. VIN-koodin maailmanlaajuisen 17-merkkisen rakenteen ansiosta huoltorekisterit, oikeudelliset ongelmat, vauriot, ajokilometrit ja muut merkinnät voidaan yhdistää yhteen koodiin.

Tämä on totta, vaikka auto olisi ollut eri maissa. Historian tarkistuksista on tulossa tapa monille käytettyjen autojen ostajille, kun yhä enemmän olennaista tietoa tulee saataville.

Ajoneuvon asiakirjojen lainmukaisuuden määrittäminen

Käytettyä autoa ostettaessa on muistettava aina tarkistaa, vastaavatko asiakirjojen ja ajoneuvon VIN-koodit toisiaan. Ajoneuvojen väärennetyt rekisteröintiasiakirjat ja muut oikeudelliset asiakirjat ovat edelleen yleinen ongelma. Monet ihmiset lankeavat huijarien ansoihin vain siksi, että he eivät varmista VIN-koodien vastaavuutta.

Laitteiden ja teknisten eritelmien tarkistus

Virheettömällä maalipinnalla ja virheettömillä laitteilla varustetun auton etsiminen on erittäin tärkeää. Sen tarkistaminen, ovatko nämä ominaisuudet peräisin tehtaalta, ei pitäisi olla vähemmän tärkeää.

Jotkut "päivittävät" autoaan vaihtamalla istuimia, puskureita, maalausta tai jopa lisäämällä uuden moottorin – monet näistä "päivityksistä" ovat huonosti asennettuja tai niitä ei pitäisi olla ollenkaan.

Tarkista aina, vastaavatko alkuperäisen laitteen ja teknisissä eritelmissä oleva väri, moottori, istuimet ja muut tärkeät ominaisuudet todellista autoa. Muuten saatat saada tietää näistä huonoista "päivityksistä" korjaamolla (tai voi käydä jopa pahemmin).

Ajoneuvon erilaiset tunnistusmenetelmät

VIN-koodi on vain yksi monista tavoista tunnistaa ajoneuvo.

Useita tunnistamistapoja tarvitaan eri syistä, muun muassa erilaisten petosten havaitsemiseksi. ISO-standardin mukainen VIN-koodi on näin ollen luotettavin ajoneuvon tunnistusmenetelmä.

Vanhat VIN-koodit

Universaali VIN-koodiavaimemme ei toimi vanhojen VIN-koodien kanssa niiden erilaisen rakenteen vuoksi. Vuosina 1954–1981 valmistetuissa ajoneuvoissa käytetään erilaisia VIN-koodin rakenteita, joten sinun on löydettävä erityinen VIN-koodin hakutyökalu niiden tulkitsemiseksi.

Näin ollen vuotta 1981 edeltävät mallit voivat olla myös varastettuja, vaurioituneita tai käytöstä poistettuja, aivan kuten mikä tahansa ajoneuvo. Näin ollen vanhat VIN-koodit ovat edelleen tarpeellisia.

Rungon tai alustan numero (erityisesti Japanissa)

VIN-koodit eivät ole yhtä yleisiä Japanissa. Sen sijaan siellä käytetään usein alustan tai rungon numeroita, joiden rakenne poikkeaa täysin tavallisesta 17-merkkisestä koodista.

Tavalliset koodiavaimet eivät tunnista näitä japanilaisissa ajoneuvoissa olevia alustan ja rungon numeroita, joten sinun on etsittävä niille erityisesti suunniteltu koodiavain.

Rekisterinumerot

Useimmissa maissa ajoneuvo on rekisteröitävä, jotta sitä voi käyttää yleisillä teillä. Tämä tarkoittaa, että on olemassa tietokantoja, joissa on tietoja kustakin ajoneuvosta sen rekisterinumeron perusteella. Usein rekisterinumeroiden tarkistukset ovat ilmaisia, mutta tämä riippuu kyseessä olevasta maasta.

Tarkistus tarjoaa vain perustiedot, kuten ajoneuvon merkin ja mallin sekä omistaja- ja vakuutustiedot. Lisäksi se ei ole läheskään yhtä hyödyllinen rajat ylittävissä tilanteissa.