Decennialang was een tweedehandsauto kopen een kat-en-muisspel tussen kopers en verkopers. Zelfs 5 tot 10 jaar geleden kon je enkel hopen op de oprechtheid van verkopers of moest je vertrouwen op fysieke inspecties om gebreken op te sporen. Nu niet meer!

Via autogegevens kunnen we de geschiedenis achterhalen van elk voertuig op de markt. Zo krijgen kopers inzicht in teruggedraaide kilometerstanden, eerdere schade, veiligheidsproblemen en andere feiten die van een fantastische deal een dure nachtmerrie zouden maken.

Als dataplatform voor de automotive aftermarket, is transparantie het belangrijkste doel van carVertical. We zijn er trots op dat onze voertuiggeschiedenisrapporten de verkoop van gebrekkige voertuigen moeilijker en duurder heeft gemaakt. Kopers zien nu in dat het veel voordeliger is om wat geld uit te geven aan een geschiedenisonderzoek dan achteraf verrast te worden door hoge reparatiekosten.

Dat is echter maar een deel van het transparantieplaatje. Verkopers ervaren dat de verkoop sneller en makkelijker gaat met een geschiedenisrapport. Het resultaat is gunstig voor iedereen: de kwaliteit van tweedehandsvoertuigen op de markt neemt toe, verkopers worden als betrouwbaarder gezien en kopers voelen zich veiliger wanneer ze hun volgende voertuig kiezen.

... En we zijn nog maar net begonnen! carVertical heeft tal van spannende tools, functies en andere oplossingen in petto. Via innovatie brengen we de markt van de tweedehandsvoertuigen naar een nooit eerder gezien niveau van transparantie. We zien je daar!