Suzuki har haft succes med produktionen af motorcykler, biler, terrængående køretøjer og påhængsmotorer i mere end et århundrede.

"Hvis det ikke er i stykker, skal det ikke repareres" er en retningslinje, som Suzuki Motor Corporation og deres afdelinger holder fast i. På trods af ikke at være det mest innovative firma skiller Suzuki sig dog ud inden for andre kategorier som pålidelighed og særligt effektive racerprogrammer.

Hvad er en Suzuki VIN-afkoder?

For hver eneste Suzuki-motorcykel på verdensplan fungerer et VIN-nummer som et identitetskort. Denne unikke kode på 17 tegn hjælper også motorcykel købere til at undgå svindlere.

Et køretøjs identifikationsnummer er en referencekode til at registrere forskellige hændelser og andre oplysninger om en Suzuki-motorcykel i løbet af dens levetid.

Hvad indeholder Suzuki VIN-nummeret?

Bogstaverne og tallene i et Suzuki VIN-nummer er opdelt i producentkode (WMI – World Manufacturer Identifier), Køretøjsdeskriptorsektion (VDS – Vehicle Descriptor Section) og Køretøjsidentifikationssektion (VIS – Vehicle Identifier Section). Når du kombinerer dem, vil de fortælle dig:

Producentens oprindelsesland og køretøjets type (1-3 tegn).

Køretøjets specifikationer, såsom motorstørrelse, motortype og gearkassetype (4-9 tegn).

Modelår, samlefabrik og unikt serienummer (10-17 tegn).

Meget af denne information kan afdækkes ved hjælp af en Suzuki VIN-afkoder.

Hvor finder man VIN-nummeret på en Suzuki?

Producenter placerer VIN-nummeret på uerstattelige dele for at beskytte den originale VIN-plade.

Normalt kan et Suzuki VIN-nummer findes:

Stemplet direkte på motorcyklens stel, nær styrehovedet

nær styrehovedet På selve stellet

(Sjældent) på bunden af motoren

Hvis du har svært ved at finde VIN-nummeret, skal du følge instruktionerne i ejermanualen.

Hvilke Suzuki-modeller fungerer med vores VIN-afkoder?

Vores Suzuki VIN-afkoder kan slå oplysninger op om hvert eneste Suzuki-køretøj, der er fremstillet efter indførelsen af den nuværende VIN-standard (fra 1980’erne).

Selvom Suzukis produktudvalg ikke har ændret sig markant i løbet af de sidste årtier, understøtter vores VIN-afkoder alle typer Suzuki-motorcykler:

Sport – Hayabusa, GSX, og GSX-R;

Street – Katana, Boulevard, GSX-S, og SV-series;

Adventure – V-Storm, DR, og RMX series;

Scooter – Burgman, Avenis, Adress;

MX – RM-series.

Tjek af Suzuki-motorcyklens historik: Hvad kan du lære med Suzukis VIN-nummer?

Et VIN-nummer giver dig mulighed for at identificere en Suzuki-model og få værdifulde og detaljerede oplysninger om dens historik.

Mens vores gratis Suzuki VIN-afkoder vil give dig nogle grundlæggende oplysninger, giver en historik-rapport data, der er gemt i politiets, forsikringens eller producentens databaser. En Suzuki motorcykelhistorik-rapport kan indikere, om et køretøj:

Har været stjålet;

Har været udsat for svindel med kilometertælleren.

Har været involveret i en alvorlig ulykke.

Suzuki nyder stor anerkendelse verden over for deres værdi, kvalitet og pålidelighed. Dog ender selv køretøjer af dette mærke i hænderne på ejere, der ikke har været i stand til at vedligeholde dem ordentligt.

Når du overvejer at købe en brugt Suzuki-motorcykel, skal du bruge vores VIN-afkoder (og få en historik-rapport) for at undgå et dårligt køb.