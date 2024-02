Ducati VIN-afkoder

Ducati Motor Holding (en produktionsafdeling af Ducati-selskabet) er en af verdens førende motorcykelproducenter, ejet af en af de største bilkoncerner - Volkswagen.

Selvom Ducati blev grundlagt i 1926, begyndte produktionen af motorcykler først i 1950, hvor virksomheden begyndte at lave små enkeltcylindrede maskiner, der var meget succesfulde i Italien, Ducatis hjemland.

I dag er der mere end 400 Ducati-klubber rundt omkring i verden, der værdsætter kunsten af virksomhedens italienske håndværk og superbike-raceindsatser.

Hvad er et Ducati VIN-nummer?

Ducati VIN-nummeret (køretøjets identifikationsnummer) er en unik kode på 17 tegn, der giver dig mulighed for at identificere enhver motorcykel, som virksomheden har produceret.

Dette nummer kan bruges til at afsløre værdifuld information, herunder detaljerede tekniske specifikationer og køretøjets historie.

I modsætning til motorcyklens nummerplade kan et VIN-nummer ikke ændres eller udskiftes lovligt - det er permanent knyttet til en specifik Ducati-motorcykel. Derfor er det ekstremt nyttigt med en Ducati VIN-tjek, inden man køber en brugt motorcykel.

Hvad indeholder Ducatis VIN-nummer?

Ducati-motorcyklens identifikationsnummer er opdelt i 3 segmenter: Producentkode eller WMI (1-3 tegn), beskrivelse af køretøjet eller VDS (4-9 tegn) og Køretøjsidentifikationssektion eller VIS (10-17 tegn).

Hvert segment af et VIN-nummer gemmer specifik information om en bestemt motorcykel:

WMI (World Manufacturer Identifier) – giver oplysninger om producentens oprindelsesland og motorcyklens type;

– giver oplysninger om producentens oprindelsesland og motorcyklens type; VDS (Vehicle Descriptor Section) – afslører detaljerede tekniske karakteristika (såsom motortype og størrelse, netto bremsehestekræfter) angivet af producenten på fabrikken;

– afslører detaljerede tekniske karakteristika (såsom motortype og størrelse, netto bremsehestekræfter) angivet af producenten på fabrikken; VIS (Vehicle Identifier Section) – hjælper med at vise produktionsanlægget, modelåret og inkluderer det sekventielle produktionsnummer.

Selvom du manuelt kan afkode et VIN-nummer, vil vores Ducati VIN-afkoder gøre arbejdet for dig... på få sekunder.

Hvor finder man VIN-nummeret på en Ducati?

Den nemmeste måde at finde Ducatis VIN-nummer på, er ved at tjekke motorcyklens registreringsdokumenter, forsikringskort eller ejerskabsdokumenter.

Fremtidige Ducati-ejere rådes dog til at sammenligne VIN-nummeret i dokumenterne og på motorcyklens stel. Du kan finde VIN-nummeret på følgende steder:

På højre side af stellet.

Mellem cylinderen og den øverste monteringsbolt (almindeligt på ældre Ducati-motorcykler).



Hvilke Ducati-modeller fungerer med vores VIN-afkoder?

Motorcykelindustrien har brugt VIN-numre siden 1980’erne. Som følge heraf er næsten alle modeller i dag berettigede til Ducati VIN-afkoder og historik tjek, herunder Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard og Diavel.

Ducatis motorcykel historik tjek: Hvad kan du lære af Ducatis VIN-nummer?

Udover vores Ducati VIN-afkoder kan du bruge et VIN-nummer til at få en komplet historik over din Ducati-motorcykel. Da VIN-numre er unikke og permanente, er de ideelle til at gemme historiske oplysninger om en motorcykel. Vores historik-tjek kombinerer detaljerede oplysninger fra myndighedernes databaser og forsikringsdatabaser for at give dig en historik-rapport, der inkluderer:

Ulykkeshistorik

Tyveri

Tilfælde af svindel med kilometertælleren

Ejerskabshistorik

Originaludstyr

Da Ducati-motorcykler ikke er de billigste at vedligeholde, kan enhver skjult fejl have alvorlig indflydelse på fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Når du køber en brugt gademodel, anbefaler vi, at bruge vores Ducati VIN-afkoder. Bemærk dog, at historiske data ikke er gratis tilgængelige.