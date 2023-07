Hoe werk de carVertical service?

carVertical levert gegevens over voertuigen die verzameld zijn uit meer dan 900 data bronnen. Wij verzamelen alle gegevens die wij kunnen vinden over een specifiek voertuig en bundelen deze in één geschiedenisrapport.

Wij creëren niet de data die uw in ons rapport ziet – wanneer u een VIN invoert op onze website gebruiken wij deze om databases te doorzoeken die behoren tot verschillende instellingen. Waaronder bijvoorbeeld verzekering, wetshandhaving en andere. Alle informatie uit het rapport komt uit deze bronnen.