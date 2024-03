Harley Davidson VIN-koodiavain

Harley-Davidson, Inc. on yhdysvaltalainen moottoripyörien valmistaja, joka tuottaa raskaita, suurella moottorilla varustettuja cruiser-tyyppisiä pyöriä. Yritys perustettiin vuonna 1903, ja se on selvinnyt 1900-luvun alun lamasta, kahdesta maailmansodasta, sekä useista talouskriiseistä.

Nykyään Harley Davidsonin pyörät saavat kehuja laadukkaasta kokoonpanostaan sekä tyylikkäästä muotoilustaan. Kilpailijoistaan erottuva moottoripyörämerkki on yksi maailman ikonisimmista.

Mikä on Harley Davidsonin VIN-numero?

VIN-numero on 17-merkkinen yhdistelmä, joka löytyy jokaisesta moottoripyörästä. Harley Davidsonin VIN-numero on kuin moottoripyörän oma henkilötunnus, joka vaaditaan tunnistamista varten. Tarvitset VIN-numeron rekisteröidessäsi tai vakuuttaessasi moottoripyörää, tai tarkistaaksesi sen historian.

Harley Davidson alkoi käyttää nykyistä 17-merkkistä VIN-numeroa vuonna 1981. Aiemmissa malleissa moottorin numero toimi VIN-numerona, eikä siihen sisältynyt yhtä monta merkkiä. Esimerkiksi vuosien 1930-1962 malleissa oli käytössä 8-merkkinen VIN-numero, johon sisältyi ainoastaan tuotantovuosi, mallimerkintä ja sarjanumero. Myöhemmissä malleissa sarjanumero ensimmäinen numero oli parittomina vuosina pariton ja parillisina vuosina parillinen.

Mitä Harley Davidsonin VIN-numeroon sisältyy?

Harleyn VIN-numero koostuu kolmesta osiosta, joista paljastuu suoraan joitakin tietoja:

WMI-Koodi (World Manufacturer Identification, Valmistajan tunniste) (merkit 1-3) näyttää ajoneuvon valmistajan maan, merkin sekä ajoneuvotyypin;

näyttää ajoneuvon valmistajan maan, merkin sekä ajoneuvotyypin; Ajoneuvon kuvausosio (VDS, Vehicle Description Section) (merkit 4-9) paljastaa moottorin tyypin ja moottoripyörän tekniset tiedot;

paljastaa moottorin tyypin ja moottoripyörän tekniset tiedot; Ajoneuvokohtainen tunniste (VIS, Vehicle Identifier Section) (merkit 10-17) näyttää mallivuoden ja valmistustehtaan, sekä sisältää ainutlaatuisen sarjanumeron.

Jos WMI-koodiosio on esimerkiksi "1HD", pyörä on valmistettu Yhdysvalloissa. Vastaavasti "MEG" tarkoittaa Brasiliaa. Teknisesti ottaen voit purkaa VIN-koodin itse, mutta Harley Davidson VIN-koodiavaimemme voi tehdä sen puolestasi muutamassa sekunnissa.

Mistä löydät Harley Davidsonin VIN-numeron?

Ajoneuvojen valmistajat laittavat VIN-koodin korvaamattomiin tai harvoin vaihdettaviin osiin petosten ja tahattoman irtoamisen välttämiseksi. Useimmiten Harrikoiden VIN-numerot on painettu rungon oikealle puolelle lähelle emäputkea. Voit joissakin tapauksissa löytää painetun VIN-tarran etummaisesta alaputkesta.

Moottoripyörän VIN-numero on nähtävissä myös sen rekisteröinti- ja vakuutusasiakirjoissa. Muista, että eri paikoissa nähtävien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

Mitkä Harley Davidsonin mallit toimivat VIN-koodiavaimemme kanssa?

Harley Davidsonin VIN-koodiavain toimii ainoastaan vuoden 1981 jälkeen valmistettujen moottoripyörien kanssa, eli VIN-numerossa tulee olla 17 merkkiä. Voit tarkistaa monia vanhempia sekä kaikki nykyiset Harley Davidsonin moottoripyörät carVerticalilla, mukaan lukien:

Adventure Touring -pyörät – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruiserit – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American Touring -pyörät – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sporttipyörät – Nightster, Sportster;

Kolmipyörät – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Voit tarkistaa ostettavan tai omistamasi Harley Davidson-moottoripyörän VIN-numeron milloin vain, jos haluat varmistaa sen merkin, mallin ja muiden olennaisten tietojen paikkaansapitävyyden.

Harley Davidsonin historiatarkistus: Mitä Harley Davidsonin VIN-numero voi kertoa?

Käytettyjen moottoripyörien ostajilla on korkea riski joutua petoksen kohteeksi, jos he ostavat pyörän perehtymättä sen taustaan. Vaurioituneita ja varastettuja moottoripyöriä liikkuu useiden maiden markkinoilla ilman, että ostajat tai edes myyjät tietävät näistä arvoa alentavista tekijöistä. Harley Davidsonin VIN-koodiavaimemme auttaa sinua vahvistamaan joitakin perustietoja, mutta täysi Harley Davidsonin historiaraportti voi paljastaa:

Matkamittarilukeman takaisinkäännöt

Tiedot aiemmista vaurioista

Varkaudet

Alkuperäiset varusteet

Tehtävänämme on suojata käytettyjen ajoneuvojen ostajia petoksilta sekä tarjota heille neuvotteluetu. Teemme yhteistyötä valmistajien, jälleenmyyjien, vakuutusyhtiöiden, korjaamoiden, katsastuskonttoreiden ja muiden toimijoiden kanssa voidaksemme tarjota ajantasaisia ja luotettavia historiaraportteja Harley Davidson -moottoripyörille.