Suzuki ha disfrutado del éxito en la fabricación de motocicletas, automóviles, vehículos todoterreno y motores marinos fuera de borda durante más de un siglo.

“Si no está roto, no lo arregles” es un principio rector que Suzuki Motor Corporation y que sus divisiones defienden. A pesar de no ser la empresa más innovadora, Suzuki destaca en otras categorías como fiabilidad y programas de competición especialmente eficaces.

¿Qué es un decodificador VIN de Suzuki?

Para cada vehículo Suzuki en el mundo, un número VIN sirve como documento de identidad. Este código único de 17 dígitos también ayuda a los compradores de automóviles o motocicletas usados a evitar a los estafadores.

Un número de identificación del vehículo es un código de referencia para registrar varios eventos y otra información sobre una moto Suzuki a lo largo de su vida útil.

¿Qué contiene el número VIN de Suzuki?

Las letras y los números de un número VIN de Suzuki se dividen en el identificador mundial del fabricante, la sección de descripción del vehículo y la sección de identificación del vehículo. Al combinarlos, te dirán:

El país de origen del fabricante y el tipo de vehículo (de 1 a 3 dígitos).

Las especificaciones del vehículo, como el tamaño del motor, el tipo de motor y el tipo de caja de cambios (de 4 a 9 dígitos).

El año del modelo, la planta de ensamblaje y el número de serie único (de 10 a 17 dígitos).

Gran parte de esta información se puede desbloquear por medio de un decodificador VIN de Suzuki.

¿Dónde encontrar el número VIN de Suzuki?

Los fabricantes sitúan el número VIN en las piezas irremplazables para proteger la placa original del VIN.

Por lo general, un código VIN de Suzuki se puede encontrar:

Estampado directamente en el bastidor de la moto , cerca del cabezal de dirección.

, cerca del cabezal de dirección. En un raíl del bastidor.

En la parte inferior del motor (rara vez).

Si tienes problemas para encontrar el número VIN, sigue las instrucciones del manual del propietario.

¿Qué modelos de Suzuki funcionan con nuestro decodificador VIN?

Nuestro decodificador VIN de Suzuki puede buscar cualquier vehículo Suzuki fabricado después de que se introdujera el actual estándar VIN (en la década de 1980).

Aunque la gama de Suzuki no ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, nuestro decodificador VIN es compatible con todo tipo de motos Suzuki:

Motos deportivas: Hayabusa, GSX y GSX-R.

Motos de carreteras: Katana, Boulevard, y las series GSX-S y SV.

Motos Adventure: las series V-Storm, DR y RMX.

Scooter: Burgman, Avenis y Adress.

Serie MX – RM.

Comprobación del historial de motocicletas Suzuki: ¿qué se puede saber con un número VIN de Suzuki?

Un número VIN te permite identificar un modelo Suzuki y conocer información valiosa y detallada sobre su historia.

Si bien nuestro decodificador VIN de Suzuki gratuito te ofrecerá información básica, un informe de historial te proporcionará los datos almacenados en las bases de datos de la policía, el seguro o los fabricantes. Un informe del historial de la moto Suzuki puede indicar si un vehículo:

Ha sido robado.

Ha sido objeto de fraude en el cuentakilómetros.

Ha sufrido un accidente grave.

Suzuki es una marca muy apreciada en todo el mundo por su valor, calidad y fiabilidad. Sin embargo, incluso los vehículos de esta marca terminan con propietarios que no están dispuestos a mantenerlos adecuadamente.

Siempre que quieras adquirir una moto Suzuki usada, utiliza nuestro decodificador VIN, y obtén un informe del historial para evitar una mala compra.