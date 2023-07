Liity carVerticalin menestyksekkääseen kumppanuusohjelmaan

Vuodesta 2019 lähtien yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme Razvan Balanescu on tienannut tuhansia euroja auttamalla yleisöään tekemään ostopäätöksen käytettyjen autojen markkinoilla. 324 000 tilaajallaan YouTubessa 99vehicles on vahva kumppani, jolla on valtava vaikutus markkinoihin.