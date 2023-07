Olen ostnud carVerticalist aruandepaketi. Kuidas ma saan oma aruande krediite kasutada?

Sinu aruande krediit salvestatakse sinu isiklikule carVerticali kontole. Nende kasutamiseks:

1. Leia sõiduki VIN-kood, mida soovid kontrollida

2. Logi sisse oma carVerticali kontole

3. Mine meie avalehele

4. Sisesta VIN-kood ja klõpsa "Kontrolli autot".

Selleks, et veenduda, et sinu kontol on krediiti, klõpsa avalehe ülaosas (või rakenduse avakuva allosas) nupule "Minu konto". See näitab, mitu aruannet sul veel alles on.