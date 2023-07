Wat is een VIN?

"VIN" is een afkorting voor “voertuig identificatie nummer” – een unieke reeks van 17 karakters die autofabrikanten afzonderlijk toekennen aan elk voertuig (inclusief auto’s, motoren, trucks, etc.). U kunt het VIN vinden op verschillende onderdelen van het voertuig of in de registratiepapieren.

Lees meer over het VIN.