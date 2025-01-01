carVertical uvijek teži pružanju najpotpunijih i najtačnijih dostupnih informacija o bilo kojem vozilu. Međutim, razumijemo da izvještaj ponekad možda neće ispuniti vaša očekivanja. Ova politika povrata novca opisuje uslove pod kojima možete dobiti povrat kredita.

Automatski povrat kredita za izvještaje o nenalazu

Kada koristite kredit za generiranje carVertical izvještaja, ako izvještaj ne sadrži nikakve historijske podatke (koji se obično pojavljuju u odjeljcima Kilometar sata, Oštećenja i Vremenska linija izvještaja), smatra se „izvještajem o nenalazu.” U tom slučaju, automatski ćete dobiti povrat vašeg kredita.

Ovaj proces je trenutan, a vraćeni kredit se može odmah iskoristiti za provjeru drugog vozila.

Zahtjev za povrat kredita

Ako niste primili izvještaj o nepostojanju nalaza (ili povrat novca), možda i dalje ispunjavate uslove za povrat novca pod sljedećim uslovima:

U izvještaju postoje greške ili neslaganja

Niste primili izvještaj

Druge legitimne okolnosti

Da biste ispunjavali uslove za povrat kredita, vaš zahtjev mora biti podnesen u roku od 30 dana od korištenja kredita za generisanje izvještaja. Da biste poslali zahtjev za povrat novca, pošaljite nam e-poštu na support+bosnia@carvertical.com sa detaljima problema – odgovorićemo vam u roku od 1 radnog dana!