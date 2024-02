Harley-Davidson, Inc. er en amerikansk motorcykelproducent, der producerer kraftige cruiser-motorcykler med store motorer. Virksomheden blev grundlagt i 1903 og har overlevet Den Store Depression, to verdenskrige og flere økonomiske kriser på verdensplan.

I dag roser man Harley-Davidson-motorcykler for deres førsteklasses byggekvalitet og tiltalende design. Dette gør brandet til et af de mest ikoniske inden for motorcykelverdenen.

Hvad er en Harley-Davidson VIN-afkoder?

Et VIN-nummer er en kombination af 17 tegn, som enhver motorcykel er udstyret med. Harley-Davidson VIN-nummeret er motorcyklens personlige ID og er nødvendig for identifikation. Du skal bruge et VIN-nummer, når du skal forsikres, registrer en motorcykel eller kontrollerer dens historik.

Harley-Davidson begyndte at bruge det nuværende format med 17-tegns VIN-nummer (fra 1981). I ældre modeller fungerede motornummeret som et VIN og indeholdt ikke så mange tegn. For eksempel havde modeller fra 1930-1962 8-tegns VIN-numre, der kun indeholdt produktionsåret, modelbetegnelsen og et produktionsnummer. I senere modeller var det første ciffer i et produktionsnummer ulige i ulige produktionsår og lige i lige produktionsår.

Hvad indeholder et Harley-Davidson VIN-nummer?

Et Harley-Davidson VIN-nummer består af 3 hovedsektioner, der hjælper med at afsløre nogle oplysninger med et hurtigt blik:

Producentkode (WMI – World Manufacturer Identifier) (1-3 tegn) viser køretøjets produktionsland, mærke og køretøjstype;

viser køretøjets produktionsland, mærke og køretøjstype; Køretøjsdeskriptorsektion (VDS- Vehicle Descriptor Section) (4-9 tegn) viser motorcyklens motortype og specifikationer;

viser motorcyklens motortype og specifikationer; Køretøjsidentifikationssektion (VIS – Vehicle Identifier Section) (10-17 tegn) viser modelår, samlefabrik og indeholder et unikt serienummer.

For eksempel, hvis WMI består af "1HD", er motorcyklen produceret i USA, mens "MEG" står for Brasilien. Teknisk set kan du manuelt afkode et VIN-nummer, men vores Harley-Davidson VIN-afkoder kan gøre det for dig... på få sekunder.

Hvor finder man VIN-nummeret på en Harley-Davidson?

Køretøjsproducenter placerer VIN-numre på uerstattelige eller sjældent udskiftelige dele for at forhindre svindel og utilsigtet fjernelse. I de fleste tilfælde er Harley-Davidson VIN-numre indpræget på højre side af styretøjet. Nogle gange kan du finde et trykt VIN-nummer på det forreste udstødningsrør. Oplysningerne om registrering og forsikring angiver også motorcyklens VIN-nummer. Husk, at numrene på forskellige steder skal stemme overens.

Hvilke Harley-Davidson-modeller fungerer med vores VIN-afkoder?

Vores Harley-Davidson VIN-afkoder fungerer kun med motorcykler, der blev produceret efter 1981, hvilket betyder, at VIN-nummeret skal indeholde 17 tegn. Du kan tjekke mange ældre og alle nuværende Harley-Davidson-motorcykler på carVertical, herunder:

Adventure touring-motorcykler – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruisers – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American Touring-motorcykler – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sport-motorcykler – Nightster, Sportster;

Trike- motorcykler – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Når du køber en brugt Harley-Davidson-motorcykel eller tjekker din egen, kan du afkode dens VIN-nummer for at sikre, at det matcher mærket, modellen og andre vigtige oplysninger.

Harley-Davidson motorcyklens historik-tjek: Hvad kan du lære med et Harley-Davidson VIN-nummer?

Købere af brugte motorcykler står over for en betydelig risiko for bedrageri, når de køber en motorcykel uden kendskab til dens baggrund. Beskadigede og stjålne motorcykler findes på markedet i forskellige lande, uden at købere eller endda sælgere er klar over disse værdiforringende kendsgerninger. Mens vores gratis Harley-Davidson VIN-afkoder kan hjælpe med at bekræfte visse grundlæggende oplysninger, kan en omfattende Harley Davidson-historik-rapport afsløre:

Snyderi med kilometertal

Skrotbevis

Oplysninger om tidligere skader

Tyverier

Originaludstyr

Vores mission er at beskytte købere af brugte køretøjer mod svindel og give dem fordelen under forhandlinger. Vi samarbejder med producenter, forhandlere, forsikringsselskaber, værksteder, køretøjsinspektionscentre og andre institutioner og foreninger for at levere opdaterede og pålidelige rapporter vedrørende motorcyklens historik.