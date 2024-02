Kawasaki VIN-afkoder

Kawasaki er en af verdens største motorcykelproducenter og en stærk konkurrent til velkendte mærker som Yamaha, Honda og Suzuki. Kawasaki Heavy Industries blev grundlagt i 1896, men trådte først ind i motorcykelbranchen i 1960 efter overtagelsen af Meguro Motorcycles.

Datterselskabet Kawasaki Motors imponerede pressen i 1983 ved at introducere den væskekølede, 4-cylinder Kawasaki GPz900R Ninja. Dette markerede begyndelsen på den legendariske "Ninja"-serie, som i dag også inkluderer den 310 hk kraftige Kawasaki Ninja H2R. I øjeblikket tilbyder virksomheden motorcykler, ATV’er, jetski og fritidskøretøjer.

Hvad er et Kawasaki VIN-nummer?

Et VIN-nummer er en unik kombination af 17 tegn, der bruges til identifikation af køretøjet. Det nuværende VIN-format blev udstedt af NHTSA i 1981.

Hver eneste Kawasaki-motorcykel har et VIN-nummer, der er nødvendigt ved registrering eller forsikring af motorcyklen. Derfor kan en Kawasaki VIN-tjek afsløre oplysninger om ejerskifte, kilometertal, skader og andre væsentlige detaljer.

Hvad indeholder et Kawasaki VIN-nummer?

Hvert af de 17 tegn i et VIN-nummer repræsenterer en bestemt oplysning. For eksempel viser det 10. tegn modelåret ("1" betyder 2001, "B" betyder 1981 eller 2011, osv.). Dette er en af de enkleste oplysninger at afdække.

For hurtigere afkodning kan du opdele et VIN-nummer i 3 hovedsektioner:

Producentkode (WMI – World Manufacturer Identifier). De første 3 tegn viser landet, producenten og køretøjstypen;

De første 3 tegn viser landet, producenten og køretøjstypen; Køretøjsdeskriptorsektion (VDS - Vehicle Descriptor Section). Denne sektion består af tegn 4-9, der afslører mærket, motortypen, karrosseritypen og inkluderer kontrolcifret;

Denne sektion består af tegn 4-9, der afslører mærket, motortypen, karrosseritypen og inkluderer kontrolcifret; Køretøjsidentifikationssektion (VIS – Vehicle Identifier Section). De sidste 7 tegn viser modelåret, samlefabrikken og inkluderer et 6-cifret serienummer.

En simpel Kawasaki VIN-søgning kan afsløre al denne information, mens en historik-rapport kan vise væsentlige fakta om motorcyklens historie.

Hvor finder man VIN-nummer på en Kawasaki?

Motorcyklens VIN-nummer fungerer som køretøjets ID, og det er ulovligt at forfalske det. Producenter placerer normalt VIN-nummeret på uerstattelige, eller sjældent, udskiftelige dele af motorcyklens karrosseri. Dette nummer kan være præget i metal eller trykt på et klistermærke. Den nøjagtige placering af Kawasaki VIN-nummeret afhænger af køretøjets type:

Motorcykler – på styretøjet, under håndtaget;

ATV’er – på venstre eller højre side bag forhjulet;

Terrængående køretøjer – på det forreste stel under sædet, på førersædets stel eller tæt på køretøjets front.

Du kan også finde VIN-nummeret på køretøjets registreringsdokument. Hvis du ikke kan finde VIN-nummeret på din Kawasaki-motorcykel, henvises der til ejermanualen for detaljerede instruktioner.

Hvilke Kawasaki-modeller fungerer med vores VIN-afkoder?

Vores Kawasaki VIN-afkoder fungerer med alle motorcykler, der er produceret siden 1981 (alle, der bruger formatet på 17 tegn). Du kan bruge carVertical Kawasaki VIN-afkoderen til at kontrollere alle nuværende Kawasaki-motorcykler, herunder

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Classic – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruisers – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Mange Kawasaki-motorcykler er på et tidspunkt udgået. Dog vil vores VIN-afkoder også fungere med mange andre Kawasaki-modeller, der ikke er på denne liste.

Kontrol af Kawasaki-motorcyklens historik: Hvad kan du lære med et Kawasaki VIN-nummer?

Du kan bruge et Kawasaki VIN-nummer til et gratis afkodnings tjek for at bekræfte grundlæggende information. Men for at afsløre mere følsom information bør du også skaffe en fuld motorcykelhistorik-rapport. Selvom Kawasaki-motorcykler er pålidelige, ender mange motorcykler, især fra Ninja-serien, som totalskadede på grund af uerfarne ejere. Du bør tjekke motorcyklens VIN-nummer, før du køber den - og få oplysninger om:

Fejl i kilometertal

Totalskade-omfang

Servicehistorik

Skadeshistorik

Tyveri

Originalt udstyr

Giv ikke sælgeren overtaget under forhandlingerne – få en historik-rapport, hvis du køber en Kawasaki-motorcykel. Selv sælgeren kender ikke altid til de problemer, tidligere ejere har haft, så en afslørende historik kan være afgørende for handlen.