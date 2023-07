Descodificador de VIN: busque y verifique cualquier VIN

Cómo usar el descodificador de VIN para verificar el número VIN

Nuestro comprobador de VIN universal es una herramienta muy sencilla:

Introduzca el VIN de 17 caracteres de su vehículo en el campo Introduzca el número VIN. Haga clic en Revisar automóvil.

En la mayoría de los casos, el descodificador de VIN le proporcionará información básica de forma gratuita. Esta información debe ser suficiente para:

Comprobar si el VIN es real

Confirmar que el VIN corresponda al vehículo que está revisando

Ayudarle a descodificar el número dividiéndolo en partes

Para acceder a más detalles sobre el vehículo, como registros de kilometraje, daños, fotos antiguas y registros de robo, puede obtener un informe histórico de carVertical.

¿Qué es un número VIN (número de identificación del vehículo)?

Un número de identificación del vehículo (VIN) es un código único que identifica (casi) todos los vehículos del mundo. Los fabricantes de automóviles comenzaron a usarlo a mediados del siglo XX, pero en ausencia de estándares estrictos, cada fabricante creó sus propios VIN con distintos caracteres, significados, etc.

La norma actual se publicó en 1981. Esta norma requiere que los VIN tengan una longitud de 17 caracteres, sin las letras O (o), I (i) y Q (q) para evitar confusiones con números de apariencia similar: 0, 1 y 9.

Un número VIN de un automóvil se divide en varias secciones. Cada una de ellas contiene información única sobre el año y el país de fabricación del vehículo, características, lista de opciones, etc. Y aunque averiguar el significado del VIN puede ser difícil, los descodificadores de VIN, como el nuestro, son un buen punto de partida.

Y lo que es más importante, puede usar el VIN para acceder a registros en bases de datos globales. Son muy útiles al comprar un vehículo de segunda mano: le ayudarán a evitar estafas como reversiones de kilometraje, daños ocultos y más.

Cómo encontrar el número VIN del vehículo

Dado que el VIN es necesario para guardar varios registros y realizar una búsqueda, debe saber dónde encontrarlo. El código se encuentra siempre en lugares seguros del vehículo para que nadie pueda dañarlo o quitarlo accidentalmente. Estas son las ubicaciones más comunes de los números VIN:

Bajo el capó : el número de identificación del vehículo se encuentra a menudo delante del bloque del motor.

: el número de identificación del vehículo se encuentra a menudo delante del bloque del motor. Salpicadero en el lado del conductor : salga del coche y búsquelo detrás del parabrisas.

: salga del coche y búsquelo detrás del parabrisas. En la columna de la puerta lateral del conductor : abra la puerta del conductor y busque la placa del VIN en el lado interior de la columna.

: abra la puerta del conductor y busque la placa del VIN en el lado interior de la columna. En el extremo delantero del bastidor : en los vehículos más antiguos, a menudo se encuentra en el interior del cárter de la rueda delantera.

: en los vehículos más antiguos, a menudo se encuentra en el interior del cárter de la rueda delantera. Pared de fuego: algunos coches antiguos tienen el VIN en la pared de fuego, que se encuentra entre la cabina y el compartimento del motor.

Estos son los lugares del vehículo, pero también puede encontrarlo en los documentos del título del vehículo (matrícula) y en el certificado del seguro. Recuerde que todos los VIN deben coincidir.

¿Qué información proporciona el descodificador de VIN y el informe del historial del automóvil?

El buscador de VIN de carVertical analiza las bases de datos de concesionarios, talleres de reparación, informes de ventas de automóviles y empresas de alquiler en todo el mundo, y le proporciona todo tipo de información, desde comprobaciones periódicas de kilometraje hasta fotos de daños.

Mientras que un descodificador de VIN gratuito solo proporciona datos básicos, un informe completo del historial del vehículo le proporciona la siguiente información:

Retrocesos de kilometraje

Registros de robos de los cuerpos de seguridad

Daños (a veces, incluso fotos posteriores a accidentes)

Fechas de registro e inspección

Información de la propiedad del vehículo (si se utilizó como taxi, vehículo de alquiler, vehículo policial, etc.; si ha sufrido daños por agua, etc.)

Equipamiento original

Problemas específicos del modelo y retiradas del mercado por problemas de fabricación

País de origen, año y modelo

En este informe del historial del vehículo de ejemplo puede ver todo lo que puede averiguar comprobando el VIN.

A su vez, el descodificador de VIN gratuito puede indicarle la siguiente información:

Fabricante

Modelo

Año

Información del equipo básico

Desglose del VIN

No comprometa su seguridad al comprar un coche de segunda mano: introduzca el código VIN en nuestro descodificador y descubra de inmediato posibles problemas de seguridad.

¿En qué se diferencia una comprobación de VIN gratuita de un informe del historial del vehículo?

Si ya conoce los informes históricos de un vehículo y los descodificadores de VIN gratuitos, probablemente ya sepa qué información proporciona cada uno de ellos. La razón es sencilla: la mayor parte de la información no es gratuita.

Un verificador de VIN gratuito proporciona, en la mayoría de los casos, datos a los que se puede acceder de forma gratuita. Siempre podemos decirle la marca, el modelo y el año de fabricación del automóvil. En algunos casos, podemos incluso acceder a más datos; por ejemplo, en el caso de algunos coches, podemos ofrecerle sus especificaciones básicas. Técnicamente, podría buscar en internet toda esa información, pero un buscador de VIN la consigue en cuestión de segundos, por lo que le ahorra mucho tiempo.

La información que nuestro descodificador de VIN gratuito puede encontrar varía de un vehículo a otro.

Para el informe histórico completo del vehículo, analizamos a fondo varias bases de datos de pago de todo el mundo. carVertical ha establecido relaciones comerciales sólidas con casas de subastas, compañías de seguros, fabricantes y otras instituciones para obtener la mayor cantidad posible de datos valiosos y fiables.

Estos datos no solo no son gratuitos, sino que una persona normal no siempre podrá comprarlos de forma sencilla.

Cómo descodificar el número de identificación del vehículo (VIN)

El número VIN consta de 17 caracteres que se dividen en varias secciones. Técnicamente, puede descodificar un VIN sin utilizar un descodificador. Cada carácter tiene un significado fijo.

Identificador mundial del fabricante (WMI)

La primera sección, conocida como el código WMI, tiene tres caracteres.

El primer carácter indica el país de origen y puede variar desde el número «1» (EE. UU.) hasta la letra «Z» (Italia).

El segundo carácter indica el nombre de la marca. Por ejemplo, «A» se refiere a «Audi»; «B» se refiere a «BMW»; «N» se refiere a «Nissan». Sin embargo, a veces, «A» representa a los fabricantes británicos o «R» puede representar a «Audi». Por eso se necesita otro (tercer) carácter en la sección WMI.

El último carácter revela la división del fabricante o si se trata de un sedán, descapotable, SUV o cualquier otro tipo de carrocería.

La estructura de la sección del Identificador mundial del fabricante es un poco diferente cuando el vehículo no se produce en masa.

Sección de descripción del vehículo (VDS)

La segunda sección es la Sección de descripción del vehículo (VDS) y consta de cinco caracteres. Estos caracteres contienen información sobre el tamaño y el tipo de motor, el sistema de frenado, la serie del automóvil, el modelo y el estilo de la carrocería. Cada carácter representa características diferentes y su significado depende del fabricante.

Sección del identificador del vehículo (VIS)

Los últimos 9 caracteres son la Sección del identificador del vehículo o VIS. La información de esta sección es diferente en función de si el fabricante es estadounidense, europeo o asiático.

En los vehículos estadounidenses, los dos primeros dígitos indican el año del modelo y la planta de fabricación, mientras que los caracteres restantes son un código de serie.

En el caso de los vehículos de la UE, el VIS solo tiene que proporcionar una «identificación clara de un vehículo concreto».

Evidentemente, muchos vehículos tendrán la misma configuración y se montarán en las mismas instalaciones, por lo que la única diferencia en su VIN será el número de serie.

Determinar el año del modelo sin un gráfico es complicado. Por ejemplo, mientras que «1» es 2001 y «2» es 2002, «A» es 2010 y «B» es 2011.

Cada planta de montaje también tiene su propia codificación, por lo que es mejor encontrar primero el carácter y, luego, buscarlo.

Dígito de control

Esta es la sección más corta y solo tiene un carácter: un «dígito de verificación». Este dígito es el resultado de una operación matemática que utiliza todos los demás caracteres del VIN en una fórmula.

Si al menos un carácter es falso o incorrecto, el resultado no coincidirá con el dígito de verificación. Puede calcular el dígito de verificación sin necesidad de realizar una búsqueda del VIN.

En los automóviles estadounidenses y chinos, el dígito de verificación siempre es el noveno carácter en el VIN. Los vehículos de la UE no especifican la posición exacta.

¿Por qué es importante el VIN?

El VIN es como el DNI de una persona: es el identificador principal y el titular de la información. El código VIN no solo es importante: es necesario si quiere conducir un vehículo de manera legal. Sin embargo, también puede revelar información importante.

Adquirir un vehículo de segunda mano sin problemas ocultos y averías es como ganar el premio gordo en la lotería. No obstante, gracias a los VIN, las posibilidades de ganar ese gran premio son mucho mayores.

Obtener un historial del vehículo transparente

El número de identificación del vehículo es la única información necesaria para verificar el historial de un vehículo. Gracias al formato internacional de 17 caracteres, los registros de servicio y kilometraje, los problemas legales, los daños y otros registros se pueden vincular a un código.

Esto es cierto incluso si el vehículo ha circulado por diferentes países. A medida que se dispone de más y más datos relevantes, verificar el historial se está convirtiendo en un hábito para muchos compradores de automóviles de segunda mano.

Cómo determinar si los documentos del vehículo son legítimos

Una de las cosas que siempre debe comprobar al comprar un automóvil de segunda mano es que los VIN presentes en los documentos y el vehículo coincidan. La falsificación de matrículas de vehículos y otros documentos legales sigue siendo un problema común. Muchas personas caen en las trampas de los estafadores únicamente porque no se aseguran de que los números VIN coincidan.

Comprobación de los equipos y especificaciones técnicas

Buscar un vehículo con una pintura y un equipamiento exactos es una cosa, pero comprobar si estas características vienen de fábrica no debería ser menos importante.

Algunas personas «mejoran» sus vehículos cambiando los asientos, los parachoques, la pintura o incluso el motor, pero muchas de estas «mejoras» están mal instaladas o simplemente no deberían haberse hecho.

Compruebe siempre si el color, el motor, los asientos y otras características importantes del equipamiento original y las especificaciones técnicas coinciden con el vehículo específico. De lo contrario, acabará descubriendo estas «mejoras» en el taller de reparación (¡y eso si tiene suerte!).

Diferentes formas de identificar el vehículo

El número VIN es solo una de las múltiples formas de identificar un vehículo.

Disponer de múltiples formas de identificación es necesario por varios motivos, entre ellos para detectar diversos tipos de fraude. Dicho esto, el estándar ISO del VIN es el método de identificación de vehículos más fiable.

Números VIN antiguos

Nuestro descodificador universal VIN no funciona con los formatos antiguos de VIN debido a la diferencia en el formato. Los vehículos fabricados entre 1954 y 1981 utilizan varios formatos de VIN, por lo que tendrá que encontrar una herramienta específica de búsqueda de VIN para descodificarlos.

Dicho esto, los modelos anteriores a 1981 también pueden sufrir robos, daños o bajas, al igual que cualquier vehículo. Por lo tanto, los números VIN antiguos siguen siendo necesarios.

Número de bastidor o chasis (especialmente en Japón)

Los números VIN no son tan comunes en Japón. En su lugar, en ese país se suelen utilizar números de chasis o bastidor, cuyo formato es completamente diferente del código estándar de 17 caracteres.

Los descodificadores ordinarios no pueden reconocer estos «números de chasis» y «números de bastidor» que se encuentran en los vehículos japoneses, por lo que tendrá que buscar un descodificador diseñado específicamente para ellos.

Números de matrícula

La mayoría de los países exigen que se matricule un vehículo para poder utilizarlo en las vías públicas. Esto significa que hay bases de datos que contienen datos sobre cada vehículo basados en los números de matrícula. Por lo general, las matrículas pueden comprobarse de forma gratuita, pero depende del país.

Esta comprobación proporcionará información básica, como la marca y el modelo del vehículo, el título y el estado del seguro. Además, no resulta tan útil en situaciones transfronterizas.