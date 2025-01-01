carVertical streeft er altijd naar om de meest complete en nauwkeurige beschikbare informatie over elk voertuig te verstrekken. We begrijpen echter dat een rapport soms niet aan uw verwachtingen voldoet. In dit terugbetalingsbeleid worden de voorwaarden beschreven waaronder u een terugbetaling van credits kunt ontvangen.

Automatische terugbetaling van credits voor rapporten zonder bevindingen

Als u een credit gebruikt om een carVertical-rapport te laten opstellen en het rapport bevat geen historische gegevens (die meestal verschijnen in de secties Kilometerteller, Schade en Tijdlijn van het rapport), wordt dit beschouwd als een ‘rapport zonder bevindingen’. In dat geval krijgt u het credit automatisch terugbetaald.

Dit gebeurt onmiddellijk en u kunt het terugbetaalde credit meteen opnieuw gebruiken om een ander voertuig te controleren.

Een terugbetaling van credits aanvragen

Als u geen rapport zonder bevindingen hebt ontvangen (of uw credit hebt teruggekregen), komt u onder de volgende voorwaarden ook in aanmerking voor een terugbetaling:

Het rapport bevat fouten of tegenstrijdigheden

U hebt geen rapport ontvangen

Andere legitieme omstandigheden

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van credits, moet u een verzoek indienen binnen dertig dagen nadat u het credit hebt gebruikt om een rapport op te stellen. Om een terugbetaling aan te vragen, kunt u ons een e-mail sturen naar support+netherlands@carvertical.com met een beschrijving van het probleem. We antwoorden u binnen één werkdag!