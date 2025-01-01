Helpcentrum
Welke betaalmethoden accepteren jullie?
Kan ik een factuur krijgen van mijn betaling?
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
Kan ik betalen via overschrijving? Kan ik gebruik maken van een Pro forma factuur?
Hoe lang duurt het voordat rapportage credits zijn toegevoegd via bankoverschrijving? (Enkel beschikbaar voor zakelijke klanten)
Ik ben een zakelijke klant, geen enkel van de rapportage pakketten sluiten aan bij mijn behoeften.
Hoe vraag ik een terugbetaling van credits aan
