Wij helpen mensen voertuigen kiezen, onderhouden en verkopen.
Ons team blijft voortdurend innoveren, tools ontwikkelen en functies introduceren om de wereld van autogegevens toegankelijk te maken voor iedereen.
De voorloper in autogegevens
Onze voertuiggeschiedenisrapporten zijn gebaseerd op gegevens uit meer dan 900 internationale databanken van nationale autoregisters, verzekeringsmaatschappijen, wettelijke instanties, officiële garages en andere instellingen. Zodra we alle relevante informatie over een voertuig hebben verzameld, ordenen we en presenteren we de gegevens in een eenvoudig te begrijpen vorm. De rapporten zijn het ideale hulpmiddel om slechte deals te vermijden, inzicht te krijgen in de geschiedenis van een voertuig zodat je het optimaal kan onderhouden of om een voertuig te verkopen tegen een goede prijs.
Gebruikersgericht onderzoek en deskundige gidsen
Door onze jarenlange ervaring met autogegevens hebben we veel geleerd over voertuigen en de tweedehandsmarkt. Een van de belangrijkste doelen van carVertical is om die kennis te delen en de positie van autokopers te versterken. Dat doen we met behulp van onze geschiedenisrapporten, expertonderzoeken, gidsen, tips en tricks. Of je nu koper, eigenaar of verkoper van een voertuig bent, op de blog van carVertical vind je sowieso nuttige informatie voor jouw situatie.
35 markten
In 2019, lanceerde carVertical het eerste wereldwijde register voor autohistorie. Tijdens deze periode, hebben we ons in 35 markten gevestigd en blijven we uitbreiden, waarmee de transparantie in de tweedehands automarkt toeneemt.
carVertical's onderscheidingen en nominaties
Wij bouwen aan een wereldwijde transparante markt voor tweedehandsvoertuigen
Decennialang was een tweedehandsauto kopen een kat-en-muisspel tussen kopers en verkopers. Zelfs 5 tot 10 jaar geleden kon je enkel hopen op de oprechtheid van verkopers of moest je vertrouwen op fysieke inspecties om gebreken op te sporen. Nu niet meer!
Via autogegevens kunnen we de geschiedenis achterhalen van elk voertuig op de markt. Zo krijgen kopers inzicht in teruggedraaide kilometerstanden, eerdere schade, veiligheidsproblemen en andere feiten die van een fantastische deal een dure nachtmerrie zouden maken.
Als dataplatform voor de automotive aftermarket, is transparantie het belangrijkste doel van carVertical. We zijn er trots op dat onze voertuiggeschiedenisrapporten de verkoop van gebrekkige voertuigen moeilijker en duurder heeft gemaakt. Kopers zien nu in dat het veel voordeliger is om wat geld uit te geven aan een geschiedenisonderzoek dan achteraf verrast te worden door hoge reparatiekosten.
Dat is echter maar een deel van het transparantieplaatje. Verkopers ervaren dat de verkoop sneller en makkelijker gaat met een geschiedenisrapport. Het resultaat is gunstig voor iedereen: de kwaliteit van tweedehandsvoertuigen op de markt neemt toe, verkopers worden als betrouwbaarder gezien en kopers voelen zich veiliger wanneer ze hun volgende voertuig kiezen.
... En we zijn nog maar net begonnen! carVertical heeft tal van spannende tools, functies en andere oplossingen in petto. Via innovatie brengen we de markt van de tweedehandsvoertuigen naar een nooit eerder gezien niveau van transparantie. We zien je daar!