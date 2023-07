In der Regel erscheinen die Credits innerhalb weniger Minuten nach Zahlungseingang auf Ihrem Konto. Der Dienst arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und die Credits werden automatisch erstellt. Je nach Bank kann die Bearbeitung einer Überweisung jedoch 1 bis 2 Werktage in Anspruch nehmen.

Wenn Sie Ihre carVertical Credits sofort erhalten möchten, sollten Sie eine Zahlung per Kreditkarte in Betracht ziehen.