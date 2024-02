Zásady ochrany osobných údajov pre používateľov služieb webových stránok/aplikácie

Vytvorenie a používanie účtu, objednávanie a prijímanie služieb (správy carVertical atď.).

Na vytvorenie a používanie vášho účtu a na objednávanie a prijímanie služieb sú potrebné tieto údaje: e-mailová adresa, údaje o účte na Facebooku, Apple ID, účte Google (ak sa prihlasujete prostredníctvom týchto účtov), zašifrované heslá k účtu. Ak ich dobrovoľne poskytnete (so svojím súhlasom): meno, priezvisko, telefónne číslo, zastupovanú osobu (ak zastupujete spoločnosť alebo inú osobu), vzťah k osobe, ktorú zastupujete. Ďalšie údaje: dátum použitia účtu, dátum poskytnutia služby (správa carVertival), informácie o objednaných a využívaných službách a ich prípadných zmenách, história nákupov, úverové údaje. Keď si zakúpite správu, automaticky vám vytvoríme účet, do ktorého dočasne umiestnime vami zakúpenú správu a ďalšie informácie súvisiace s nákupom.

Údaje o účte sa uchovávajú počas doby používania účtu a 7 rokov po poslednom prihlásení do účtu. Údaje o nákupe služieb sa uchovávajú počas doby používania účtu a počas 10 rokov od posledného prihlásenia do účtu. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.