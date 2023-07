carVertical

Celmlauži auto nozares datu izmantošanā

Mūsu automobiļu vēstures pārskati ir balstīti uz vairāk nekā 1000 starptautiskām datu bāzēm, kuras uztur valstu automobiļu reģistri, apdrošinātāji, tiesībsargi, sertificēti autoservisi un dažādas citas organizācijas. Tiklīdz visa nepieciešamā informācija par transportlīdzekli ir apkopota, mēs to sakārtojam un pasniedzam viegli saprotamā formātā. Šie pārskati ir lielisks risinājums, kā izvairīties no neizdevīgiem darījumiem, uzzinātu visu par transportlīdzekli un uzturētu to labā tehniskā stāvoklī, vai arī to pārdotu par izdevīgu cenu.