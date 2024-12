Rückgabebedingungen

carVertical hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihnen stets umfassende und genaue Informationen zu jedem Fahrzeug bereitzustellen. Dennoch kann es vorkommen, dass ein Bericht einmal nicht Ihren Erwartungen entspricht. Diese Rückerstattungsbedingungen legen fest, unter welchen Voraussetzungen Sie eine Rückerstattung Ihrer Credits erhalten können.

Automatische Gutschrift bei ergebnislosen Berichten

Wenn Sie einen Credit verwenden, um einen carVertical-Bericht zu generieren, aber der Bericht keine historischen Daten enthält (in der Regel in den Abschnitten Kilometerzähler, Schadenersatz und Zeitachse des Berichts), gilt er als „ergebnisloser Bericht“. In diesem Fall erhalten Sie automatisch eine Rückerstattung Ihres Credits.

Dieser Vorgang erfolgt sofort und der erstattete Credit kann sofort für die Überprüfung eines anderen Fahrzeugs genutzt werden.

Beantragen einer Gutschrift

Sollten Sie keinen ergebnislosen Bericht (oder keine Gutschrift) erhalten haben, besteht unter den folgenden Bedingungen dennoch die Möglichkeit einer Rückerstattung:

Der Bericht enthält Fehler oder Unstimmigkeiten

Sie haben keinen Bericht erhalten

Sonstige rechtmäßige Gründe

Um eine Rückerstattung der Credits zu erhalten, muss Ihr Antrag innerhalb von 30 Tagen nach Verwendung der Credits zur Erstellung des Berichts gestellt werden. Um Ihren Antrag auf Rückerstattung einzureichen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [SUPPORT-E-MAIL] mit den Einzelheiten des Problems. Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden!