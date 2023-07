Sie können auf Ihre Berichte zugreifen, indem Sie sich in Ihr persönliches carVertical Konto einloggen. Verwenden Sie die ursprüngliche ("falsche") E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen.

Wir empfehlen Ihnen jedoch, für zukünftige Käufe ein neues Konto anzulegen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihre Berichte sowohl per E-Mail als auch in Ihrem persönlichen carVertical Konto erhalten. Außerdem können Sie so Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen haben.