Kasutatud autode turu läbipaistvuse indeksi näitajad

Keskmine kahju väärtus (€)

Globaalne keskmine : 3 574 €

Mida kõrgem on keskmise kahju väärtus, seda suurem on tõenäosus, et konkreetne riik on täis ebaturvalisi ja varjatud puudustega kahjustatud autosid, mida ei saa parandada. Täpsemate tulemuste saamiseks ei arvestanud me väiksemaid kahjusid alla 500 €. Ostujõu erinevustega arvestamiseks uurisime ka valitud riikide SKT-d elaniku kohta.