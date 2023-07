Mijn carVertical rapportage heeft een schaderapportage gewaardeerd in een vreemde valuta. Waarom?

De waarde van de schade wordt berekend door verzekeringsmaatschappijen in het land waar de schade heeft plaatsgevonden. Als u bijvoorbeeld een voertuig bekijkt dat een schade heeft opgelopen in Duitsland, dan zal de waarde in euro’s weergegeven zijn. Als een ongeluk in Polen ontstaan is, dan zal de waarde in Zloty worden omgeschreven.