1. Disposiciones generales

En esta política de privacidad (en adelante, Política de privacidad) se explica cómo la empresa cV Group, UAB, número de identificación fiscal 303134915, domicilio Aukštaičių g. 7, Vilnius, República de Lituania (en adelante, carVertical o nosotros), trata sus datos personales cuando usted usa la página web www.carvertical.com (en adelante, carVertical.com) o de otra manera facilita sus datos personales a carVertical.

Los datos personales son toda información vinculada a una persona viva cuya identidad fue o puede ser determinada. Otro tipo de información, que recibida junto con los datos personales permita determinar la identidad de una persona concreta, también es considerada dato personal.

En la Política de privacidad se presta la información sobre los tipos de datos personales que estamos recogiendo, cómo los estamos recibiendo, sobre qué base legítima, para qué fines y de qué manera los estamos utilizando, cuánto tiempo se almacenan sus datos personales, con quién los estamos intercambiando, cómo estamos asegurando la protección de sus datos personales y qué derechos tiene usted.

Es muy importante que usted lea atentamente esta Política de privacidad, porque cada vez que usted visite el sitio carVertical.com o de otra manera proporcione sus datos personales a carVertical, usted acepta las condiciones detalladas en esta Política de privacidad. Eso significa que usted se compromete legalmente a cumplir las disposiciones de esta Política de privacidad. Si usted no está de acuerdo con estas condiciones, no debería facilitar sus datos personales a carVertical.

Nosotros respetamos su privacidad y nos esforzamos por proteger su información personal. Carvertical trata sus datos personales de conformidad con los requisitos de los actos jurídicos vigentes de la Unión Europea y de la República de Lituania, incluido el Reglamento (UE) No 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD) y otros actos jurídicos vigentes sobre la protección de la información personal, y según las instrucciones de las autoridades competentes. Los términos usados en la Política de privacidad se entienden según están definidos en el RGPD.

2. Responsable del tratamiento de sus datos personales

El responsable del tratamiento de sus datos personales detallados en la Política de privacidad es carVertical:

Nombre cV Group, UAB

No de identificación fiscal: 303134915

Dirección: Aukštaičių g. 7, Vilnius, República de Lituania

Correo electrónico: info@carvertical.com

Teléfono: +37052616770

3. Fines del tratamiento de sus datos personales

Carvertical trata sus datos personales para los siguientes fines:

3.1. Prestación de servicios en carvertical.com

Fines

carVertical trabaja a fin de prestarle servicios solicitados (por ejemplo, ofrecerle créditos que usted puede canjear por un report que contiene información sobre el historial de un vehículo) y de garantizarle el buen funcionamiento de servicios (por ejemplo, el pago rápido y seguro, o la información sobre los cambios de servicios).

Los interesados: Las personas que compran servicios de carVertical en el sitio carvertical.com, o los representantes de clientes comerciales que compran estos servicios.

Datos personales

Nombre y apellido;

Correo electrónico;

Otros datos de contacto, por ejemplo, dirección, número de teléfono (si usted los ha facilitado voluntariamente);

Datos sobre servicios adquiridos de carVertical (historial de compras);

Datos de pago (el monto, el modo de pago elegido, información vinculada, por ejemplo, no de la cuenta bancaria);

Su comunicación con carVertical sobre servicios comprados.

Dado que los servicios de carVertical se prestan a través de la cuenta que usted ha creado en el carVertical.com (por ejemplo, los créditos comprados se acreditan a la cuenta correspondiente), junto con los datos acá mencionados también se tratan los datos de la cuenta, indicados en el punto 3.2 de esta Política de privacidad.

Fuente de los datos personales

carVertical recibe sus datos personales directamente de usted o:

De proveedores de servicios de cobro o de administración de pagos, de instituciones financieras u otros intermediarios de pagos según su modo elegido de pago;

De plataformas de Apple, Google o Facebook, si usted adquiere servicios a través de la cuenta de Carvertical, vinculada con las cuentas de estas plataformas.

Base legítima

Ejecución del contrato entre usted y carVertical por la prestación de servicios correspondientes (artículo 6, apartado 1, letra b de RGPD), o nuestro interés legítimo de celebrar un contrato con la persona jurídica representada por usted sobre la prestación de servicios correspondientes (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD).

Si usted no nos proporciona estos datos personales, carVertical no podrá prestarle los servicios solicitados.

Almacenamiento

Los datos contenidos en los documentos, para los que rigen plazos mínimos de conservación según los actos jurídicos (por ejemplo, la Guía de los plazos generales de conservación de documentos), se almacenarán por los plazos indicados en el acto jurídico correspondiente, por ejemplo los documentos contables que acreditan una operación o hecho económico (las facturas, ordenes de pago etc.) y los datos personales contenidos en ellos se almacenarán durante 10 años.

En algunos casos especiales sus datos personales pueden almacenarse durante un período más largo, según las disposiciones correspondientes de los actos jurídicos o en el caso indicado en el punto 3.7 de esta Política de privacidad.

3.2. Creación y administración de la cuenta

Fines

carVertical tiene por fin ofrecerle la posibilidad a crear y administrar una cuenta a través de la que se puedan solicitar los servicios de carVertical (por ejemplo, los créditos se acreditan siempre a una cuenta particular).

Los interesados: Las personas físicas que han creado una cuenta en el sitio carvertical.com, o los representantes de clientes comerciales que han creado una cuenta en el sitio carvertical.com.

Datos personales

De las personas que han creado la cuenta en carvertical.com utilizando el formulario de registro, o para las que la cuenta fue generada automáticamente al encargar los servicios de carVertical:

Correo electrónico;

Contraseña.

De las personas que han creado la cuenta en carvertical.com utilizando su cuenta de Facebook:

Nombre y apellido;

Correo electrónico;

Información pública de la cuenta.

De las personas que han creado la cuenta en carvertical.com utilizando su cuenta de Apple:

Nombre y apellido;

Correo electrónico o el correo electrónico despersonalizado de Apple.

De las personas que han creado la cuenta en carvertical.com utilizando su cuenta de Google:

Nombre y apellido;

Correo electrónico.

De todos los administradores de cuentas de carvertical.com para personas físicas:

Otros datos de contacto, por ejemplo, dirección, número de teléfono (si los ha facilitado voluntariamente);

Información sobre la actividad en la cuenta;

Datos sobre los servicios adquiridos de carVertical (historial de compras);

Su comunicación con carVertical relativa a la cuenta.

De todos los administradores de cuentas de carvertical.com para personas jurídicas:

La empresa representada y los datos de ella;

Otros datos de contacto, por ejemplo, dirección, número de teléfono (si los ha facilitado voluntariamente);

Información sobre la actividad en la cuenta;

Datos sobre los servicios adquiridos de carVertical (historial de compras);

Su comunicación con carVertical relativa a la cuenta.

Fuente de los datos personales

carVertical recibe sus datos personales directamente de usted o de plataformas de Apple, Google o Facebook, si usted ha creado su cuenta de carvertical.com utilizando las cuentas de dichas plataformas.

Base legítima

Ejecución del contrato entre usted y carVertical en relación de la creación de la cuenta y prestación de servicios correspondientes (artículo 6, apartado 1, letra b de RGPD) o nuestro interés legítimo de permitirle crear una cuenta para la persona jurídica representada por usted (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD).

Si usted no nos proporciona estos datos personales, carVertical no podrá prestarle los servicios solicitados, incluido la creación de la cuenta.

Almacenamiento

En el caso de que usted decida no usar más la cuenta, usted tiene derecho a cerrarla en cualquier momento y a borrar los datos personales vinculados, enviando una solicitud escrita a carVertical por el correo electrónico info@carvertical.com o usando la configuración de la cuenta.

Recuerde que en el caso de que usted haya comprado servicios a carVertical (por ejemplo, créditos) a través de su cuenta correspondiente, sus datos personales respectivos serán almacenados durante los plazos establecidos en el punto 3.1 de esta Política de privacidad.

En algunos casos especiales sus datos personales pueden almacenarse durante un período más largo, según las disposiciones aplicables de los actos jurídicos o en el caso indicado en el punto 3.7 de esta Política de privacidad.

3.3. Mercadotecnia directa

Fines

carVertical tiene por fin a notificarle novedades y otra información sobre nuestros productos y / u ofertas.

Los interesados

Las personas que en el momento de comprar servicios de carVertical (créditos etc.) en carvertical.com, o en cualquier otro momento más tarde al visitar el sitio, no se hayan opuesto a la utilización de sus datos personales con fines de mercadotecnia directa, esto es comercialización de los productos y / o servicios similares de carVertical;

Las personas que expresaron su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con fines de mercadotecnia directa.

Datos personales

Nombre y apellido;

Correo electrónico;

Número de teléfono;

Información sobre los servicios comprados similares de carVertical (historial de compras).

Fuente de los datos personales

carVertical recibe sus datos personales directamente de usted o de las plataformas de Apple, Google o Facebook, si usted ha creado su cuenta de carvertical.com utilizando las cuentas de dichas plataformas.

Base legítima

Su consentimiento sobre el tratamiento de sus datos personales con fines de mercadotecnia directa (artículo 6, apartado 1, letra a de RGPD), o

Nuestro interés legítimo de informar nuestros clientes sobre los productos y / o servicios similares de carVertical (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD).

Basándonos en nuestro interés legítimo de informar a los clientes sobre los productos y / o servicios similares de carVertical, tratamos sus datos personales con fines de mercadotecnia directa sólo cuando se cumplan todas estas condiciones:

Si al adquirir el producto y / o servicio de carvertical.com, usted no se opuso expresamente al envío de notificaciones con fines de mercadotecnia directa;

Cuando le enviemos una notificacion de mercadotecnia directa, le ofreceremos la opción de oponerse a las notificaciones de mercadotecnia directa, lo cual podrá ser enviando un mensaje al correo electrónico indicado o utilizando otros métodos detallados en esta Política de privacidad;

Sus datos personales serán tratados sobre esta base sólo para la mercadotecnia de productos y / o servicios similares de Carvertical.

Almacenamiento

De acuerdo con los fines indicados en este punto sus datos personales serán tratados durante 2 años a partir del día de su recogida, o hasta su oposición al tratamiento de sus datos personales, o hasta el retiro de su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con estos fines, dependiendo de cuál de esas condiciones ocurra primero.

En algunos casos especiales sus datos personales pueden almacenarse durante un período más largo, según las disposiciones aplicables de los actos jurídicos o en el caso indicado en el punto 3.7 de esta Política de privacidad.

3.4. Comunicación directa

Fines

carVertical tiene por fin contestar sus consultas enviadas por correo electrónico o común, realizadas por escrito o por teléfono, a través del formulario previsto en carVertical.com o de modo presencial.

Los interesados

Personas que han realizado consultas por correo electrónico o común, por escrito o por teléfono, a través del formulario previsto en carvertical.com o de modo presencial.

Datos personales

Nombre y apellido;

Dirección;

Correo electrónico;

Número de teléfono;

Contenido de la consulta hecha a carVertical.

Dependiendo del método de comunicación elegido por usted, carVertical puede tratar sólo algunos de los datos personales indicados en esta lista.

Fuente de los datos personales

carVertical recibe sus datos personales directamente de usted.

Base legítima

Nuestro interés legítimo de contestar sus consultas y / o prestarle información detallada sobre los servicios de carVertical (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD).

Almacenamiento

Con los fines indicados en este punto sus datos personales serán tratados durante 2 años a partir del día de su recolección.

En algunos casos especiales sus datos personales pueden almacenarse durante un período más largo, según las disposiciones aplicables de los actos jurídicos o en el caso indicado en el punto 3.7 de esta Política de privacidad.

3.5. Redes sociales

Fines

Carvertical tiene por fin administrar su propia presentación en las redes sociales (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) y mantener la comunicación con los usuarios de las redes sociales.

Los interesados

Los usuarios de las redes sociales (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) que mantienen la comunicación con Carvertical por ese medio.

Datos personales

Nombre de perfil en la red social o nombre y apellido;

Imagen del perfil;

Comentarios públicos y otra interacción con los perfiles de carVertical en las redes sociales;

El contenido de la comunicación con carVertical, para el caso de que haya habido una.

Dependiendo del método de comunicación elegido por usted carVertical puede tratar solamente algunos de los datos personales indicados en esta lista.

Fuente de los datos personales

carVertical recibe sus datos personales directamente de usted y / o de la red social relativa.

Base legítima

Nuestro interés legítimo de mantener la comunicación con los visitantes de nuestros perfiles en las redes sociales (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD).

Almacenamiento

Dado que carVertical no administra las redes sociales mencionadas más arriba, sino solamente su propia cuenta en ellas, y dado que carVertical actúa como corresponsable del tratamiento de datos junto con las empresas que administran las redes sociales respectivas, sugerimos acceder a la información sobre el almacenamiento de sus datos personales en los documentos correspondientes de privacidad de estas redes sociales:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en);

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Funcionamiento del sitio

Toda la información sobre las herramientas que utilizamos para garantizar el funcionamiento de carvertical.com (incluidas las cookies) y también la información sobre la privacidad de datos vinculada se encuentra en nuestra Política de cookies[GG1] .

3.7. Reclamaciones legales y resolución de conflictos

carVertical puede usar todos los datos personales mencionados arriba para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Para estos fines tratamos sus datos personales sobre la base de nuestro interés legítimo en la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (artículo 6, apartado 1, letra f de RGPD). El tratamiento de ellos para este propósito se extenderá durante 1 año más después de la finalización de los procedimientos legales correspondientes (por ejemplo, resolución de la demanda, entrada en vigor de la resolución final del tribunal o de un tribunal de arbitraje).

4. Datos personales de menores

Los servicios prestados por carVertical están dirigidos a las personas mayores de 14 años. Si tenemos dudas fundadas de que estamos tratando datos personales de personas menores de 14 años, eliminaremos inmediatamente estos datos de nuestras bases de datos.

Si usted tiene más de 14 pero menos que 18 años, le sugerimos leer atentamente esta Política de privacidad junto con uno de los padres o tutores para poder entenderla completamente y cumplirla.

5. Destinatarios de los datos

Nosotros podemos comunicar la información sobre usted a nuestos empleados, representantes, intermediarios, proveedores o subcontratistas, si eso es razonablemente necesario, por ejemplo, a proveedores de servicios de pago que administran las transacciones financieras de carvertical.com, a proveedores de servicios de alojamiento de datos de carvertical.com, a proveedores de servidores y a los de su mantenimiento, a proveedores de servicios de correo electrónico etc.

Además, nosotros podemos comunicar la información sobre usted a:

tribunales, árbitros, intermediadores, partes contrarias y sus abogados (si esto es necesario a efectos de procedimentos judiciales u otros procedimientos similares);

policía, autoridades judiciales, agencias tributarias, otras instituciones estatales o municipales (si lo requiere explícitamente la legislación correspondiente) u otras personas que desempeñan funciones oficiales asignadas (por ejemplo, notarios, empresas de cobro de deudas);

asesores profesionales, por ejemplo, abogados, asesores, auditores o contadores (si esto es necesario para asegurar nuestros intereses legítimos);

proveedores de servicios de tecnologías de información, computación en nube y administración de sistemas, de servicios de cobro o administración de pagos, mercadotecnia, contabilidad, correo o mensajería u otros servicios, sólo en la medida necesaria para la correcta prestación de estos servicios;

otras entidades del mismo grupo de empresas, sólo en la medida necesaria para la correcta administración del grupo de empresas;

adquirentes potenciales o finales (sus representantes) de carVertical a causa de transacciones comerciales (cuando se vende carVertical, sus activos (o una parte de ellos) o sus acciones (o una parte de ellas), cuando se realiza la absorción, fusión o separación de carVertical o transacciones similares), también personas que llevan a cabo la inspección de carVertical o de otra manera participan en la transacción comercial correspondiente. En ese caso carVertical comunicará sólo la cantidad de datos personales necesaria para los fines de la transacción comercial correspondiente y garantizará la protección de la confidencialidad de datos personales.

Además, cuando transfiramos sus datos personales a un tercer país (fuera de la UE / EEE), cumpliremos con al menos una de las tres siguientes condiciones:

los datos se transferirán a un tercer país, con respeto al cual se ha adoptado una decisión de adecuación;

para la transferencia de datos se aplicarán las medidas de garantías adecuadas previstas en la legislación;

se cumplirán las excepciones aplicadas a situaciones específicas previstas en la legislación, si no es posible transferir los datos de acuerdo con las condiciones detalladas arriba.

carVertical hace todo lo posible para garantizar que se cumplan todos los requisitos de RGPD cuando los datos se transfieren de esta manera e implementa las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de sus datos personales. Para obtener más información sobre dichas medidas comuníquese por favor directamente con nosotros a los contactos indicados en el punto 2 de esta Política de privacidad.

6. Seguridad de sus datos personales

carVertical trata sus datos personales de conformidad con los requisitos de RGPD, de la Ley de protección legal de datos personales de la República de Lituania y otros actos jurídicos vigentes relacionados. Cuando tratamos sus datos personales, aplicamos medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección de datos personales contra la destrucción, alteración o comunicación accidental o ilícita y también contra cualquier otro tratamiento ilícito.

A pesar de que carVertical toma medidas para proteger sus datos personales, la comunicación de datos por internet no es 100% segura, por lo tanto no podemos garantizar completamente la comunicación segura de datos a través de las redes de internet

7. Sus derechos

Usted tiene siguientes derechos:

Derecho de información y acceso a los datos personales

Usted tiene derecho a obtener la información sobre el tratamiento de sus datos personales en forma transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Esto está establecido en esta Política de privacidad. Si alguna parte de esta Política de privacidad no está clara para usted, comuníquese por favor con nosotros a los contactos indicados en el punto 2 de esta Política de privacidad.

Usted también tiene derecho a obtener de carVertical la confirmación de si se están tratando o no sus datos, y en el caso que si, usted tiene derecho a acceder a sus datos personales y a la siguiente información:

Los fines del tratamiento de datos;

Las categorías de datos personales de que se trate;

Los destinatarios de datos o las categorías de destinatarios de datos;

El plazo previsto de conservación de datos personales o los criterios utilizados para determinar este plazo;

La existencia de derecho a solicitar de carVertical la rectificación o supresión de sus datos personales o la limitación del tratamiento de sus datos personales o a oponerse a dicho tratamiento, y el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

Información sobre el origen de sus datos personales;

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, la información sobre las garantías adecuadas relativas a la transferencia de datos.

Además, usted tiene derecho a obtener una copia de sus datos personales almacenados por nosotros. Por cualquier otra copia solicitada por usted nosotros tenemos derecho a percibir un canon razonable basado en los costes administrativos.

Derecho de rectificación de los datos personales

Usted tiene derecho a obtener de carVertical la rectificación de sus datos personales inexactos o incompletos.

Usted es responsable de que su información proporcionada a nosotros sea precisa, correcta y completa. Si sus datos proporcionados han cambiado, usted tiene que notificarnos inmediatamente cambiando los datos correspondientes en el formulario de registro, y si los datos no se especifican en el formulario de registro, informándonos por correo electrónico. En ningún caso nosotros somos responsables por el daño sufrido por usted a causa de los datos proporcionados a nosotros incorrectos o incompletos o por la falta de notificación por la parte de usted si los datos han cambiado.

Les advertimos que los datos de vehículos contenidos en los informes de historial (por ejemplo sobre el kilometraje del vehículo), son recibidos de terceros por carVertical, y presentados en los informes de modo automatizado sin modificarlos y tales como los recibe. Por ello carVertical no se hace responsable de la discrepacia de la información con la realidad y de los datos contenidos en los informes.

Derecho de supresión de los datos personales („el derecho al olvido“)

Usted tiene derecho a obtener la supresión de los datos personales cuando no hay una razón válida por la que deberíamos seguir tratándolos, si los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recojidos o tratados, si usted retira su consentimiento en el que se basa el tratamiento de sus datos y no existe otra base legal para su tratamiento u otros motivos establecidos en el artículo 17 de RGPD.

Les advertimos que carVertical, con los fines de garantizar la seguridad de sistemas de información y de datos personales, realiza copias de seguridad de los datos personales (en inglés data backup). Ellas serán válidas 35 días naturales y después se sobrescriben automáticamente. En consecuencia eliminaremos o suprimiremos sus datos personales de cualquier lugar excepto de dichas copias de seguridad, en los plazos indicados a continuación. En el caso de que nos veamos obligados a restaurar una copia de seguridad que contenga sus datos personales antes de la fecha indicada en este párrafo, eliminaremos sus datos inmediatamente y no los utilizaremos para ningún otro propósito.

Les advertimos que en el artículo 3 de RGPD están especificadas las excepciones de los casos indicados arriba, cuando el tratamiento de datos sea necesario. Si tales excepciones se aplican en su caso, nosotros lo informaremos como corresponde.

Derecho a la limitación del tratamiento de los datos personales

Usted tiene derecho a obtener de carVertical la limitación (o suspensión) del tratamiento de sus datos personales cuando:

Usted impugna la exactitud de sus datos personales, hasta que se pueda verificar la exactitud de sus datos personales;

El tratamiento es ilícito, pero usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la limitación de su uso;

Nosotros no necesitamos los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

Usted se opone según el procedimento indicado a continuación al tratamiento de sus datos personales mientras se verifica si nuestros motivos legítimos prevalecen sobre los suyos.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser tratados (con excepción de su conservación) con su consentimiento o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante.

Derecho a la portabilidad de los datos

Usted tiene derecho a recibir sus datos personales que haya facilitado a carVertical en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitir estos datos a otro responsable, cuando:

El tratamiento esté basado en su consentimiento o en un contrato; y

El tratamiento se efectúe por medios automatizados.

Usted también tiene derecho a que sus datos personales se transmitan directamente de carVertical a otro responsable cuando sea técnicamente posible.

Derecho de oposición

Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales, cuando ellos se tratan para el cumplimiento de una misión de interés público o con la base del interés legítimo de carVertical.

En tal caso carVertical dejará de tratar sus datos personales, salvo que nosotros acreditemos motivos legítimos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos o libertades, o cuando el tratamiento sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, usted tiene derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos personales para esos fines y sus datos personales no se tratarán más para esos fines.

Derecho a retirar su consentimiento

Cuando el tratamiento de sus datos se base en su consentimiento, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control

Si usted considera que el tratamiento de sus datos personales infringe las disposiciones de RGPD, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en el estado miembro de la UE en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o el lugar de la supuesta infracción.

La autoridad de control en la República de Lituania es la Inspección nacional de protección de datos, dirección L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lituania, correo electrónico: ada@ada.lt, sitio web: https://vdai.lrv.lt/.

Le agradeceríamos que usted, antes de presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente, se pusiera en contacto con nosotros y nos planteara todas las inquietudes que usted tiene. Haremos todo lo posible para resover con diligencia y cuidado sus problemas.

Su solicitud en concepto de ejercicio de sus derechos de interesado será resuelta por carVertical en el plazo de 1 mes. Este plazo podrá prorogarse otros 2 meses, si fuera necesario, dependiendo de la complejidad y cantidad de solicitudes. En este caso Carvertical lo informará sobre tal próroga dentro de 1 mes a partir de la recepción de su solicitud, detallando los motivos de la demora.

Si al recibir una solicitud, queja o reclamo nos surjen sospechas sobre su identidad, tenemos derecho a solicitarle información adicional necesaria para verificar su identidad.

8. Actualización de la Política de privacidad

Nos reservamos el derecho de actualizar o modificar la presente Política de privacidad en cualquier momento. La Política de privacidad actualizada o modificada entrará en vigencia en el momento de su publicación en carvertical.com. Cualquier cambio sustancial de la Política de privacidad se le comunicará adicionalmente.