Kā izmantot VIN dekodētāju?

Mūsu motociklu VIN dekodētāju ir vienkārši izmantot. Lūk, kā tas darbojas:

lauciņā “Ievadiet VIN numuru” ierakstiet motocikla VIN jeb šasijas numuru;

ierakstiet motocikla VIN jeb šasijas numuru; noklikšķiniet uz pogas “Atkodēt VIN”.

Ja VIN numurs ir īsts, VIN numura dekodētājs veic īsu pārbaudi un salīdzina motocikla datus. Saņemiet pilnīgu izmantošanas vēstures pārskatu, lai uzzinātu vairāk.

Kas ir motocikla VIN numurs?

Visiem motocikliem ir unikāls VIN jeb transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN – vehicle identification number), lai ikvienu spēkratu varētu identificēt. Transportlīdzekļu ražotāji VIN numurus sāka izmantot jau piecdesmitajos gados, taču sistēmai bija savi trūkumi, jo katrs ražotājs izmantoja citādāka formāta un veida numurus.

1981. gadā ASV Nacionālā lielceļu drošības administrācija (NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration) ieviesa vienotu VIN standartu. Saskaņā ar jauno sistēmu visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem un piekabēm bija jābūt unikālam, 17 rakstzīmju garam identifikācijas numuram, kas sadalīts vairākās, īpaši atkodējamās daļās.

VIN numuri ir norādīti uz jaudīgiem motocikliem, mopēdiem, kvadricikliem, krosa motocikliem un dažreiz pat elektriskajiem skrejriteņiem. Dažiem sacīkšu motocikliem var nebūt VIN numura, jo tos nevar reģistrēt izmantošanai ceļu satiksmē. Taču, ja motociklu var izmantot satiksmē, VIN numurs tiek norādīts. Ņemiet vērā, ka VIN numura atrašanās vieta ir atkarīga no motocikla tipa.

VIN numurs tiek norādīts uz uzlīmes vai arī iegravēts metāla daļā. To nedrīkst noņemt vai mainīt.

Kā atrast motocikla VIN numuru?

VIN numurs ir nepieciešams, lai dažādās situācijās varētu atpazīt transportlīdzekļus, un tādēļ ražotāji to norāda uz neaizstājamām detaļām. Atkarībā no ražotāja VIN numura atrašanās vieta var mainīties, taču parasti to norāda uz stūres, rāmja vai, retākos gadījumos, zem dzinēja.

Neaizmirstiet pārbaudīt motocikla reģistrācijas dokumentus un apdrošināšanas polisi, jo šajos dokumentos ir iekļauts VIN numurs. Pārliecinies, ka tajos ierakstītā kombinācija atbilst uz motocikla norādītajai kombinācijai.

Kādu informāciju sniedz VIN dekodētājs un kāda informācija tiek norādīta motocikla izmantošanas vēstures pārskatā?

VIN numura mērķis ir transportlīdzekļu identifikācija. Taču lietotu motociklu pircēji var ātri atkodēt VIN numuru un saņemt arī atskaiti par izmantošanas vēsturi.

Izmēģiniet mūsu bezmaksas VIN dekodētāju, lai pārliecinātos, ka norādītais VIN numurs ir patiess. Tāpat varat uzzināt pamata datus par konkrēto motociklu – ražotāju, zīmolu, modeli, ražošanas gadu un papildaprīkojuma sarakstu.

Savukārt pilnīgā motocikla izmantošanas vēstures pārskatā ir sniegts daudz vērtīgas informāciju par motocikla pagātni, par kuru var nezināt pat tā īpašnieks. “carVertical” pilnīgā motocikla VIN numura pārbaude var atklāt:

patiesā nobraukuma izmaiņas;

ierakstus par zādzībām;

bojājumus (reizēm arī fotogrāfijas);

reģistrācijas un pārbaužu datumus;

īpašumtiesību izmaiņas;

motocikla reģistrācijas datus un statusu;

konkrētu modeļu problēmas un atsaukumus.

Vēsturiskie ieraksti palīdz novērtēt motocikla tehnisko stāvokli, kā arī paredzēt iespējamās izmaksas un drošības riskus. Netaupiet naudu par pilnīgu izmantošanas vēstures pārskatu, pērkot lietotu motociklu.

Kāda ir atšķirība starp bezmaksas motocikla VIN numura pārbaudi un pilnīgu izmantošanas vēstures pārskatu?

“carVertical” bezmaksas VIN dekodētājā ir aplūkojami pamata transportlīdzekļa identifikācijas dati. Zibenīga VIN pārbaude atklāj motocikla marku, modeli, ražošanas gadu un aprīkojuma sarakstu.

Taču nobraukuma ieraksti, bojājumu vēsture, fotogrāfijas un cita nozīmīga informācija, kas atrodama pilnīgos transportlīdzekļu pārskatos, nav pieejama bez maksas. Mēs sadarbojamies ar izsoļu namiem, apdrošinātājiem, ražotājiem un citām iestādēm, lai piekļūtu uzticamām starptautiskām datubāzēm, tādējādi nodrošinot mūsu klientiem detalizētu informāciju.

Motocikla VIN numura atkodēšana

Motociklu VIN numuram ir tāds pats formāts kā automašīnu VIN numuriem – 17 rakstzīmes, kuras var tikt sadalītas dažādās daļās, lai sniegtu dažāda veida informāciju. Tagad apskatīsim transportlīdzekļa identifikācijas numura daļas.

Ražotāja identifikācijas kods (WMI)

Pirmie trīs VIN numura simboli atbilst WMI kodam (WMI – World manufacturer identifier), kas apzīmē motocikla ražotāju:

pirmā rakstzīme apzīmē valsti, kurā motocikls ir ražots. Šis simbols var būt gan burts, gan cipars. Katrai valstij ir savs unikālais simbols;

otrā rakstzīme apzīmē izgatavotāju. Piemēram, “Y” nozīmē Yamaha, “S” – Suzuki, savukārt, “K” vai “S” – Kawasaki;

trešā ražotāja datu rakstzīme apzīmē motocikla tipu (kvadricikls, motorollers, sporta vai krosa motocikls utt.).

WMI sadaļa var būt savādāka, ja motocikls nav plaši pieejams, bet gan izgatavots vien dažos eksemplāros.

Transportlīdzekļa apraksta daļa (VDS)

Nākamās piecas rakstzīmes veido transportlīdzekļa apraksta daļu, kad atklāj lielāko daļu datu par motociklu. VDS sadaļā ir nolasāma informācija par spēkrata ražotāju, motora tilpumu, tipu un šasijas veidu. Rakstzīmju nozīme un kārtība šajā sadaļā var mainīties atkarībā no konkrētā ražotāja.

Drošības pārbaudes skaitlis

Drošības pārbaudes skaitlis (Check digit) ir drošības pārbaudes rīks, lai pārliecinātos par to, ka VIN numurs nav viltots. Šis skaitlis tiek iegūts, visas pārējās rakstzīmes izmantojot noteiktā matemātiskā formulā. Attiecīgi, ja pārējo rakstzīmju “summa” un šis skaitlis neatbilst, VIN numurs ir neprecīzs vai pat viltots. VIN dekodētāji izmanto šādu matemātisku formulu, pārbaudot VIN numuru.

Transportlīdzekļa identifikācijas daļa (VIS)

Transportlīdzekļa identifikācijas daļa (Vehicle identifier section) sastāv no VIN numura pēdējām astoņām rakstzīmēm. Šajā sadaļā ir nolasāms motocikla ražošanas gads, ražotne, kā arī unikālais sērijas numurs.

Pērkot lietotu motociklu, pārbaudiet 10. rakstzīmi, kas apzīmē spēkrata ražošanas gadu. Skaitļi no 1 līdz 9 apzīmē gadu diapazonu, sākot no 2001. un beidzot ar 2009. Burts “A” apzīmē 2010. gadu, savukārt “B” – 2011. gadu utt.

Kādēļ ir svarīgi pārbaudīt motocikla VIN numuru?

Motocikli avarē, tiek zagti, un krāpnieki vilto nobraukumu. Reti kurš tiešām vēlas pārmaksāt par nekvalitatīvu preci. Jūs arī noteikti vēlaties pārliecināties, ka iegādātais motocikls ir drošs. Šajā ziņā palīdz VIN pārbaude.

Bezmaksas motocikla VIN numura pārbaude palīdz noskaidrot, vai šasijas numurs ir īsts, kā arī apstiprina citus pamatdatus. Taču pilnīgajā izmantošanas vēstures pārskatā var būt norādīta informācija par dažādām juridiskām un fiziskām problēmām, un tā arī ļauj novērtēt iespējamās papildu izmaksas.

Daudzus lietoto motociklu pircējus uzrunā norakstītu spēkratu zemā cena. Eksperti ir vienisprātis, ka bojātu motociklu var pirkt, ja labi zināt, kādi ir bijuši bojājumi. Un, ja tas ir salabots pēc avārijas – cik kvalitatīvs ir bijis remonts. Bojātu daļu un detaļu nomaiņa ir vienkārša, bet šasijas bojājumi ir vieni novisneizdevīgākajiem, jo bieži tos novērst nav finansiāli izdevīgi.