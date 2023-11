Harley-Davidson VIN dekodētājs

“Harley-Davidson, Inc.” ir amerikāņu motociklu ražotājs, kas ražo smagus “krūzera” tipa (“cruiser”) motociklus ar lielizmēra dzinējiem. Uzņēmums ir dibināts 1903. gadā. Tas ir pārdzīvojis Lielo depresiju, divus pasaules karus un vairākas ekonomiskās krīzes.

Šobrīd Harley-Davidson motocikli tiek augstu vērtēti to kvalitātes un pievilcīgā dizaina dēļ. Šis ir viens no leģendārākajiem motociklu zīmoliem visā pasaulē, kura piedāvājums ievērojami atšķiras no konkurentiem.

Kas ir Harley-Davidson VIN numurs?

Jebkuram motociklam ir VIN numurs, kas sastāv no 17 rakstzīmju kombinācijas. Harley-Davidson VIN numurs ir kā motocikla pase, kas nepieciešama, lai to identificētu. Apdrošinot vai pārreģistrējot motociklu vai pārbaudot tā vēsturi, ir vajadzīgs VIN numurs.

Harley-Davidson sāka izmantot pašreizējo 17 rakstzīmju VIN formātu 1981. gadā. Iepriekšējo gadu modeļiem kā VIN numuru izmantoja dzinēja kodu, kurā nebija daudz simbolu. Piemēram, 1930.-1962. gada modeļiem VIN numurs sastāvēja no 8 rakstzīmēm, kurās bija iekļauts tikai ražošanas gads, modeļa un ražotnes numurs. Jaunākiem modeļiem pirmais ražošanas numura skaitlis bija nepāra, ja ražošanas gadam atbilda nepāra skaitlis, un pāra, ja ražošanas gadam atbilda pāra skaitlis.

Kas ir iekļauts Harley-Davidson VIN numurā?

Harley-Davidson VIN numurs sastāv no trim galvenajām sadaļām, kas bez liekas kavēšanās palīdz atklāt noteiktu informāciju:

ražotāja identifikācijas kods jeb WMI (1.-3. simbols) apzīmē transportlīdzekļa ražošanas valsti, zīmola nosaukumu un spēkrata tipu;

transportlīdzekļa apraksta daļa jeb VDS (4.-9. simbols) apzīmē dzinēja tipu un motocikla specifikāciju;

apzīmē dzinēja tipu un motocikla specifikāciju; transportlīdzekļa identifikācijas daļa jeb VIS (10.-17. simbols) satur modeļa ražošanas gadu, ražotnes un unikālo sērijas numuru.

Piemēram, ja WMI sadaļā ir iekļauta rakstzīmju kopa “1HD”, motocikls ir ražots Amerikas Savienotajās Valstīs. Savukārt “MEG” apzīmē Brazīliju. Teorētiski VIN numuru var “atkodēt” jeb nolasīt manuāli, taču mūsu Harley-Davidson VIN dekodētājs to var izdarīt jūsu vietā vien dažu sekunžu laikā.

Kur atrast Harley-Davidson VIN numuru?

Transportlīdzekļu ražotāji novieto VIN numuru uz neaizstājamām vai reti maināmām detaļām, lai samazinātu krāpniecības un nejaušas VIN numura plāksnītes noņemšanas risku. Vairumā gadījumu Harley-Davidon VIN numurs ir norādīts uz plāksnītes, kas atrodas uz rāmja labajā pusē netālu no stūres. Dažreiz VIN numurs ir norādīts arī uzlīmē, kas atrodas rāmja apakšdaļas priekšpusē.

Motocikla VIN numurs ir iekļauts arī reģistrācijas apliecībā un apdrošināšanas polisē. Neaizmirstiet, ka šim numuram dažādās vietās un dokumentos ir jābūt pilnīgi vienādam.

Kādus Harley-Davidson modeļus var pārbaudīt VIN dekodētājā?

Ar mūsu Harley-Davidson VIN dekodētāju var pārbaudīt motociklus, kas ražoti, sākot no 1981. gada jeb brīža, kad VIN numuram bija jābūt 17 rakstzīmju garam. “carVertical” var pārbaudīt dažādus vecākus un mūsdienu Harley-Davidson modeļus, tajā skaitā:

tūrisma motociklus (“adventure touring”) – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

“krūzera” tipa motociklus (“cruisers”) – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

amerikāņu stila tūrisma motociklus (“grand American touring”) – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

sporta motociklus (“sport”) – Nightster, Sportster;

trīsriteņu motociklus (“trike”) – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Pērkot lietotu Harley-Davidson motociklu vai pārbaudot savu spēkratu, var atkodēt tā VIN numuru, lai pārliecinātos, ka zīmols, modelis un cita svarīga informācija neatšķiras.

Harley-Davidson motocikla izmantošanas vēstures pārbaude: ko var uzzināt, izmantojot Harley-Davidson VIN numuru?

Lietotu motociklu pircēji saskaras ar augstu krāpniecības risku, kad tiek iegādāts motocikls, kura līdzšinējā “dzīve” nav skaidra. Daudzās valstīs tiek pārdoti bojāti un zagti motocikli. Bieži vien par šiem vērtību samazinošiem faktiem nezina ne tikai pircējs, bet arī pārdevējs. Mūsu bezmaksas Harley-Davidson VIN dekodētājs var palīdzēt apstiprināt pamatinformāciju. Taču pilnīgajā Harley-Davidson izmantošanas vēstures pārskatā var uzzināt par:

nobraukuma neatļautām izmaiņām;

statusa “norakstīts” esamību;

iepriekš gūtajiem bojājumiem;

zādzībām;

oriģinālo aprīkojumu.

Mūsu mērķis ir pasargāt lietotu transportlīdzekļu pircējus no krāpšanas riska un sniegt palīdzīgu roku, vienojoties par izdevīgāku cenu. Mēs sadarbojamies ar ražotājiem, izplatītājiem, apdrošināšanas uzņēmumiem, autoservisiem, transportlīdzekļu apskates centriem un citām iestādēm un biedrībām, lai sagatavotu Harley-Davidson motociklu izmantošanas vēstures pārskatus, iekļaujot jaunāko un uzticamāko informāciju.