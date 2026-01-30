Näin käytät VIN-koodiavainta Moottoripyörille tarkoitettua VIN-koodiavaintamme on helppo käyttää. Näin se toimii: Kirjoita moottoripyöräsi VIN-koodi Anna VIN-numero-kenttään.

Klikkaa Avaa VIN-numero. VIN-koodiavain tarjoaa lyhyen VIN-tarkistuksen, joka varmistaa VIN-koodin olevan aito ja että se vastaa moottoripyöräsi tietoja. Hanki täysi historiaraportti saadaksesi lisää tietoja.

Mikä on moottoripyörän VIN? Jokaisella moottoripyörällä on oma VIN (Vehicle Identification Number, suom. Ajoneuvon valmistenumero) sen tunnistamista varten. Ajoneuvojen valmistajat aloittivat VIN-numeroiden käyttämisen 1950-luvulla, mutta uudessa järjestelmässä oli silti omat ongelmansa, sillä niiden muotoilu vaihteli valmistajien välillä. Yhdysvaltojen tieliikennevirasto National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) asetti standardin muotoilulle vuonna 1981. Uusi standardi edellytti, että kaikissa moottoriajoneuvoissa sekä peräkärryissä on ajoneuvokohtainen 17-merkkinen tunniste, joka koostuu useasta osasta, joilla kaikilla on omat merkityksensä. Voit löytää VIN-numeron katupyörästäsi, mopostasi, maastoajoneuvostasi, crossipyörästäsi ja (joskus) jopa sähköskootteristasi. Joillakin kilpailukäyttöön tarkoitetuilla moottoripyörillä ei välttämättä ole VIN-numeroa, koska niitä ei voida rekisteröidä. Jos pyörälläsi kuitenkin voi ajaa laillisesti julkisella tiellä, siinä pitäisi olla VIN. Muista, että VIN-koodin sijainti riippuu pyörän tyypistä. VIN-numero löytyy joko tarrasta tai se on painettu/kaiverrettu metalliin, eikä sitä saa poistaa, vaihtaa tai muokata.

Kuinka löydät moottopyöräsi VIN-numeron

VIN-numero on tarpeen monissa erilaisissa ajoneuvon tunnistustilanteissa, joten valmistajat laittavat ne yleensä osiin, joita ei vaihdeta. Tarkka sijainti vaihtelee valmistajasta riippuen, mutta löydät sen yleensä emäputkesta, runkoputkesta, tai joissakin harvinaisissa tapauksissa moottorin pohjasta. Älä unohda tarkastaa moottoripyörän rekisteröinti- ja vakuutuspapereita, sillä ne sisältävät myös VIN-numeron. Varmista, että asiakirjojen ja moottoripyörän numerot täsmäävät.

Mitä tietoja moottoripyörän historiaraportin VIN-koodiavain tarjoaa? VIN-numeron pääasiallisena tarkoituksena on ajoneuvojen tunnistaminen. Käytettyjen moottoripyörien ostajat voivat kuitenkin tehdä nopean VIN-tarkistuksen koodin avaamiseksi ja historiaraportin saamiseksi. Voit aina kokeilla ilmaista VIN-koodiavaintamme varmistaaksesi VIN-numeron aitouden ja moottoripyörän perustietojen hankkimiseksi, joihin kuuluvat valmistaja, merkki, malli, vuosi, ja lista varusteista. Täysi moottoripyörän historiaraportti tarjoaa vastaavasti enemmän sellaista huomionarvoista tietoa pyörästä, jota edes sen omistaja ei välttämättä tiedä. carVerticalin täysi moottoripyörän VIN-tarkistus voi paljastaa: Matkamittarilukeman peukaloinnin

Tiedot varkauksista

Vauriot (joskus valokuvien kanssa)

Rekisteröinti- ja katsastusajankohdat

Omistajanmuutokset

Moottoripyörän titling-tiedot

Mallikohtaiset ongelmat sekä takaisinkutsut Aiemmin rekisteröidyt tiedot auttavat moottoripyörän kunnon arvioinnissa sekä auttavat mahdollisten menoerien ja turvallisuusriskien ennakoinnissa. Käytettyä moottoripyörää ostaessasi ei kannata pihistellä kattavan historiatarkistuksen kohdalla.

Mikä ero on ilmaisen moottoripyörän VIN-numeron tarkistuksen ja täyden historiaraportin välillä? Ilmainen VIN-koodiavaimemme tarjoaa ainoastaan perustason tunnistustiedot ajoneuvosta, jotka ovat saatavilla ilmaiseksi. Pikainen VIN-tarkistus paljastaa moottoripyörän merkin, mallin, valmistusvuoden ja varustelistan. Matkamittarilukeman, vauriotiedot, valokuvat ja muut halutut, täydessä historiaraportissa olevat tiedot eivät kuitenkaan ole saatavissa ilmaiseksi. Teemme yhteistyötä huutokauppojen, vakuutusyhtiöiden, valmistajien ja muiden tahojen kanssa päästäksemme käsiksi luotettaviin tietokantoihin ympäri maailman, jotta voimme varmistaa asiakkaidemme saavan yksityiskohtaisia tietoja.

Moottoripyörän VIN-numeron avaaminen Moottoripyörien VIN-numerot käyttävät samaa muotoa kuin autot: 17-merkkistä yhdistelmää, joka voidaan jakaa useaan osioon koodin avaamista varten. Tarkastellaan seuraavaksi VIN-numeron eri osia: WMI-koodi (World Manufacturer Identifier, Valmistajan tunniste) VIN-numeron 3 ensimmäistä merkkiä ovat WMI-koodi, josta ilmenee moottoripyörän valmistaja: Ensimmäinen merkki näyttää moottoripyörän valmistusmaan. Merkit voivat olla numeroita tai kirjaimia, ja jokaisella maalla on oma merkkinsä.

Toisesta merkistä nähdään moottoripyörän merkin nimi. Esimerkiksi “Y” tarkoittaa Yamahaa, “S” Suzukia ja “K” Kawasakia.

Kolmas merkki ilmoittaa valmistajan osastoa tai moottoripyörän tyyppiä (maastoajoneuvo, skootteri, katupyörä, maastopyörä jne.). Valmistajan tunnisteosio voi olla erilainen jos moottoripyörä ei ole massatuotettu. Ajoneuvon kuvausosio (VDS, Vehicle Description Section) Seuraavat 5 merkkiä muodostavat ajoneuvon tyyppitunnisteen, josta ilmenee eniten tietoja moottoripyörästä. Tunnisteesta voi nähdä merkin, moottorin koon, tyypin ja runkotyypin. Merkkien tarkoitus ja tarkka sijainti vaihtelee valmistajan mukaan. Tarkistusnumero Tarkistusnumero on tarpeellinen VIN-koodin aitouden varmistamiseksi. Tämä numero on erityisen matemaattisen operaation lopputulos, jota varten kaikki muut VIN-numerot syötetään erityiseen matemaattiseen lausekkeeseen. VIN-numero on väärin tai väärennetty, jos tulos ei vastaa tarkistusnumeroa. VIN-koodiavaimet suorittavat tämän tarkastuksen VIN-kooditarkastuksen aikana. Ajoneuvokohtainen tunniste (VIS, Vehicle Identifier Section) Ajoneuvokohtainen tunnisteosio koostuu vähintään 8 merkistä, ja siitä voidaan nähdä mallivuosi, valmistustehdas sekä moottoripyörän oma sarjanumero. Käytettyä moottoripyörää ostaessasi voit aina tarkistaa 10. numeron, joka paljastaa mallivuoden: 1, 2 ja sitä seuraavat numerot vastaavat vuosia 2001, 2002 ja niin edelleen. A-kirjain tarkoittaa vuotta 2010, B vuotta 2011 ja niin edelleen.