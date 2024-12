Polityka zwrotów carVertical

carVertical zawsze dąży do zapewnienia najbardziej kompletnych i dokładnych dostępnych informacji o każdym pojeździe. Rozumiemy jednak, że czasami raport może nie spełniać oczekiwań użytkownika. Niniejsza polityka zwrotów określa warunki, na jakich można otrzymać zwrot punktów kredytowych.

Automatyczny zwrot punktów kredytowych za raporty niezawierające danych

W przypadku użycia punktów kredytowych do wygenerowania raportu carVertical, jeśli raport nie zawiera żadnych danych historii pojazdu (zazwyczaj pojawiających się w sekcjach Stan licznika, Uszkodzenia i Oś czasu raportu), jest on uznawany za „raport niezawierający danych”. W takim przypadku użytkownik automatycznie otrzyma zwrot punktów kredytowych.

Proces ten jest natychmiastowy, a zwrócone punkty można natychmiast wykorzystać do sprawdzenia innego pojazdu.

Wniosek o zwrot punktów kredytowych

Jeśli użytkownik nie otrzymał raportu niezawierającego danych (lub zwrotu punktów kredytowych), nadal może być uprawniony do otrzymania zwrotu w następujących sytuacjach:

W raporcie występują błędy lub rozbieżności

Użytkownik nie otrzymał raportu

Inne uzasadnione okoliczności

Aby być uprawnionym do otrzymania zwrotu punktów kredytowych, wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dni od użycia punktów do wygenerowania raportu. Aby przesłać prośbę o zwrot, należy wysłać do nas wiadomość na adres support+poland@carvertical.com z opisem problemu – odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego!