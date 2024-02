Yamaha er en japansk virksomhed, der startede i 1887 som producent af orgler. Hurtigt begyndte Yamaha at tilbyde flere musikinstrumenter og etablerede også Yamaha Motor Company i 1955.

I dag er Yamaha Motor Co. en separat enhed, der producerer motorcykler, scootere, både, små traktorer og bilmotorer. Yamaha-motorcykler er elskede over hele verden, og de er kendt for deres lave priser og enkle vedligeholdelse.

Hvad er en Yamaha VIN-afkoder?

Alle Yamaha-motorcykler har et unikt VIN-nummer, der hjælper til at identificere hver eneste motorcykel og spore dens historik. VIN-nummeret bruges i forskellige situationer, såsom kontrol af køretøjets historik, forsikringskrav og registrering. Da det nuværende VIN-nummerformat blev standardiseret (fra 1981), indeholder hver køretøjs identifikationsnumre på 17 tegn, hvor hvert tegn repræsenterer specifikke data omkring en motorcykel.

At kontrollere et VIN-nummer er en essentiel del af at købe en brugt motorcykel. Ved hjælp af Yamaha VIN-nummeret kan du få adgang til grundlæggende specifikationer og afgørende historiske data, såsom fotos, oplysninger om tilbagelægning af kilometertal, skader og mere.

Hvad betyder Yamahas VIN-nummer?

Hvert tegn i en motorcykels VIN-nummer har en betydning, men du kan opdele hele nummeret i 3 sektioner: Producentkode (WMI – World Manufacturer Identifier) (1-3 tegn), Køretøjsdeskriptorsektion (VDS – Vehicle Descriptor Section) (4-9 tegn) og Køretøjsidentifikationssektion (VIS – Vehicle Identifier Section) (10-17 tegn). Hver sektion indeholder relaterede data:

WMI – land og producent;

– land og producent; VDS – køretøjsspecifikationer som motorstørrelse og -type, karosseritype og køretøjsklasse;

– køretøjsspecifikationer som motorstørrelse og -type, karosseritype og køretøjsklasse; VIS – identifikation af en bestemt motorcykel (modelår, fabrik, serienummer).

Betydningen af nogle tegn kan variere. For eksempel har Yamaha-motorcykler, der er bygget i Japan identifikationsnumre, der starter med "JY", mens det er "5Y" i USA eller "ME" i Indien. Teknisk set kan du afkode nummeret manuelt, men Yamaha VIN-afkoderen kan gøre alt arbejdet for dig.

Hvor finder man et VIN-nummer på en Yamaha?

Producenter placerer VIN-nummeret på køretøjsdele, der sjældent (hvis aldrig) udskiftes. På denne måde kan de sikre, at det originale VIN-skilt forbliver på køretøjet.

Normalt placerer Yamaha VIN-nummeret på motorcyklens stel eller under sædet. Den præcise placering afhænger af køretøjets type: bag forhjulet på ATV’er eller ved bagenden for scootere. Du finder detaljerede instruktioner om, hvordan du finder dit Yamaha VIN-nummer på ejermanualen.

Hvilke Yamaha-modeller fungerer med vores VIN-afkoder?

Alle Yamaha-motorcykler, der blev produceret efter standardiseringen af VIN-nummerformatet (fra 1981), har et identifikationsnummer på 17 tegn. Denne type VIN-numre fungerer med vores Yamaha VIN-afkoder, hvilket betyder, at du kan tjekke forskellige Yamaha-ATV’er, -snescootere, -scootere og motorcykler, herunder:

Adventure touring-motorcykler – Super Tenere ES, Tenere 700.

Cross country-motorcykler – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport-motorcykler – XT250, TW200.

Hyper naked-motorcykler – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersport-motorcykler – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage-motorcykler – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring-motorcykler – FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trai-motorcykler – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Du kan finde hver af disse modeller på det nuværende Yamaha-sortiment, og nogle har været på markedet siden 1990’erne, så tøv ikke med at tjekke historikken for din egen Yamaha.

Yamaha-motorcyklens historik-tjek: Hvad kan du lære med Yamaha VIN-nummeret?

Udover at bekræfte nogle grundlæggende oplysninger ved hjælp af vores Yamaha VIN-afkoder, tillader VIN-nummeret dig at identificere en motorcykel og lære værdifulde og detaljerede information om dens historik. Vi har adgang til data fra fabrikanters databaser, forhandlere, forsikringsselskaber og andre institutioner for at sammensætte fulde historik-rapporter, der inkluderer oplysninger om:

Kilometerstand

Skader

Oplysninger om køretøjets ejerskab

Tyveri

Udstyr

Disse oplysninger kan afsløre forskellige værdiforringende fakta om køretøjet, så du bør ikke købe en brugt motorcykel uden først at have fået dens historik-rapport. Bemærk, at selvom vores Yamaha VIN-afkoder er gratis, giver den kun meget begrænset information. Motorcykeldata (såsom kilometertal, skader og tyveri) koster penge.